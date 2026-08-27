Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie

Autor:
  21:49

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce. | foto: MF DNES / Petr Eret

Plzeňští fotbalisté vydřeli účast v ligové fázi Evropské ligy. Pod novým trenérem Radoslavem Kováčem otočili stav 0:3 z prvního utkání a Crvenou Zvezdu Bělehrad doma vyřadili po výsledku 5:1 v prodloužení. V našem přehledu postupně najdete soupeře, další program Plzně, výsledky, termíny jednotlivých kol i pohled do historie.

Plzeň se jména osmi soupeřů dozví už v pátek 28. srpna. Losování v Monaku začíná ve 13:00.

Soupeři Plzně v Konferenční lize 2026/27:

  • Doma:
  • Venku:

Program Plzně v předkole Evropské ligy

DatumFázeZápasTV přenosVýsledek
čtvrtek 20. 8. 2026, 20:00play offCZ Bělehrad – PlzeňNova Sport 53:0
čtvrtek 27. 8. 2026, 19:00play offPlzeň – CZ BělehradNova Sport 55:1P

Termíny ligové fáze Evropské ligy 2026/27

KoloTermín
1. kolo16.–17. září 2026
2. kolo1. října 2026
3. kolo22. října 2026
4. kolo5. listopadu 2026
5. kolo26. listopadu 2026
6. kolo10. prosince 2026
7. kolo21. ledna 2027
8. kolo28. ledna 2027

Play-off a vyřazovací fáze Evropské ligy 2026/27

FázeTermín
Play-off vyřazovací fáze18. a 25. února 2027
Osmifinále11. a 18. března 2027
Čtvrtfinále8. a 15. dubna 2027
Semifinále29. dubna a 6. května 2027
Finále26. května 2027

Kde sledovat zápasy Evropské ligy?

Zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.

Nova Sport 5 má právo první volby na jeden zápas v každém hracím dni a vysílá také finále soutěže. Další vybraná utkání přinášejí kanály Sport1 a Sport2.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

Evropská liga – formát

  • Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
  • Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
  • Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
  • Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
  • Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Poslední účast Plzně v Evropské lize

Fotbalisté Plzně se v Evropské lize naposledy ukázali loni a ligovou fázi soutěže zvládli výborně. V osmi zápasech třikrát zvítězili a pětkrát remizovali, což jim vyneslo čtrnácté místo a postup do play off.

V něm vyzvali Panathinaikos a po výsledku 2:2 na hřišti soupeře a domácí remíze 1:1 vypadli po penaltovém rozstřelu.

Play off o postup do osmifinále v ročníku 2025/26
1. zápasPanathinaikos – Plzeň 2:2čtvrtek 19. února 2026, 21:00
2. koloPlzeň – Panathinaikos 1:1 pp (1:1, 0:1), na pen. 3:4čtvrtek 26. února 2026, 18:45
Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v ligové fázi Evropské ligy 2025/26
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025, 21:00
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025, 18:45
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025, 21:00
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025, 21:00
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025, 18:45
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025, 21:00
7. koloPlzeň – Porto 1:1čtvrtek 22. ledna 2026, 18:45
8. koloBasilej – Plzeň 0:1čtvrtek 29. ledna 2026, 21:00

Historie Plzně v Evropské lize

Historie Plzně v Lize mistrů
SezonaFáze
2010/11Play-off (4. předkolo)
2011/121/16 finále
2012/13Osmifinále
2013/14Osmifinále
2014/153. předkolo
2015/16Základní skupina
2016/17Základní skupina
2017/18Osmifinále
2018/191/16 finále
2019/203. předkolo
2020/21Play-off (4. předkolo)
2024/25Osmifinále
2025/26Vyřazovací fáze (play-off o osmifinále)

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Aktualizujeme
Hradecký Daniel Horák v šanci v duelu s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem dvakrát srovnali v nastavení, v odvetě...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Panathinaikos - Hradec 2:2, zvrat v závěru, hrdinou hostů dvougólový Umar

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z...

