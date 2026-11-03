Počtvrté s Arsenalem. Zima věří, že se Slavia poučila: Budeme lepší než loni

Vyšlo to na den přesně: 4. listopadu 2025 vyhrál Arsenal v Edenu 3:0. Co 4. listopadu 2026?
„Zase nás čeká obrovská kvalita. Mistr anglické Premier League,“ připomněl Zima statut, jejž Arsenal minulý podzim ještě nevlastnil.
I Slavia se změnila.
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„Někteří hráči odešli a jiní přišli. Ale hlavně jsme nabrali dost zkušeností, které budeme chtít využít,“ tvrdí důležitý obránce. „V minulém ročníku jsme Ligu mistrů hráli po dlouhé době, spousta z nás už si tím prošla. V každém zápase je to něco jiného než v české lize, kde jste pokaždé favorit, musíte tlačit a musíte vyhrát.“
Ve Slavii pamatuje leccos, přitom koncem týdne oslaví teprve šestadvacáté narozeniny.
Byl i u remízy 1:1 na Emirates Stadium, kterou Slavia na jaře 2021 rozehrála čtvrtfinále Evropské ligy. Doma pak kousala výprask 0:4. A naposledy byl výsledek jen o chlup lepší.
„Uvízlo mi v paměti hlavně to, že jsme jim doma zatím nedali ani gól a že jsme jich docela dost dostali,“ štve Zimu, jehož ve středu čeká fuška se soupeřovými útočníky. Jedničkou na hrot Arsenalu byl v úvodu sezony německý reprezentant Havertz, ale připravený je i švédský kanón Gyökeres.
„Výborné zakončení, komplexnost, technika, inteligence,“ vypočítával Zima.
Ta největší síla Arsenalu ale leží především vzadu. Jsou borci jako Gabriel, Saliba nebo Konsa i pro Zimu něčím inspirativní?
„My obránci, co už máme něco za sebou, na to koukáme trochu jinak než většina lidí. Člověk určitě vidí i chyby a nedostatky nebo naopak výborné věci, které normální člověk nepostřehne,“ myslí si.
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„Ale pokud mám mluvit o stoperech Arsenalu, je tam vidět obrovská vyspělost a veškeré aspekty, které vyžaduje moderní fotbal,“ uznal Zima, který by měl vedle Holeše a Sadílka patřit k nejzkušenějším slávistům na trávníku. Uzdravený Provod, další z pamětníků vzájemných zápasů, je totiž podle kouče Jindřicha Trpišovského připravený jen na část zápasu.
Mimochodem, Arsenal v aktuálním ročníku Ligy mistrů vyhrál v Neapoli (1:0) i doma nad Lille (3:0). Minule vybojoval cennou remízu na Bayernu (2:2), což byla v základní fázi Ligy mistrů jeho první ztráta od listopadu 2024, kdy podlehl Interu.
Dvakrát v řadě v novém formátu Champions League body ještě neztratil. Co předvede v Praze?