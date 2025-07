Průkopnický nápad zaujal. Dorazili šampioni z Itálie, Německa, Belgie, Nizozemska, Maďarska a taky Slavia s neprůstřelným gólmanem Pláničkou, bomberem Pučem a skotským trenérem Maddenem. Až do finále to dotáhla, ale na rozjetou maďarskou Ujpest nestačila a trenér soupeře Lajos Bányai se kasal: „Jsme šampioni všech šampionů!“

Kdo ví? Nebýt Servette a turnaje, který nesl název Pohár národů, třeba by nikdy nebyla žádná Liga mistrů.

Navoněná soutěž pro evropskou honoraci, které se švýcarský vicemistr pokusí večer přiblížit v odvetě druhého předkola proti Plzni.

Nečekalo se, že bude mít po prvním zápase k postupu blíž. Po výsledku 0:1 to platí přinejmenším matematicky, zato kdyby se hodnotil umělecký dojem a aktivita, měla by nakročeno Viktoria.

Pavel Šulc se snaží uniknout z dosahu ženevského obránce.

Třiadvacet střel. Minimálně šest gólových šancí. Osm rohů jen za druhý poločas. Statistika xG neboli očekávané góly? Plzeňská se zarazila na čísle 2, zatímco Servette dosáhlo jen na hodnotu 0,34.

A stejně to stačilo. Těsná domácí porážka je pro českého vicemistra komplikace, ale před odvetou rozhodně ne neřešitelný problém.

„Na videu jsme si ukázali, že jsme doma odehráli dobrý zápas. Ale musíme zlepšit zakončení,“ říkal v úterý před nástupem do letadla Jan Trousil, asistent plzeňského kouče Miroslava Koubka. „Zároveň platí, že očekáváme jiný průběh. Doma před plným stadionem si budou víc věřit. Určitě nečekáme, že zalezou a budou tolik pod tlakem.“

Jinými slovy: Pozor na Servette. Tenhle tým umí víc, než co předvedl v Česku, a doma to může rozbalit. Když na něj Plzeň narazila loni na jaře, v osmifinále Konferenční ligy se taky pořádně nadřela. Dvě bezbrankové remízy, až pak penaltová loterie se šťastným vyústěním. Před rokem v létě moc nechybělo, aby do prodloužení dotáhl i dvojzápas s Chelsea, nabitou hvězdami.

Přitom ještě před deseti lety bylo Servette zralé na vymazání z fotbalové mapy. Tížily ho dluhy a spadlo až do třetí ligy, což byla mimořádná ostuda: dlouho přece bylo posledním švýcarským klubem, který nikdy nespadl z nejvyšší soutěže.

Náraz na dno asi v Ženevě potřebovali, aby se mohli odpíchnout zpátky mezi špičku. Když klub přebrala společnost 1890 Foundation v čele s miliardářem Didierem Fischerem, umazala dluhy, přinesla stabilitu, jasný plán a také ochotu dělat nepříjemná rozhodnutí.

Didier Fischer:

Servette FC News @ServetteNews Didier Fischer : "Je l’ai toujours dit, lorsque le club sera prêt, je quitterai la présidence. C’est aujourd’hui le cas, le Servette FC est en Super League, les structures à tous les niveaux sont performantes et les Genevois ont retrouvé la confiance en leur club". #ServetteFC https://t.co/3lWDROvGuQ oblíbit odpovědět

Proto se šéfové před dvěma lety rozloučili s úspěšným trenérem Geigerem, který vydržel pět let a posunul tým až na dohled Lize mistrů. Nebo se sportovním ředitelem Senderosem, bývalým stoperem Arsenalu.

„Odvedli u nás perfektní práci, ale my se chceme dál posouvat. Třeba jen o centimetry, nebo možná i o milimetry. Detaily rozhodují,“ vysvětloval tehdy Fischer, bývalý obchodník s vínem, který v Ženevě kromě fotbalu šéfuje i hokeji. „Jsme jiní než ostatní kluby. Nad vším hodně přemýšlíme a snažíme se předvídat.“

Proto má boss představu i o tom, kde by rád viděl Servette za deset let: „Nejde mi o trofeje, chceme dál růst. Mít na každém zápase aspoň dvacet tisíc fanoušků a konečně odpovídající tréninkové centrum, to je hlavní cíl.“

Poměrně nákladný, takže by se jistě šikly peníze, které se v pohárech dají vydělat. Což platí i pro Plzeň: také ona jistě tajně sní o prémii ve výši 465 milionů korun, která čeká na týmy v základní fázi Ligy mistrů.

Ale k tomu je potřeba zvládnout ještě další dvě předkola, proto se zatím pozornost soustředí jen a pouze na Servette. Když se Viktoria přes první překážku přenese, bude mít jistou přinejmenším Evropskou ligu. A přes 100 milionů za účast.