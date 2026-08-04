Plzeňští fotbalisté mají jistou účast v letošním ročníku evropských pohárů. Kterou soutěž si nakonec zahrají? Rozhodne se v utkání play off předkola Evropské ligy, ve kterém se střetnou s poraženým z dvojice Hapoel Beer Ševa–Crvena zvezda Bělehrad. Pokud svěřenci kouče Hyského neuspějí, čeká je ligová fáze Konferenční ligy.
Program Plzně v předkole Evropské ligy
|Datum
|Fáze
|Zápas
|TV přenos
|Výsledek
|čtvrtek 20. 8. 2026,
|play off
|čtvrtek 27. 8. 2026,
|play off
Kde sledovat zápasy Evropské ligy?
Zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.
Nova Sport 5 má právo první volby na jeden zápas v každém hracím dni a vysílá také finále soutěže. Další vybraná utkání přinášejí kanály Sport1 a Sport2.
Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:
Evropská liga – formát
- Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
- Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
- Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
- Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
- Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.
Poslední účast Plzně v Evropské lize
Fotbalisté Plzně se v Evropské lize naposledy ukázali loni a ligovou fázi soutěže zvládli výborně. V osmi zápasech třikrát zvítězili a pětkrát remizovali, což jim vyneslo čtrnácté místo a postup do play off.
V něm vyzvali Panathinaikos a po výsledku 2:2 na hřišti soupeře a domácí remíze 1:1 vypadli po penaltovém rozstřelu.
Historie Plzně v Evropské lize
Historie Plzně v Lize mistrů
|Sezona
|Fáze
|2010/11
|Play-off (4. předkolo)
|2011/12
|1/16 finále
|2012/13
|Osmifinále
|2013/14
|Osmifinále
|2014/15
|3. předkolo
|2015/16
|Základní skupina
|2016/17
|Základní skupina
|2017/18
|Osmifinále
|2018/19
|1/16 finále
|2019/20
|3. předkolo
|2020/21
|Play-off (4. předkolo)
|2024/25
|Osmifinále
|2025/26
|Vyřazovací fáze (play-off o osmifinále)
Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:
- Slavia (Liga mistrů – jistý účastník ligové fáze)
- Sparta: (Liga mistrů – 3. předkolo)
- Hradec Králové: (Evropská liga – 2. předkolo)
- Jablonec (Konferenční liga – 2. předkolo)