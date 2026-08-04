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Plzeň v Evropské lize 2026/27: soupeř, program a výsledky, historie

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  10:14

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce. | foto: MF DNES / Petr Eret

Plzeňští fotbalisté mají jistou účast v letošním ročníku evropských pohárů. Kterou soutěž si nakonec zahrají? Rozhodne se v utkání play off předkola Evropské ligy, ve kterém se střetnou s poraženým z dvojice Hapoel Beer Ševa–Crvena zvezda Bělehrad. Pokud svěřenci kouče Hyského neuspějí, čeká je ligová fáze Konferenční ligy.

Plzeň půjde v play off na Crvenu zvezdu, či Beer Ševu. Hradci hrozí Dinamo Záhřeb

Program Plzně v předkole Evropské ligy

DatumFázeZápasTV přenosVýsledek
čtvrtek 20. 8. 2026,play off
čtvrtek 27. 8. 2026, play off

Kde sledovat zápasy Evropské ligy?

Zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.

Nova Sport 5 má právo první volby na jeden zápas v každém hracím dni a vysílá také finále soutěže. Další vybraná utkání přinášejí kanály Sport1 a Sport2.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

Evropská liga – formát

  • Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
  • Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
  • Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
  • Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
  • Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Poslední účast Plzně v Evropské lize

Fotbalisté Plzně se v Evropské lize naposledy ukázali loni a ligovou fázi soutěže zvládli výborně. V osmi zápasech třikrát zvítězili a pětkrát remizovali, což jim vyneslo čtrnácté místo a postup do play off.

V něm vyzvali Panathinaikos a po výsledku 2:2 na hřišti soupeře a domácí remíze 1:1 vypadli po penaltovém rozstřelu.

Play off o postup do osmifinále v ročníku 2025/26
1. zápasPanathinaikos – Plzeň 2:2čtvrtek 19. února 2026, 21:00
2. koloPlzeň – Panathinaikos 1:1 pp (1:1, 0:1), na pen. 3:4čtvrtek 26. února 2026, 18:45
Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v ligové fázi Evropské ligy 2025/26
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025, 21:00
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025, 18:45
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025, 21:00
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025, 21:00
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025, 18:45
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025, 21:00
7. koloPlzeň – Porto 1:1čtvrtek 22. ledna 2026, 18:45
8. koloBasilej – Plzeň 0:1čtvrtek 29. ledna 2026, 21:00

Historie Plzně v Evropské lize

Historie Plzně v Lize mistrů
SezonaFáze
2010/11Play-off (4. předkolo)
2011/121/16 finále
2012/13Osmifinále
2013/14Osmifinále
2014/153. předkolo
2015/16Základní skupina
2016/17Základní skupina
2017/18Osmifinále
2018/191/16 finále
2019/203. předkolo
2020/21Play-off (4. předkolo)
2024/25Osmifinále
2025/26Vyřazovací fáze (play-off o osmifinále)

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

  • Slavia (Liga mistrů – jistý účastník ligové fáze)
  • Sparta: (Liga mistrů – 3. předkolo)
  • Hradec Králové: (Evropská liga – 2. předkolo)
  • Jablonec (Konferenční liga – 2. předkolo)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

3. předkolo

Shamrock Rovers vs. Egnatia Rrogozhinë //www.idnes.cz/sport
4.8. 21:00
  • 1.96
  • 3.49
  • 3.74
Larne vs. FC Iberia 1999 //www.idnes.cz/sport
4.8. 21:00
  • 3.30
  • 3.18
  • 2.22
Ferencváros vs. Górnik Zabrze //www.idnes.cz/sport
5.8. 20:15
  • 1.73
  • 3.75
  • 4.58
Kuopion Palloseura vs. Universitatea Craiova //www.idnes.cz/sport
6.8. 17:00
  • 3.70
  • 3.53
  • 1.96
Maccabi Tel Aviv vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.00
  • 3.38
  • 3.71
Jagiellonia Bělostok vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.98
  • 3.26
  • 2.35
Red Bull Salcburk vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.57
  • 4.17
  • 5.29
FC Hradec Králové vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 4.02
  • 3.70
  • 1.91
KKS Lech Poznaň vs. KÍ Klaksvík //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.10
  • 9.75
  • 21.70
Lincoln Red Imps vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 5.53
  • 4.31
  • 1.53
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

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