Kde sledovat zápas Plzeň – Servette Ženeva živě?

Úvodní souboj 2. předkola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel na stadionu ve Štruncových sadech začíná v úterý 22.7. v 19.00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

Telly

Magenta TV

Vodafone TV

Oneplay

Skylink

Zápas Plzeň – Servette Ženeva můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Poslední vzájemné souboje? Nedávno

Plzeň si proti Servette zahrála v osmifinále Konferenční ligy 2023/24 a po dvou bezbrankových remízách postoupila na penalty.

Pavel Šulc z Plzně uniká obráncům Servette.

Trenér českého týmu Miroslav Koubek však očekává jiný duel než vloni v březnu. „Emocionální zabarvení oproti zápasům v Konferenční lize je jiné, i když to nechci nijak snižovat. Hráli jsme o postup do čtvrtfinále, to byl skvělý úspěch, Ženeva nás tam pustila. Měli jsme štěstí na penalty, ale tohle je prostě jiná situace,“ řekl Koubek.

Jak si vedly oba týmy v generálce?

Plzeň v pátek v generálce zvítězila v úvodním kole české ligy v Pardubicích 5:1.

Servette odehraje první soutěžní zápas v sezoně, v generálce v pátek zvítězil v přípravě nad francouzským St. Étienne 3:2.

Viktoria Plzeň - Servette Ženeva: Výkop: úterý 22. července, 19:00. Rozhodčí: Dabanovič - Todorovič, Jovanovič (všichni Č. Hora) - Ruperti (video, Niz.). Předpokládané sestavy:

Plzeň: Jedlička - Dweh, Markovič, Jemelka - Memič, Červ, Ladra, Spáčil - Šulc - Vydra, Adu.

Servette: Frick - Magnin, Rouiller, Severin, Mazikou - Ondoua - Stevanovič, Cognat, Antunes, Varela - Mráz.

Absence: Hejda, Souaré (oba rekonvalescence + nejsou na soupisce), Bello (není na soupisce), Červ (nejistý start) - Douline (zranění).

Servette Ženeva (vizitka soupeře)

Servette je jeden z nejstarších a se sedmnácti tituly i nejúspěšnějších švýcarských klubů.

Šest let po zisku dosud posledního triumfu vyhlásil v roce 2005 bankrot, protože neměl na výplaty. Mezi elitu se vrátil o šest let později, ale znovu sestoupil a natrvalo se v nejvyšší soutěži usadil až v roce 2019.

V letech 1995 až 1997 tam hrával tehdejší kapitán české reprezentace Václav Němeček.

Servette Ženeva Rok založení: 1890

Klubové barvy: fialová

Web: Odkaz

Největší úspěchy: 17x mistr ligy (poprvé 1907, naposledy 1999), 8x vítěz domácího poháru (naposledy 2024)

Stadion: Stade de Genéve (30 000 diváků)

Trenér: Thomas Häberli

Současné opory: Keigo Cunemoto, Timothé Cognat, Miroslav Stevanovič Zápasy proti českým týmům:

1961/62, 2. kolo PMEZ: Dukla - Servette 3:4 a 2:0

1982/83, 3. kolo UEFA: Bohemians - Servette 2:2 a 2:1

2001/02, 1. kolo UEFA: Slavia -Servette 0:1 a 1:1

2023/24, skupina EL: Servette - Slavia 0:2 a 0:4

2023/24, osmifinále KL: Plzeň - Servette 0:0 a 0:0, na penalty 3:1

Zajímavosti před zápasem Plzeň – Servette:

Servette v posledních 5 zápasech s českými soupeři v pohárech nezvítězil a dal v nich jediný gól.

Plzeň prohrála jediný ze 4 duelů se švýcarskými týmy v soutěžích UEFA, v roce 2017 ve skupině Evropské ligy podlehla venku Luganu 2:3, ale doma zvítězila 4:1.

Servette v dosavadních 5 venkovních utkáních v pohárech s českými týmy nezvítězil.

Plzeň bude usilovat o pátou účast v hlavní fázi Ligy mistrů, kvalifikaci prestižní soutěže si zahraje po 3 letech, v posledních 6 zápasech v ní neprohrála (z toho 5 vítězství).

Servette dosud do hlavní fáze Ligy mistrů z kvalifikace nikdy nepostoupil.

Plzeň v pohárech zvítězila v jediném z posledních 5 zápasů, v kvalifikacích ale 16x po sobě neprohrála

Plzeň doma v pohárech prohrála jen 2 z posledních 16 duelů

Servette vyhrál jen 2 z posledních 10 zápasů v pohárech.

Servette zvítězil v jediném z posledních 11 venkovních duelů v soutěžích UEFA.

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Plzeň favoritem v prvním utkání i na postup do dalšího kola.

Plzeň – Servette Ženeva, 1. zápas Výhra domácích Remíza Výhra hostů Kurzy 1,66 3,96 5,31