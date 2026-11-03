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Počtvrté s Arsenalem. Zima věří, že se Slavia poučila: Budeme lepší než loni

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  20:33
David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana. | foto: AP

David Zima (vlevo) v souboji o míč s Kwadwo Duahem během zápasu Slavie s...
Slávistický obránce David Zima po generálce se Zlatými Moravci
Slávistický obránce David Zima a Nelson Okeke z Jablonce
Slávistický stoper David Zima po generálce se Zlatými Moravci.
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Potřicáté v evropských pohárech. Počtvrté proti Arsenalu. Další velký večer pro slávistického stopera Davida Zimu, který před zkouškou proti anglickým šampionům věří: „Jsme poučení. Pustili jsme si nějaká videa a věřím, že budeme lepší než loni.“

Vyšlo to na den přesně: 4. listopadu 2025 vyhrál Arsenal v Edenu 3:0. Co 4. listopadu 2026?

„Zase nás čeká obrovská kvalita. Mistr anglické Premier League,“ připomněl Zima statut, jejž Arsenal minulý podzim ještě nevlastnil.

I Slavia se změnila.

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„Někteří hráči odešli a jiní přišli. Ale hlavně jsme nabrali dost zkušeností, které budeme chtít využít,“ tvrdí důležitý obránce. „V minulém ročníku jsme Ligu mistrů hráli po dlouhé době, spousta z nás už si tím prošla. V každém zápase je to něco jiného než v české lize, kde jste pokaždé favorit, musíte tlačit a musíte vyhrát.“

Ve Slavii pamatuje leccos, přitom koncem týdne oslaví teprve šestadvacáté narozeniny.

Byl i u remízy 1:1 na Emirates Stadium, kterou Slavia na jaře 2021 rozehrála čtvrtfinále Evropské ligy. Doma pak kousala výprask 0:4. A naposledy byl výsledek jen o chlup lepší.

Slávista Tomáš Holeš (u zadní tyče na zemi) vyrovnává v zápase s Arsenalem na...
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„Uvízlo mi v paměti hlavně to, že jsme jim doma zatím nedali ani gól a že jsme jich docela dost dostali,“ štve Zimu, jehož ve středu čeká fuška se soupeřovými útočníky. Jedničkou na hrot Arsenalu byl v úvodu sezony německý reprezentant Havertz, ale připravený je i švédský kanón Gyökeres.

„Výborné zakončení, komplexnost, technika, inteligence,“ vypočítával Zima.

Ta největší síla Arsenalu ale leží především vzadu. Jsou borci jako Gabriel, Saliba nebo Konsa i pro Zimu něčím inspirativní?

„My obránci, co už máme něco za sebou, na to koukáme trochu jinak než většina lidí. Člověk určitě vidí i chyby a nedostatky nebo naopak výborné věci, které normální člověk nepostřehne,“ myslí si.

Slavia narazí na skálu z Arsenalu. Bielsa ho odmítl, šanci dostal díky záškolákovi

„Ale pokud mám mluvit o stoperech Arsenalu, je tam vidět obrovská vyspělost a veškeré aspekty, které vyžaduje moderní fotbal,“ uznal Zima, který by měl vedle Holeše a Sadílka patřit k nejzkušenějším slávistům na trávníku. Uzdravený Provod, další z pamětníků vzájemných zápasů, je totiž podle kouče Jindřicha Trpišovského připravený jen na část zápasu.

Mimochodem, Arsenal v aktuálním ročníku Ligy mistrů vyhrál v Neapoli (1:0) i doma nad Lille (3:0). Minule vybojoval cennou remízu na Bayernu (2:2), což byla v základní fázi Ligy mistrů jeho první ztráta od listopadu 2024, kdy podlehl Interu.

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4. kolo

FC Barcelona vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.29
  • 6.89
  • 8.73
Villarreal vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 4.22
  • 4.31
  • 1.79
Manchester United vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 2.13
  • 4.23
  • 3.10
Feyenoord Rotterdam vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 3.94
  • 4.29
  • 1.85
LASK Linz vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.33
  • 5.98
  • 8.40
Atlético Madrid vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 3.33
  • 4.13
  • 2.06
Bodö/Glimt vs. Lille //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.56
  • 4.86
  • 5.42
AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 11.10
  • 7.17
  • 1.24
Fenerbahce Istanbul vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 5.74
  • 5.19
  • 1.50
RB Lipsko vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 5.17
  • 5.00
  • 1.54
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4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. Aston VillaAston Villa 3 3 0 0 12:3 9
3. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
4. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
5. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
6. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
7. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
8. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
9. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
10. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
11. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
12. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
13. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
14. Bayern MnichovBayern 3 1 2 0 10:5 5
15. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
16. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
17. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
18. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. Inter MilánInter 3 1 0 2 5:6 3
21. Manchester UnitedManchester Utd. 3 1 0 2 5:6 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 1 0 2 6:9 3
24. LASK LinzLinz 3 1 0 2 6:9 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Feyenoord RotterdamFeyenoord 3 1 0 2 4:8 3
27. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
28. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
29. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
30. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
35. LilleLille 3 0 0 3 4:10 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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