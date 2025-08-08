Už po odehraném druhém předkole bylo jasné, že Česko v letošním pohárovém ročníku bude mít v základní fázi evropských pohárů tři kluby, nejvíc z konkurentů v boji o desátou pozici.
Slavia je v Champions League, Plzeň si zajistila nejhůř Evropskou ligu a Olomouc jako účastník play off Evropské ligy má jistou Konferenční ligu.
Úvodní zápasy třetích předkol sice výrazně omezily šance Viktorie na účast v Lize mistrů, ale Spartu (4:1 nad Araratem) i Baník Ostrava (4:3 nad Austrií Vídeň) přiblížily k play off Konferenční ligy.
Národní koeficient
Pořadí zemí po úvodních zápasech 3. předkol
9. Turecko 42,800 (Galatasaray, Fenerbahce, Samsunspor jistota základní fáze, Besiktas a Basaksehir ve hře)
10. Česko 39,600 (Slavia, Plzeň, Olomouc jistota základní fáze, Sparta a Baník ve hře)
11. Řecko 36,212 (Olympiakos jistota, Panathinaikos, PAOK Soluň, AEK Atény ve hře)
12. Norsko 34,387 (Bodö/Glimt jistota, Fredrikstad, Brann Bergen, Rosenborg, Viking Stavanger)
13. Polsko 33,625 (Lech Poznaň jistota, Legia, Jagiellonia, Raków ve hře)
14. Dánsko 31,856 (FC Kodaň jistota, Midtjylland, Bröndby, Silkeborg ve hře)
15. Rakousko 31,050 (Sturm Graz, Salcburk jistota, Rapid Vídeň, Austria Vídeň, Wolfsberg ve hře)
Poznámka: Klíčová je desátá pozice, mistr má zajištěný přímý postup do Champions League.
Naopak Norsko může příští týden lehce přijít o Viking Stavanger, Polsku dělá starosti Raków Čenstochová, řeckým klubům Panathinaikosu s PAOK Soluň po domácích remízách klesla matematická šance na postup do play off Evropské ligy a tím i jistota podzimu.
Jedenáctí Řekové v tabulce ztrácejí na Čechy 3,388 bodu. Abyste pochopili, tento rozdíl v přepočtu na hřiště znamená osm výher a jednu remízu v základní části pohárů. V předkolech se uhrané body půlí.
Navíc Česko má ve hře pořád pět klubů, kdežto Řekové minulý týden ztratili Aris Soluň, který v druhém předkole Konferenční ligy podlehl Arazu Nachičevan. Tým českých obránců Jakuba Brabce a Martina Frýdka nejen ve sbírání bodů nepomůže, ale Řekové si jeho selhání potáhnou celou sezonu jako břemeno, zisk bodů na hřišti budou dělit pěti stejně jako Češi.
Proto je důležité, aby se do základní fáze dostalo co nejvíc domácích týmů. Spartě matematický model Football Meets Data dává 99procentní naději na postup přes Ararat-Arménii. Baník má před odvetou ve Vídni 69procentní šanci.
Tuzemské týmy sice v předkolech nesbírají body po hrstech jako loni, ale proti konkurentům neztrácejí, naopak oproti Řekům si nepatrně polepšily, na dvanácté Nory nahráli už 0,900 bodu.
Proti úvodu kvalifikace ubrali třináctí Poláci, kteří jsou na třinácté příčce a na Čechy ztrácejí 5,975 bodu. V přepočtu na body na hřišti to je dvanáct výher.
Zisk v letošní sezoně
Polsko 2,625 bodu
Česko 2,100
Turecko 2,000
Řecko 2,000
Dánsko 2,000
Rakousko 1,300
Norsko 1,200
Poláci mají jistotu zatím jediného týmu v základní fázi. Lech Poznaň nejspíš vypadne z kvalifikace o Ligu mistrů, v úvodnímu duelu 3. předkola prohrál doma s Crvenou zvezdou 1:3. Po vyřazení ho čeká play off Evropské ligy, takže nejhůř bude v Konferenční lize.
O ní bude muset bojovat Legia, přemožitel Baníku z 2. předkola Evropské ligy. Po porážce na stadionu AEK Larnaca 1:4 má podle matematického modelu jen osmiprocentní šanci na postup. Pokud se předpovědi vyplní, bude hrát o všechno v play off Konferenční ligy s Partizanem Bělehrad, nebo Hibernianem Edinburgh.
Do závěrečného předkola Konferenční ligy vykročila Jagiellonia Bialystok výhrou v Silkeborgu (1:0), naopak Raków stejným rozdílem doma Maccabi Haifa podlehl.
|
Spartu čeká tým z Lotyšska, či Izraele. Baník narazí na Lugano, nebo Celje
Z norských klubů to má nahnuté Viking Stavanger, který v Konferenční lize doma prohrál s Basaksehirem 1:3 a reálně mu hrozí konec. Rosenborg hrál doma s Hammarby jen 0:0. Naopak Bergen po výhře v Göteborgu nad Häckenem úspěšně nakročil do play off Evropské ligy. To Fredrikstad po domácí prohře 1:3 s Midtjyllandem čeká nejspíš přesun do play off Konferenční ligy a boj o setrvání v pohárech.
Letos se hraje o nasazení pro ročník 2027/2028 a pokud Sparta s Baníkem kvalifikaci nepokazí, může mít Česko v hlavní fázi pět klubů. To by dávalo velkou naději, že pořadí v elitní desítce udrží a mistr Chance Ligy půjde potřetí za sebou přímo do Champions League.