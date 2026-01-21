Plzeň se chce proti Portu ukázat. Řeší ale trable se složením obrany

Ervín Schulz
  20:41
Nejprve vcelku neznámý tým Académica Coimbra, který momentálně válčí až ve třetí nejvyšší soutěži. Před osmi lety nesrovnatelně slavnější lisabonský Sporting, s nímž fotbalisté Plzně sehráli skvělou, byť neúspěšnou partii v osmifinále. Do třetice Viktoria v Evropské lize narazí na portugalského soupeře. Ve čtvrtek v 18.45 hodin nastoupí v sedmém kole skupinové fáze proti FC Porto, suverénnímu lídrovi Primeira Ligy a klubu s blýskavou tradicí a trofejemi.
Fotogalerie3

Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před zápasem s Portem. | foto: ČTK

„Víme, jak je to v této sezoně silný tým. Komplexní, jsou velice silní v defenzivě, hrají ve velké intenzitě. Nedostávají góly, umí bránit jeden na jednoho, zároveň jsou flexibilní a mají i skvělé hráče do ofenzivy. Rozhodně mají kvalitu prosadit se i v Lize mistrů,“ prohlásil na středeční tiskové konferenci trenér Martin Hyský.

V domácí soutěži Porto z osmnácti utkání sedmnáct vyhrálo a jednou remizovalo. V Evropské lize nabralo jedinou porážku loni na konci října, kdy podlehlo 0:2 na hřišti anglického Nottinghamu. V sestavě září reprezentační gólman Costa, obranu tuží osmnáctiletý dánský mladík Froholdt, v záloze má trenér Farioli k dispozici španělského borce Samua, o slovo se důrazně hlásí také sedmnáctiletý polský talent Pietuszewski.

Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

A mohli bychom pokračovat.

„Víme, že moc často góly neinkasují. Ale my se musíme soustředit sami na sebe. Abychom vstoupili dobře do nového roku a udělali doma co nejlepší výsledek,“ mínil kapitán Viktorie Matěj Vydra.

Plzeň má starosti především v obranné řadě. Dweh a Jemelka jsou v trestu, Markovič odešel v zimní pauze do Slovanu Bratislava, talentovaný Paluska je zraněný a zimní slovenská posila Krčík v Evropské lize nastoupit zatím nemůže.

Viktoria chystá videoprojekci

Viktoria ve spolupráci s městem přichystala pro fanoušky Pre-matchroute, tedy speciální procházku před utkáním doprovázenou unikátní videoprojekcí. Cesta začíná na náměstí Republiky a zabere zhruba půlhodiny. Před stadionem je pak v předzápasovém programu připravena mimo jiné autogramiáda největší zimní posily Patrika Hrošovského, který do utkání s Portem aktivně zasáhnout nemůže.

Na pozici stopera se tak zřejmě postaví dvojice Spáčil - Doski, v úvahu připadá také Havel, pro něhož bude čtvrteční večer loučením s plzeňskými fanoušky, míří do Bohemians 1905 jako součást transferu za dalšího obránce Adama Kadlece. Na soupisku tak byli narychlo připsáni i mladíci z plzeňské akademie Novák, Chalupa, Kubín a Suchý.

„Snažili jsme se najít to nejlepší řešení a věřím, že zvolení hráči na hřišti potvrdí svoji kvalitu,“ reagoval Hyský, který proti Portu počítá i s nasazením Havla. „Milan je skvělý hráč i člověk, v Plzni předváděl výborné výkony. Počítám s ním, i když neprozradím, zda nastoupí od první minuty. Ale rozhodně si zaslouží, aby se tady rozloučil ve velkém stylu.“

Do not by ve čtvrtek večer Plzni mohly hrát teploty pod bodem mrazu. „Počasí nám možná může trošku pomoci, ale Porto je i tak strašně silné. Vše se ukáže na hřišti. Důležitější bude, jak se na tu zimu připraví každý hráč sám v sobě. Motivaci máme všichni a je jedno, zda je nás k dispozici čtrnáct nebo dvacet. Teď nastoupíme s tím, kdo může hrát. I mladí kluci musí být připravení kdykoliv naskočit, my starší jim v tom pomůžeme. Měli jsme kvalitní přípravu, to chceme ukázat,“ reagoval útočník Vydra.

