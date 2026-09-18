Škola od mistrů dat. Plzeň dál hledá sama sebe, euforii za tři týdny vystřídal pískot

Polonahý kouč poskakoval radostí a slavil s fanoušky, šťastný boss Adolf Šádek se radoval s ním. Jenže co teď?
Ti stejní fandové, kteří na konci srpna křepčili, ve čtvrtek na své oblíbence křičeli: „Bojujte za Plzeň!“
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Plzeň - Union SG 0:3, domácí na soupeře vůbec neměli, gól dal i český bek Kričfaluši
A během trudného večera se z tribun ozýval také zřetelný pískot.
Plzeň – Union SG 0:3!
Od první do poslední minuty rozdíl třídy. Nebýt obrovitého gólmana Wiegeleho, který jen během úvodní čtvrthodiny pochytal tři čisté šance soupeře a žluté útoky se na něj valily i dál, výsledek by vypadal ještě mnohem hůř.
Stačí letmý pohled do statistik, abyste lépe pochopili, co se v Plzni odehrávalo.
Hosté měli celkem dvaadvacet střel, z toho třináct přímo na bránu. Ukazatel očekávaných gólů se vyšplhal na hodnotu 3.29 proti plzeňským 1.11.
Uf!
„Víme, jak rychle soupeř hraje nahoru,“ přesvědčoval Kováč. „Musíme být vzadu kompaktní a velice pozorní.“
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Na hřišti to ale neplatilo ani trochu. Viděli jste, jak si Plzeň nechala dát první dva góly? Nejdřív po jednoduchém nákopu Sylly od půlky utíkal hbitý Jihoafričan Mofokeng, těsně před pauzou pláchl obráncům po nápadně podobné akci také Biondic.
V obou případech chyboval stoper Spáčil, který už do druhé půle nenastoupil, ale výrazné zlepšení se nedostavilo.
Třetí gól dal Plzni hlavou český obránce Ondřej Kričfaluši. Toho Union v létě vykoupil za 120 milionů z trápícího se Baníku, což pro někoho může na první pohled působit jako bláznivý obchod, ale jen do chvíle, než pochopíte, jak tenhle belgický klub vlastně funguje.
Union je na evropské scéně vlastně anomálie. Jednoduchou rovnici – levně koupit a draze prodat – totiž uprostřed bruselského parku Duden povýšili do extrému.
Mohou za to hlavně pánové Tony Bloom a Alex Muzio, dva britští investoři, kteří do klubu před šesti lety přivábili úspěšné analytické know-how. Bloom, úspěšný pokerový hráč a zároveň také majitel anglického Brightonu, sice z projektu postupně vycouval, ale originální cesta se nemění: „Hledali jsme novou výzvu. Tým, ve kterém zrealizujeme naše myšlenky a představy o fotbale a datech.“
V Belgii probudili spícího obra: do roku 1935 slavná značka posbírala jedenáct titulů, ovšem po válce postupně ztratila lesk i sílu a skoro 50 let se trápila v nižších soutěžích.
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Znovu ho rozhýbala právě až data a cenné zkušenosti, které dodali pánové z Ostrovů. Z druholigového otloukánka, který byl i kvůli památkově chráněnému stadionu z červených cihel ve stylu art deco spíš obskurní atrakcí pro fotbalové dobrodruhy, moderní příběh hodný následování, což zblízka poznala i Plzeň.
Ta po nejhorším ligovém startu za osmnáct let narazila také v Evropě. Podruhé za sebou doma dostala tři góly a dál hledá sama sebe.
Zmátoří se do neděle, kdy jede na Slavii?