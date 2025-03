Rangers, díky! České kluby mají lepší pozici pro nasazení do pohárů na dosah

Viktoria Plzeň, jediný český zástupce v současné fázi pohárů, sice proti Laziu Řím (1:2) body do koeficientu nepřidala, ale tuzemskému fotbalu pomohl jiný český patriot.

Naděje Turecka, jediného soupeře Čechů v boji o devátou příčku, značně utlumil Václav Černý z Rangers. Dvěma góly se výrazně podílel na domácí porážce (1:3) Fenerbahce Istanbul, zbývajícího tureckého týmu v pohárech.

Turci tak dál v pořadí zemí ztrácejí 0,400 bodu, což je v přepočtu na hřiště jedno vítězství. Aby se před Čechy dostali, Fenerbahce příští týden v odvetě v Glasgow potřebuje nejen vyhrát, ale zároveň postoupit, což mu zajistí jen vítězství o tři branky. A to se v bouřlivém prostředí Ibrox Parku nezdá být úplně reálné.

Když Plzeň nic neuhraje a Fenerbahce zvítězí, ale nepostoupí, Turci se na Čechy dotáhnou. Obě země se srovnají na 43,900 bodu, o pořadí by pak rozhodlo pomocné kritérium – letošní ročník. A v něm by české kluby byly o 0,050 bodu lepší. To ukazuje, jak byl důležitý příspěvek například Baníku, který v předkolech vyhrál tři zápasy ze čtyř, přestože pak s FC Kodaň vypadl na penalty.

Rangers, kteří byli v minulých letech u českých fanoušků v nemilosti kvůli incidentům v pohárových zápasech se Slavií i se Spartou, tak mohou domácím klubům pomoci.

Klíčová je především desátá příčka, která ligovému šampionovi zaručuje přímý postup do základní fáze Ligy mistrů. Deváté místo ještě vylepšuje pozici pro vicemistra

Nasazení z české ligy pro ročník 2026/2027 Když Česko udrží 9. příčku v pořadí národních koeficientů 1. místo = Liga mistrů

2. místo = 3. předkolo Ligy mistrů (jistá účast v Evropské lize)

vítěz poháru = 4. předkolo Evropské ligy (jistá účast v Konferenční lize)

3. místo = 2. předkolo Evropské ligy

4. místo = 2. předkolo Konferenční ligy

Druhý tým tabulky totiž jde až do 3. předkola Champions League nemistrovské části. V případě neúspěchu se rovnou posune do základní fáze Evropské ligy, pohárové soutěže číslo dvě. A to rozhodně není k zahození.

Dál už rozdíly nejsou: vítěze Mol Cupu čeká závěrečného předkolo Evropské ligy, v případě krachu následuje přesun do Konferenční ligy. Třetí tým ligové soutěže půjde do 2. předkola Evropské ligy a čtvrtý tým do 2. předkola Konferenční ligy. Takže jen třetí a čtvrtý tým ligové soutěže si musí účast v základní fázi pohárů vybojovat, ostatní tři týmy by ji měly jistou.

Pro nadcházející ročník 2025/2026 je všechno jasné od loňského jara. Česko se umístilo na desátém místě, takže ligový mistr půjde rovnou do Ligy mistrů, druhý tým tabulky čeká 2. předkolo.

V letošní sezoně tak české kluby udělají další krok vpřed. Devátá příčka je však pro české kluby maximem, na osmou Belgii mají značnou ztrátu. Aby ji Češi dostihli, museli by zapsat o 32 výher víc.

Spíš se musí soustředit na udržení v elitní desítce. Výborný ročník totiž hrají Řekové, v závěsu za nimi jsou Norové. Oba země mají ve hře po dvou klubech.

Řecko ztrácí 5,088 bodu, Norsko 5,213 bodu, což je v přepočtu deset výher a jedna remíza. Český náskok se v příští sezoně nepatrně sníží. Národní koeficient se skládá se součtu za posledních pět let a Češi odečtou 6,600 bodu z ročníku 2020/2021, Norové 6,500 a Řekové jen 5,100.