Plzeňští fotbalisté trénují před utkání s Portem.

Portu zatím v Evropské lize patří osmá pozice s třinácti body, čtrnáctá Viktoria je o tři body nazpět.

„Pro nás je to velká výzva. Moc se mi líbí styl hry, který kouč Farioli týmu vtiskl, snažíme se o něco podobného. Porto je favoritem, ale my jsme doma a uděláme vše pro dobrý výsledek,“ řekl Hyský, jehož tým o týden později čeká ještě duel na hřišti švýcarské Basileje. „Pro nás je důležité hlavě to, abychom postoupili do další fáze soutěže,“ mínil Vydra.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

7. kolo

Brann Bergen vs. FC Midtjylland //www.idnes.cz/sport
22.1. 18:45
  • 3.02
  • 3.71
  • 2.25
Young Boys Bern vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
22.1. 18:45
  • 4.38
  • 4.11
  • 1.75
FC Viktoria Plzeň vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
22.1. 18:45
  • 4.09
  • 3.54
  • 1.94
PAOK Soluň vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
22.1. 18:45
  • 2.61
  • 3.53
  • 2.63
Malmö FF vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
22.1. 18:45
  • 3.61
  • 3.78
  • 1.99
Freiburg vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
22.1. 18:45
  • 1.17
  • 7.59
  • 16.20
Feyenoord Rotterdam vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
22.1. 18:45
  • 1.43
  • 5.12
  • 6.67
Fenerbahce Istanbul vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
22.1. 18:45
  • 2.46
  • 3.61
  • 2.77
Boloňa vs. Celtic Glasgow //www.idnes.cz/sport
22.1. 18:45
  • 1.65
  • 4.13
  • 5.07
FC Utrecht vs. KRC Genk //www.idnes.cz/sport
22.1. 21:00
  • 2.71
  • 3.47
  • 2.57
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 6 5 0 1 13:3 15
2. FC MidtjyllandMidtjylland 6 5 0 1 13:5 15
3. Aston VillaAston Villa 6 5 0 1 10:4 15
4. Real BetisBetis 6 4 2 0 11:4 14
5. FreiburgFreiburg 6 4 2 0 9:3 14
6. FerencvárosFerencváros 6 4 2 0 11:6 14
7. SC BragaBraga 6 4 1 1 10:5 13
8. FC PortoPorto 6 4 1 1 9:5 13
9. StuttgartStuttgart 6 4 0 2 12:5 12
10. AS ŘímAS Řím 6 4 0 2 10:5 12
11. NottinghamNottingham 6 3 2 1 11:6 11
12. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 6 3 2 1 9:5 11
13. BoloňaBoloňa 6 3 2 1 9:5 11
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 4 0 6:2 10
15. Panathinaikos AtényPanathinaikos 6 3 1 2 9:7 10
16. KRC GenkGenk 6 3 1 2 7:6 10
17. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 6 3 1 2 5:5 10
18. PAOK SoluňPAOK 6 2 3 1 13:10 9
19. Celta VigoCelta Vigo 6 3 0 3 12:9 9
20. LilleLille 6 3 0 3 10:7 9
21. Young Boys BernYoung Boys 6 3 0 3 8:12 9
22. Brann BergenBrann 6 2 2 2 6:7 8
23. Ludogorec RazgradLudogorec 6 2 1 3 11:14 7
24. Celtic GlasgowCeltic 6 2 1 3 7:11 7
25. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 6 2 1 3 8:13 7
26. FC BasilejBasilej 6 2 0 4 8:9 6
27. FCSBFCSB 6 2 0 4 7:11 6
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 6 2 0 4 5:11 6
29. Sturm GrazSturm Graz 6 1 1 4 4:8 4
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 6 1 0 5 7:13 3
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 6 1 0 5 5:11 3
32. FC UtrechtUtrecht 6 0 1 5 3:9 1
33. Glasgow RangersRangers 6 0 1 5 3:11 1
34. Malmö FFMalmö 6 0 1 5 3:12 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 6 0 1 5 2:18 1
36. OGC NiceNice 6 0 0 6 4:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

ONLINE: Frankfurt selhal v Ázerbájdžánu, ztratilo i Atlético. Do akce Chelsea i Bayern

Sledujeme online
Útočník Galatasaray Victor Osimhen se snaží zpracovat míč v utkání s Atlétikem.

