A je toho víc, co o Bournemouthu nevíte. Nebo jste měli tušení, že...
Změnil název, aby byl první v abecedě. Zní to bláznivě, ale je to tak. Na začátku sedmdesátých let se ještě klub jmenoval Bournemouth & Boscombe Athletic, ale pak se začaly dít věci. Pánové z vedení se nejdřív rozhodli, že místo červeno-bílých dresů se bude hrát v červeno-černé kombinaci, zhlédli se ve slavném AC Milán.
Což je navedlo i ke změně názvu: městskou čtvrť Boscombe vypustili, a na začátek přidali zkratku AFC – Athletic Football Club. „To abychom byli na startu sezony vždycky první v tabulce, která se píše podle abecedy,“ znělo prosté vysvětlení.