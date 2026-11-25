Pokud náhodou nevíte: Villarreal, středeční soupeř Slavie v Lize mistrů, se dlouhá léta plácal ve třetí a čtvrté lize. Když v létě 1998 poprvé v historii přivoněl k nejvyšší soutěži, po roce se hned zase pakoval. Jenže v novém tisíciletí zázračně vylétl.
Už v roce 2004 hrál semifinále tehdejšího Poháru UEFA. Pak totéž dvakrát zopakoval v Lize mistrů i v Evropské lize, kterou navíc před pěti lety slavně vyhrál. K tomu přičtěte ještě dvojí triumf v už zaniklém Poháru Intertoto a třikrát stupně vítězů ve španělské lize, v konkurenci mnoha bohatších: naposledy třetí místo letos na jaře.
Jen před třinácti lety Žlutá ponorka, jak se týmu přezdívá, zmizela na chvilku pod hladinou, ale hned se zase z druholigové hlubiny vynořila. Tak znovu: V čem je to kouzlo? Nebo spíš: Kdo vlastně z Villarrealu vyčaroval fotbalovou baštu?
Kladu jim na srdce jedno slovo: udržitelnost. Utraťte jen to, co si sami vyděláte. Neprodávejte hráče zbytečně, ale pokud přijde opravdu dobrá nabídka, neotálejte.