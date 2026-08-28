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Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie

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  14:52

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce. | foto: MF DNES / Petr Eret

Plzeňští fotbalisté vydřeli účast v ligové fázi Evropské ligy. Pod novým trenérem Radoslavem Kováčem vyřadili Crvenou Zvezdu Bělehrad a čeká je minimálně osm dalších zápasů. V našem přehledu najdete soupeře, další program Plzně, výsledky, termíny jednotlivých kol i pohled do historie.

Soupeři Plzně v Konferenční lize 2026/27:

  • Doma: Benfica Lisabon, San Sebastian, Saint-Gilloise, Ferencváros
  • Venku:,Bialystok, Bournemouth, Levski Sofia a Lilleström
    • Přesný rozpis zápasů UEFA zveřejní až v následujících dnech.

Výsledky Plzně v play off o Evropskou ligu

Plzeň byla nasazená do play off o ligovou fázi. Střetla se v něm s Crvenou Zvezdou Bělehrad. V prvním zápase tvrdě narazila a po porážce 0:3 se zdálo, že její cesta Evropskou ligou skončí. V domácí odvetě však pod novým koučem Radoslavem Kováčem předvedla fantastický obrat a po vítězství 5:1 po prodloužení postoupila do ligové fáze.

DatumFázeZápasTV přenosVýsledek
čtvrtek 20. 8. 2026, 20:00play offCZ Bělehrad – PlzeňNova Sport 53:0
čtvrtek 27. 8. 2026, 19:00play offPlzeň – CZ BělehradNova Sport 55:1P

Termíny ligové fáze Evropské ligy 2026/27

KoloTermín
1. kolo16.–17. září 2026
2. kolo1. října 2026
3. kolo22. října 2026
4. kolo5. listopadu 2026
5. kolo26. listopadu 2026
6. kolo10. prosince 2026
7. kolo21. ledna 2027
8. kolo28. ledna 2027

Play-off a vyřazovací fáze Evropské ligy 2026/27

FázeTermín
Play-off vyřazovací fáze18. a 25. února 2027
Osmifinále11. a 18. března 2027
Čtvrtfinále8. a 15. dubna 2027
Semifinále29. dubna a 6. května 2027
Finále26. května 2027

Kde sledovat zápasy Evropské ligy?

Zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.

Nova Sport 5 má právo první volby na jeden zápas v každém hracím dni a vysílá také finále soutěže. Další vybraná utkání přinášejí kanály Sport1 a Sport2.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

Evropská liga – formát

  • Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
  • Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
  • Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
  • Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
  • Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Poslední účast Plzně v Evropské lize

Fotbalisté Plzně se v Evropské lize naposledy ukázali loni a ligovou fázi soutěže zvládli výborně. V osmi zápasech třikrát zvítězili a pětkrát remizovali, což jim vyneslo čtrnácté místo a postup do play off.

V něm vyzvali Panathinaikos a po výsledku 2:2 na hřišti soupeře a domácí remíze 1:1 vypadli po penaltovém rozstřelu.

Play off o postup do osmifinále v ročníku 2025/26
1. zápasPanathinaikos – Plzeň 2:2čtvrtek 19. února 2026, 21:00
2. koloPlzeň – Panathinaikos 1:1 pp (1:1, 0:1), na pen. 3:4čtvrtek 26. února 2026, 18:45
Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v ligové fázi Evropské ligy 2025/26
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025, 21:00
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025, 18:45
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025, 21:00
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025, 21:00
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025, 18:45
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025, 21:00
7. koloPlzeň – Porto 1:1čtvrtek 22. ledna 2026, 18:45
8. koloBasilej – Plzeň 0:1čtvrtek 29. ledna 2026, 21:00

Historie Plzně v Evropské lize

Historie Plzně v Lize mistrů
SezonaFáze
2010/11Play-off (4. předkolo)
2011/121/16 finále
2012/13Osmifinále
2013/14Osmifinále
2014/153. předkolo
2015/16Základní skupina
2016/17Základní skupina
2017/18Osmifinále
2018/191/16 finále
2019/203. předkolo
2020/21Play-off (4. předkolo)
2024/25Osmifinále
2025/26Vyřazovací fáze (play-off o osmifinále)

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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