Fotbalisté Atlética Madrid v 7. kole Ligy mistrů po třech výhrách v řadě hráli v Istanbulu s Galatasaray 1:1 a zkomplikovali si cestu do první osmičky, která postoupí přímo do osmifinále. Eintrachtu...

21. ledna 2026  18:40,  aktualizováno  20:55

Plzeň se chce proti Portu ukázat. Řeší ale trable se složením obrany

Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před zápasem s Portem.

Nejprve vcelku neznámý tým Académica Coimbra, který momentálně válčí až ve třetí nejvyšší soutěži. Před osmi lety nesrovnatelně slavnější lisabonský Sporting, s nímž fotbalisté Plzně sehráli skvělou,...

21. ledna 2026  20:41

ONLINE: Slavia - Barcelona, v útoku Chorý a Kušej, hosté i s Lewandowským

Sledujeme online
Jan Bořil a Youssoupha Sanyang na tréninku před zápasem proti Barceloně.

Ještě mají šanci. Proti slávistickým fotbalistům však tentokrát stojí skutečně světový gigant. V sedmém utkání základní fáze Ligy mistrů hostí španělskou Barcelonu. A pokud chtějí postoupit, musí ji...

21. ledna 2026  19:55

Další úspěch žlutého zázraku. A Guardiola bědoval: Pokazilo se úplně všechno

Fotbalisté z Bodö/Glimt Jens Peter Hauge, Kasper Hogh a Ole Blomberg slaví gól...

Při čtení výsledků fotbalové Ligy mistrů už ta zpráva pomalu přestává být šokující. Vezměte si, kolik světových klubů si na tamní vyhlášené umělé trávě uřízlo ostudu. Ale porazit doma Manchester...

21. ledna 2026  14:59,  aktualizováno  17:42

Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňský brankář Florian Wiegele vyráží míč v zápase s Freiburgem v Evropské...

Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...

21. ledna 2026  14:29

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

21. ledna 2026

Barcelona v Česku: Messiho hattrick Plzni, sparťanská senzace i Hapalova penalta

MESSI vs. MESSI. Ten plzeňský Václav Pilař bojuje o míč s tím skutečných -...

V moderní éře Ligy mistrů se zatím dvakrát střetla se Spartou i s Plzní. Teď slavná Barcelona vyzve podruhé i fotbalisty Slavie. Připomeňte si prostřednictvím obrazového článku průběh předchozích...

21. ledna 2026  11:19

Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše...

21. ledna 2026  10:59

Baníku se rýsuje nové útočné duo. Jurečka o Gningovi: Snažíme se spolu hodně mluvit

Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným.

Utkáním s Widzewem Lodž zakončí fotbalisté Baníku ve čtvrtek soustředění v tureckém Beleku. A trenéru Tomáši Galáskovi se už rýsuje základní sestava pro jarní část soutěže. Objevit by se v ní mohli...

21. ledna 2026  10:55

Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem.

Když na konci května 2019 odehrál poslední zápas za fotbalisty Jablonce, tehdy šlo o vítězné derby s Libercem, sotva mohl tušit, že v severočeském klubu ještě jednou zakotví. Nyní se Eduard Sobol o...

21. ledna 2026  9:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Společně proti rakovině. Slavia se spojila s Barcelonou pro dobrou věc

Dominik a Ada, onkologičtí pacienti a fotbaloví fanoušci, se setkají s hráči...

Na hřišti budou rivalové, mimo něj však fotbalové kluby Slavia a Barcelona půjdou ruku v ruce. Pro dobrou věc. Jejich středeční zápas v pražském Edenu v rámci Ligy mistrů bude věnován podpoře dětí a...

21. ledna 2026  9:10

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

21. ledna 2026  9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.