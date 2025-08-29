Viktoria Plzeň –zápasy v základní fázi EL 2025/26
Domácí zápasy (Doosan Arena, Plzeň)
- FC Porto (Portugalsko)
- Fenerbahçe Istanbul (Turecko)
- SC Freiburg (Německo)
- Malmö FF (Švédsko)
Venkovní zápasy
- AS Řím (Itálie)
- Ferencváros Budapešť (Maďarsko)
- FC Basilej (Švýcarsko)
- Panathinaikos Atény (Řecko)
Výsledky Plzně v předkolech Ligy mistrů
První zápas 2. předkola proti Servette Ženeva odehrála Plzeň doma 22. července, odvetu pak o týden později ve Švýcarsku.
|Kdy
|Zápas
|Televize
|Výsledek
|22.7. 2025, 19:00
|Viktoria Plzeň – Servette Ženeva
|Nova Sport 3
|0:1
|30.7.2025, 21:00
|Servette Ženeva – Viktoria Plzeň
|CANAL + Sport 2
|1:3
- 3. předkolo – Plzeň ztroskotala na Glasgow Rangers. Ve Skotsku propadla 0:3, domácí výhra 2:1 už jí nestačila.
|
Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko
|Kdy
|Zápas
|Televize
|Výsledek
|5..8. 2025, 20:45
|Rangers– Viktoria Plzeň
|Nova Sport 3
|3:0
|12.8. 2025, 19:00
|Viktoria Plzeň – Rangers
|Nova Sport 3
|2:1
Pro Plzeň bylo v boji o Ligu mistrů stěžejní zdolat prvního soupeře, což se jí podařilo. V případě neúspěchu v některém z dalších předkol měla zajištěnou účast v ligové fázi Evropské ligy.
Kde sledovat zápasy Evropské ligy?
Fotbalové zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.
Nova Sport 5 může vysílat jeden zápas v daném kole. Má přitom právo první volby, z obou soutěží ale může vysílat jen jeden duel. Tento kanál bude přenášet také finále.
Stanice Sport1, Sport2 a Sport3 vysílají další vybraná utkání. Česká televize už soutěž nevysílá, výjimečně může některý ze zápasů zakoupit samostatně.
Historie Plzně v Evropské lize:
|Ročník
|Fáze
|Soupeř
|1. zápas
|2. zápas
|2010/11
|3. předkolo
|Beşiktaş JK
|1:1
|0:3
|2011/12
|1/16–finále
|FC Schalke 04
|1:1
|1:3PP
|2012/13
|2. předkolo
|FC Rustavi Metallurgist
|3:1
|2:0
|2012/13
|3. předkolo
|Ruch Chorzów
|2:0
|5:0
|2012/13
|4. předkolo
|KSC Lokeren
|1:2
|1:0
|2012/13
|Základní skupina
|Académica de Coimbra
|3:1
|1:1
|2012/13
|Základní skupina
|Atlético Madrid
|0:1
|1:0
|2012/13
|Základní skupina
|Hapoel Tel Aviv FC
|2:1
|4:0
|2012/13
|1/16–finále
|SSC Neapol
|3:0
|2:0
|2012/13
|Osmifinále
|Fenerbahçe SK
|0:1
|1:1
|2013/14
|1/16–finále
|Šachtar Doněck
|1:1
|2:1
|2013/14
|Osmifinále
|Olympique Lyon
|1:4
|2:1
|2014/15
|3. předkolo
|FC Petrolul Ploiești
|1:1
|1:4
|2015/16
|4. předkolo
|FK Vojvodina Novi Sad
|3:0
|2:0
|2015/16
|Základní skupina
|Dinamo Minsk
|2:0
|0:1
|2015/16
|Základní skupina
|Villarreal CF
|0:1
|3:3
|2015/16
|Základní skupina
|Rapid Vídeň
|2:3
|1:2
|2016/17
|Základní skupina
|AS Řím
|1:1
|1:4
|2016/17
|Základní skupina
|FK Austria Wien
|0:0
|3:2
|2016/17
|Základní skupina
|FC Astra Giurgiu
|1:2
|1:1
|2017/18
|4. předkolo
|AEK Larnaka
|3:1
|0:0
|2017/18
|Základní skupina
|FC Steaua București
|0:3
|2:0
|2017/18
|Základní skupina
|Hapoel Beerševa FC
|3:1
|2:0
|2017/18
|Základní skupina
|FC Lugano
|2:3
|4:1
|2017/18
|1/16–finále
|FK Partizan
|1:1
|2:0
|2017/18
|Osmifinále
|Sporting CP
|0:2
|2:1
|2018/19
|1/16–finále
|GNK Dinamo Záhřeb
|2:1
|0:3
|2019/20
|3. předkolo
|Royal Antwerpy FC
|0:1
|2:1PP
|2020/21
|3. předkolo
|SønderjyskE Fodbold
|3:0
|—
|2020/21
|4. předkolo
|Hapoel Beer Ševa FC
|0:1
|—
|2024/25
|3. předkolo
|FK Kryvbas
|2:1
|1:0
|2024/25
|4. předkolo
|Heart of Midlothian FC
|1:0
|1:0
|2024/25
|Základní skupina
|Eintracht Frankfurt
|3:3
|––
|2024/25
|Základní skupina
|Ludogorec Razgrad
|0:0
|––
|2024/25
|Základní skupina
|PAOK FC
|2:2
|––
|2024/25
|Základní skupina
|Real Sociedad
|2:1
|––
|2024/25
|Základní skupina
|Dynamo Kyjev
|2:1
|––
|2024/25
|Základní skupina
|Manchester United
|1:2
|––
|2024/25
|Základní skupina
|Anderlecht
|2:0
|––
|2024/25
|Základní skupina
|Athletic Bilbao
|1:3
|––
|2024/25
|Šestnáctifinále
|Ferencváros
|0:1
|3:0
|2024/25
|Osmifinále
|SS Lazio
|1:2
|1:1
*Tučně zvýrazněné zápasy hrála Plzeň doma.
České týmy v evropských pohárech 2025/26:
|Tým
|Soutěž
|Soupeř
|Kdy?
|Výsledky
|Plzeň
|2. předkolo Ligy mistrů
|Servette Ženeva
|22. a 30.července
|0:1, 1:3
|3. předkolo Ligy mistrů
|Rangers
|5. a 12. srpna
|0:3, 2:1
|Sparta
|2. předkolo Konferenční ligy
|Aktobe
|24. a 31. července
|1:2, 4:0
|3. předkolo Konferenční ligy
|Ararat-Armenia
|21. a 27. července
|4:1, 2:1
|play off Konferenční ligy
|FC Riga
|7. a 14. srpna
|2:0, 0:1
|Ostrava
|2. předkolo Evropské ligy
|Legia Varšava
|24. a 31. července
|2:2, 1:2
|3. předkolo Konferenční ligy
|Austria Vídeň
|7. a 14. srpna
|4:3, 1:1
|play off Konferenční ligy
|NK Celje
|21. a 28. srpna
|0:1, 0:2
|Olomouc
|play off Evropské ligy
|Malmö
|21. a 28. srpna
|0:3, 0:2
|Slavia
|Ligová fáze Ligy mistrů
|Soupeři ZDE
|16. září až 28. ledna