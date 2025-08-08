České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by mohli ohrozit desátou příčku v pořadí národních koeficientů, jsou totiž horší než u Čechů.
Matuš Rusnák z Baníku a Senel Saljic z Austrie v posledních minutách u rohového...

Matuš Rusnák z Baníku a Senel Saljic z Austrie v posledních minutách u rohového praporku Austrie. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Hráči Sparty slaví gól v utkání s Araratem.
Sparťané slaví trefu Patrika Vydry (čelem).
Rozhodčí Mathew MacDermid uděluje žlutou kartu Alexandrosi Malisovi.
Matěj Ryneš slaví sparťanský gól, který ale nakonec nebyl kvůli ofsajdu uznán.
Už po odehraném druhém předkole bylo jasné, že Česko v letošním pohárovém ročníku bude mít v základní fázi evropských pohárů tři kluby, nejvíc z konkurentů v boji o desátou pozici.

Slavia je v Champions League, Plzeň si zajistila nejhůř Evropskou ligu a Olomouc jako účastník play off Evropské ligy má jistou Konferenční ligu.

Úvodní zápasy třetích předkol sice výrazně omezily šance Viktorie na účast v Lize mistrů, ale Spartu (4:1 nad Araratem) i Baník Ostrava (4:3 nad Austrií Vídeň) přiblížily k play off Konferenční ligy.

Národní koeficient

Pořadí zemí po úvodních zápasech 3. předkol

9. Turecko 42,800 (Galatasaray, Fenerbahce, Samsunspor jistota základní fáze, Besiktas a Basaksehir ve hře)

10. Česko 39,600 (Slavia, Plzeň, Olomouc jistota základní fáze, Sparta a Baník ve hře)

11. Řecko 36,212 (Olympiakos jistota, Panathinaikos, PAOK Soluň, AEK Atény ve hře)

12. Norsko 34,387 (Bodö/Glimt jistota, Fredrikstad, Brann Bergen, Rosenborg, Viking Stavanger)

13. Polsko 33,625 (Lech Poznaň jistota, Legia, Jagiellonia, Raków ve hře)

14. Dánsko 31,856 (FC Kodaň jistota, Midtjylland, Bröndby, Silkeborg ve hře)

15. Rakousko 31,050 (Sturm Graz, Salcburk jistota, Rapid Vídeň, Austria Vídeň, Wolfsberg ve hře)

Poznámka: Klíčová je desátá pozice, mistr má zajištěný přímý postup do Champions League.

Naopak Norsko může příští týden lehce přijít o Viking Stavanger, Polsku dělá starosti Raków Čenstochová, řeckým klubům Panathinaikosu s PAOK Soluň po domácích remízách klesla matematická šance na postup do play off Evropské ligy a tím i jistota podzimu.

Jedenáctí Řekové v tabulce ztrácejí na Čechy 3,388 bodu. Abyste pochopili, tento rozdíl v přepočtu na hřiště znamená osm výher a jednu remízu v základní části pohárů. V předkolech se uhrané body půlí.

Navíc Česko má ve hře pořád pět klubů, kdežto Řekové minulý týden ztratili Aris Soluň, který v druhém předkole Konferenční ligy podlehl Arazu Nachičevan. Tým českých obránců Jakuba Brabce a Martina Frýdka nejen ve sbírání bodů nepomůže, ale Řekové si jeho selhání potáhnou celou sezonu jako břemeno, zisk bodů na hřišti budou dělit pěti stejně jako Češi.

Proto je důležité, aby se do základní fáze dostalo co nejvíc domácích týmů. Spartě matematický model Football Meets Data dává 99procentní naději na postup přes Ararat-Arménii. Baník má před odvetou ve Vídni 69procentní šanci.

Tuzemské týmy sice v předkolech nesbírají body po hrstech jako loni, ale proti konkurentům neztrácejí, naopak oproti Řekům si nepatrně polepšily, na dvanácté Nory nahráli už 0,900 bodu.