Fotbalisté řeckého Panathinaikosu vedli už o dva góly, jenže poté přišel na trávník devatenáctiletý Umar. Dvakrát si těsně pohlídal ofsajd a rozhodl o tom, že královéhradečtí fotbalisté v úvodním...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

27. srpna 2026  18:59,  aktualizováno  22:04

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Aktualizujeme
Hradecký Daniel Horák v šanci v duelu s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem dvakrát srovnali v nastavení, v odvetě...

27. srpna 2026  21:45,  aktualizováno  21:53

Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.

Plzeňští fotbalisté vydřeli účast v ligové fázi Evropské ligy. Pod novým trenérem Radoslavem Kováčem otočili stav 0:3 z prvního utkání a Crvenou Zvezdu Bělehrad doma vyřadili po výsledku 5:1 v...

27. srpna 2026  21:49

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky, soupeři

Martin Cedidla z Jablonce v souboji v zápase s Glasgow Rangers.

Fotbalisté Jablonce skvěle zvládli tři předkola Konferenční ligy a postoupili do ligové fáze. Teď čekají, jaké soupeře jim v pátek 28. srpna od 13:00 přisoudí los. V našem přehledu najdete informace...

27. srpna 2026  21:15

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Aktualizujeme
Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko, vedli 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v závěrečném předkole si...

27. srpna 2026  20:40,  aktualizováno  20:49

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

27. srpna 2026  17:05,  aktualizováno  19:43

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů a čekají je mimořádně atraktivní zápasy. Doma přivítají Arsenal, Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku se představí na...

27. srpna 2026  19:20

Trestní oznámení na Infantina. UEFA má problém s plánem prodat část práv na MS

Prezident FIFA Gianni Infantino si nenechal ujít ani zápas mezi Pobřežím...

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) připravuje trestní oznámení na šéfa Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianniho Infantina kvůli jeho plánu prodat soukromým investorům část práv z...

27. srpna 2026  17:13,  aktualizováno  18:37

„Černý nemám rád.“ Video s fanouškem pobouřilo, Ústí ho hájí bojem proti rasismu

Ústecký fotbalista Solomon Osaghae (vpravo) v pohárovém zápase ve Varnsdorfu,...

„Černý moc nemám rád, ale co se dá dělat…“ Když moderátorka ústeckého fotbalu zpovídala při úterním pohárovém zápase ve Varnsdorfu domácího fanouška, zazněl rasistický výrok. Klub rozhovor zveřejnil...

27. srpna 2026  17:08

Premiéra pro Machálka. Derby pražských S odřídí sudí s jediným zápasem v sezoně

Sudí Jan Machálek uděluje žlutou kartu v utkání Slavia - Bohemians.

Nedělní šlágr 6. kola první ligy mezi fotbalisty Sparty a Slavie překvapivě odřídí Jan Machálek, který jako hlavní sudí dosud rozhodoval v této sezoně nejvyšší soutěže jen jeden zápas. Čtyřicetiletý...

27. srpna 2026  16:11

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Saúdská Arábie stojí za šéfem fotbalu. Pořadatel MS 2034 Infantinovi nadále věří

Gianni Infantino.

Předseda světové fotbalové federace FIFA Gianni Infantino, který čelí kritice některých konfederací včetně asijské, bude mít příští rok při pokusu o znovuzvolení podporu Saúdské Arábie. Pořadatel...

27. srpna 2026

Kováč má v Plzni pár dnů na zázrak. Potřebuje výsledky ihned, tuší Navrátil

Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč

V Táboře se učil, ale za pár let se posunul až na lavičku Plzně. Radoslav Kováč má před sebou podle Jakuba Navrátila velkou výzvu. Zároveň může využít nejlepší hráčský materiál, jaký kdy měl. Bývalý...

27. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.