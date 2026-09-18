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Škola od mistrů dat. Plzeň dál hledá sama sebe, euforii za tři týdny vystřídal pískot

Jiří Čihák
  8:00
Udivený Amar Memič.

Udivený Amar Memič. | foto: Petr EretMAFRA

Hráči Unionu SG se radují z branky.
Baboucarr Faal ve vzduchu a Tobiáš Pališčák natahující se po balonu.
Tobiáš Pališčák si zpracovává míč před Dariusem Olaruem.
Fotbalisté Roaylu Union St. Gilloise slaví gól v utkání Evropské ligy proti...
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Nezdá se to, ale jsou to teprve tři týdny. Tři týdny od chvíle, kdy Radoslav Kováč vletěl do plzeňské kabiny a do zvadlého mužstva napumpoval kotel energie. Viktoria senzačně nastřílela pět gólů Crvené zvezdě, v bláznivém prodloužení otočila skóre 0:3 z prvního zápasu v Srbsku a po postupu do hlavní fáze Evropské ligy se vznášela jako dlouho ne.

Polonahý kouč poskakoval radostí a slavil s fanoušky, šťastný boss Adolf Šádek se radoval s ním. Jenže co teď?

Ti stejní fandové, kteří na konci srpna křepčili, ve čtvrtek na své oblíbence křičeli: „Bojujte za Plzeň!“

Plzeň - Union SG 0:3, domácí na soupeře vůbec neměli, gól dal i český bek Kričfaluši

A během trudného večera se z tribun ozýval také zřetelný pískot.

Plzeň – Union SG 0:3!

Od první do poslední minuty rozdíl třídy. Nebýt obrovitého gólmana Wiegeleho, který jen během úvodní čtvrthodiny pochytal tři čisté šance soupeře a žluté útoky se na něj valily i dál, výsledek by vypadal ještě mnohem hůř.

Zklamaný brankář Plzně Florian Wiegele.

Stačí letmý pohled do statistik, abyste lépe pochopili, co se v Plzni odehrávalo.

Hosté měli celkem dvaadvacet střel, z toho třináct přímo na bránu. Ukazatel očekávaných gólů se vyšplhal na hodnotu 3.29 proti plzeňským 1.11.

Uf!

„Víme, jak rychle soupeř hraje nahoru,“ přesvědčoval Kováč. „Musíme být vzadu kompaktní a velice pozorní.“

Přiznejme si, nestíhali jsme v ničem, máme spoustu problémů, uznal trenér Kováč

Na hřišti to ale neplatilo ani trochu. Viděli jste, jak si Plzeň nechala dát první dva góly? Nejdřív po jednoduchém nákopu Sylly od půlky utíkal hbitý Jihoafričan Mofokeng, těsně před pauzou pláchl obráncům po nápadně podobné akci také Biondic.

V obou případech chyboval stoper Spáčil, který už do druhé půle nenastoupil, ale výrazné zlepšení se nedostavilo.

Třetí gól dal Plzni hlavou český obránce Ondřej Kričfaluši. Toho Union v létě vykoupil za 120 milionů z trápícího se Baníku, což pro někoho může na první pohled působit jako bláznivý obchod, ale jen do chvíle, než pochopíte, jak tenhle belgický klub vlastně funguje.

Patrik Hrošovský se snaží prodrat k míči přes hráče Unionu SG.

Union je na evropské scéně vlastně anomálie. Jednoduchou rovnici – levně koupit a draze prodat – totiž uprostřed bruselského parku Duden povýšili do extrému.

Mohou za to hlavně pánové Tony Bloom a Alex Muzio, dva britští investoři, kteří do klubu před šesti lety přivábili úspěšné analytické know-how. Bloom, úspěšný pokerový hráč a zároveň také majitel anglického Brightonu, sice z projektu postupně vycouval, ale originální cesta se nemění: „Hledali jsme novou výzvu. Tým, ve kterém zrealizujeme naše myšlenky a představy o fotbale a datech.“

V Belgii probudili spícího obra: do roku 1935 slavná značka posbírala jedenáct titulů, ovšem po válce postupně ztratila lesk i sílu a skoro 50 let se trápila v nižších soutěžích.

Soupeř Plzně v datech: Pozor na rohy zleva i dravé kraje. Střelci Unionu umí i z dálky

Znovu ho rozhýbala právě až data a cenné zkušenosti, které dodali pánové z Ostrovů. Z druholigového otloukánka, který byl i kvůli památkově chráněnému stadionu z červených cihel ve stylu art deco spíš obskurní atrakcí pro fotbalové dobrodruhy, moderní příběh hodný následování, což zblízka poznala i Plzeň.

Ta po nejhorším ligovém startu za osmnáct let narazila také v Evropě. Podruhé za sebou doma dostala tři góly a dál hledá sama sebe.

Zmátoří se do neděle, kdy jede na Slavii?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Kompletní los

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 1 1 0 0 5:0 3
2. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 4:0 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
4. Besiktas IstanbulBesiktas 1 1 0 0 4:1 3
5. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:0 3
6. FerencvárosFerencváros 1 1 0 0 3:1 3
7. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
8. LeverkusenLeverkusen 1 1 0 0 2:0 3
9. OFI Kréta FCOFI FC 1 1 0 0 2:0 3
10. BournemouthBournemouth 1 1 0 0 2:1 3
11. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 2:1 3
12. SCU TorreenseTorreense 1 1 0 0 2:1 3
13. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
14. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 1 0 0 1:0 3
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
16. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
17. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
19. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
20. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
21. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
22. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
23. Lillestrom SKLillestrom 1 0 0 1 1:2 0
24. Real SociedadReal Sociedad 1 0 0 1 1:2 0
25. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:1 0
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29. AC MilánAC Milán 1 0 0 1 0:2 0
30. NK CeljeCelje 1 0 0 1 0:2 0
31. HoffenheimHoffenheim 1 0 0 1 0:2 0
32. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:4 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0
34. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 0:3 0
35. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 0 0 1 0:4 0
36. NEC NijmegenNijmegen 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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