Proti úvodu kvalifikace ubrali třináctí Poláci, kteří jsou na třinácté příčce a na Čechy ztrácejí 5,975 bodu. V přepočtu na body na hřišti to je dvanáct výher.

Zisk v letošní sezoně

Polsko 2,625 bodu

Česko 2,100

Turecko 2,000

Řecko 2,000

Dánsko 2,000

Rakousko 1,300

Norsko 1,200

Poláci mají jistotu zatím jediného týmu v základní fázi. Lech Poznaň nejspíš vypadne z kvalifikace o Ligu mistrů, v úvodnímu duelu 3. předkola prohrál doma s Crvenou zvezdou 1:3. Po vyřazení ho čeká play off Evropské ligy, takže nejhůř bude v Konferenční lize.

O ní bude muset bojovat Legia, přemožitel Baníku z 2. předkola Evropské ligy. Po porážce na stadionu AEK Larnaca 1:4 má podle matematického modelu jen osmiprocentní šanci na postup. Pokud se předpovědi vyplní, bude hrát o všechno v play off Konferenční ligy s Partizanem Bělehrad, nebo Hibernianem Edinburgh.

Do závěrečného předkola Konferenční ligy vykročila Jagiellonia Bialystok výhrou v Silkeborgu (1:0), naopak Raków stejným rozdílem doma Maccabi Haifa podlehl.

Spartu čeká tým z Lotyšska, či Izraele. Baník narazí na Lugano, nebo Celje

Z norských klubů to má nahnuté Viking Stavanger, který v Konferenční lize doma prohrál s Basaksehirem 1:3 a reálně mu hrozí konec. Rosenborg hrál doma s Hammarby jen 0:0. Naopak Bergen po výhře v Göteborgu nad Häckenem úspěšně nakročil do play off Evropské ligy. To Fredrikstad po domácí prohře 1:3 s Midtjyllandem čeká nejspíš přesun do play off Konferenční ligy a boj o setrvání v pohárech.

Letos se hraje o nasazení pro ročník 2027/2028 a pokud Sparta s Baníkem kvalifikaci nepokazí, může mít Česko v hlavní fázi pět klubů. To by dávalo velkou naději, že pořadí v elitní desítce udrží a mistr Chance Ligy půjde potřetí za sebou přímo do Champions League.

3. předkolo

FK Karabach vs. Škendija Tetovo //www.idnes.cz/sport
12.8. 18:00
  • 1.22
  • 5.52
  • 11.10
Fenerbahce Istanbul vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 1.61
  • 4.13
  • 4.55
FC Viktoria Plzeň vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 1.75
  • 3.78
  • 4.04
Pafos FC vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 2.92
  • 3.16
  • 2.35
FC Kodaň vs. Malmö FF //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 1.52
  • 3.78
  • 6.18
Bruggy vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:30
  • 1.59
  • 4.04
  • 4.82
Ferencváros vs. Ludogorec Razgrad //www.idnes.cz/sport
12.8. 20:15
  • 1.64
  • 3.51
  • 5.24
Slovan Bratislava vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
12.8. 20:15
  • 1.77
  • 3.86
  • 3.83
Benfica Lisabon vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
12.8. 21:00
  • 1.50
  • 4.17
  • 5.58
Crvena Zvezda Bělehrad vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
12.8. 21:00
  • 1.51
  • 4.25
  • 5.33
Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

7. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  22:18

Horníček a Gabriel slaví výhry v předkole Evropské ligy, Pavlenka vychytal nulu

Lukáš Horníček v brance z Bragy a obránce Adam Gabriel v dresu Midtjyllandu pomohli svým klubům k výhrám v úvodních zápasech 3. předkola Evropské ligy. Brankář Jiří Pavlenka byl u bezbrankové domácí...

7. srpna 2025  21:39

