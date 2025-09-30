Zabavené choreo, pak strkanice. Slávističtí fanoušci se v centru Milána střetli s policií

Lucie Macháčová
Jiří Čihák
,
  18:14aktualizováno  18:37
Od našich zpravodajů v Itálii - Před plánovaným pochodem strkanice s policisty přímo v centru města. Z milánského Piazza del Duomo se v úterý odpoledne rozléhal do okolních ulic, kde se nacházejí luxusní butiky světových značek, křik a pískot. A k tomu nenávistné skandování. Slávističtí fanoušci totiž nadávali policistům, kteří se je v helmách a se štíty pokoušeli rozehnat.

Není jasné, co přesně střet fanoušků a policie rozpoutalo.

Slávistům se každopádně nelíbilo, že jim těžkooděnci zabavili připravené choreo. Policisty k následné akci, která je vidět i na přiloženém videu, nejspíš vyprovokovala skleněná láhev, která k nim z davu přilétla.

„Milánská policie se rozhodla zabavit část fanouškovské choreografie a učinila tak bez předchozí koordinace s přítomnými zástupci klubových SLO, bezpečnostních pracovníků i příslušníků policie České republiky,“ uvedl pro IDNES.cz Jakub Splavec, šéf strategické komunikace Slavie.

Část připraveného chorea, které slávistickým fanouškům zabavila italská policie.
Italští policisté v helmách a se štíty dohlížejí na fanoušky Slavie v centru Milána.
7 fotografií

Napětí a nervozita pokračovaly asi patnáct minut. Chaos i nadávky. A do toho nechápavé pohledy kolemjdoucích, kteří si dění před nejslavnější milánskou památkou, velkolepou katedrálou Narození Panny Marie, natáčeli na telefony.

Až potom policie ustoupila a na fanoušky, kterých se na náměstí sešlo na dva tisíce, už jen dohlížela.

„Ave Slavia, fuck polizia,“ ozýval se tradiční slávistický chorál. K tomu bubny, světlice, dýmovnice. A také několik televizních štábů a novinářů.

Fanoušci Slavie skandují před milánskou katedrálou:

Cizinci, které nečekané scény vyrušily z romantické procházky prosluněným Milánem, se ptali, co se vlastně děje.

„Situace byla během pár minut uklidněna a během zásahu nebyl nikdo zraněn ani zadržen. Aktuálně probíhá vše bez jakýchkoliv komplikací a fanoušci se přesunují směrem ke stadionu,“ dodal Splavec.

Slávisté asi dvacet minut zpívali a skandovali, než jim policisté vyklidili cestu do metra. Speciální soupravou se fandové ze zastávky Duomo mířili na Lampugnano, odkud je to pěšky ke stadionu San Siro asi dva a půl kilometru.

Utkání Ligy mistrů mezi Interem a Slavií má výkop v 21 hodin.

Inter Milán - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Řada slávistických fanoušků měla na sobě černá trička s nápisem Ave Slavia s podobiznou nejslavnějšího římského panovníka Julia Caesara. Ta vznikla před dvěma lety u příležitosti zápasu Slavie s AS Řím.

I tehdy plánovali fanoušci z Česka organizovaný pochod od Kolosea ke stadionu, jenže italské úřady jim ho zamítly stejně jako připravené velkoformátové choreo. To mělo podobný motiv jako zmiňovaná trička, podle zástupců města však zesměšňovalo jak Řím, tak i Caesara.

Ultras Slavie kvůli tomu tenkrát zvažovali dokonce bojkot utkání, ale nakonec od něj ustoupili.

Město Milán se třese! Dva tisíce fanoušků Slavie dorazily pochodem na San Siro

Mimochodem, v Miláně slávisté pochodovali na fotbal už loni na jaře před osmifinálovým utkáním Evropské ligy s AC Milán (2:4). Italská policie jim plán po zkušenostech z Říma nejprve zatrhla, ale po jednání s klubem ustoupila.

„Slavii se podařilo přesvědčit italskou policii a bezpečnostní aparát UEFA k tomu, aby povolili pochod od Piazza del Duomo,“ psal na sociální siti X předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

Slavia prý tehdy policii přehrála bezproblémový pochod v Košicích. A bezproblémový byl nakonec i průvod v Miláně. I proto si ho slávisté chtěli nyní zopakovat.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

