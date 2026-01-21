Plzeň se chce proti Portu ukázat. Řeší ale trable se složením obrany

„Víme, jak je to v této sezoně silný tým. Komplexní, jsou velice silní v defenzivě, hrají ve velké intenzitě. Nedostávají góly, umí bránit jeden na jednoho, zároveň jsou flexibilní a mají i skvělé hráče do ofenzivy. Rozhodně mají kvalitu prosadit se i v Lize mistrů,“ prohlásil na středeční tiskové konferenci trenér Martin Hyský.
V domácí soutěži Porto z osmnácti utkání sedmnáct vyhrálo a jednou remizovalo. V Evropské lize nabralo jedinou porážku loni na konci října, kdy podlehlo 0:2 na hřišti anglického Nottinghamu. V sestavě září reprezentační gólman Costa, obranu tuží osmnáctiletý dánský mladík Froholdt, v záloze má trenér Farioli k dispozici španělského borce Samua, o slovo se důrazně hlásí také sedmnáctiletý polský talent Pietuszewski.
Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?
A mohli bychom pokračovat.
„Víme, že moc často góly neinkasují. Ale my se musíme soustředit sami na sebe. Abychom vstoupili dobře do nového roku a udělali doma co nejlepší výsledek,“ mínil kapitán Viktorie Matěj Vydra.
Plzeň má starosti především v obranné řadě. Dweh a Jemelka jsou v trestu, Markovič odešel v zimní pauze do Slovanu Bratislava, talentovaný Paluska je zraněný a zimní slovenská posila Krčík v Evropské lize nastoupit zatím nemůže.
Viktoria chystá videoprojekci
Viktoria ve spolupráci s městem přichystala pro fanoušky Pre-matchroute, tedy speciální procházku před utkáním doprovázenou unikátní videoprojekcí. Cesta začíná na náměstí Republiky a zabere zhruba půlhodiny. Před stadionem je pak v předzápasovém programu připravena mimo jiné autogramiáda největší zimní posily Patrika Hrošovského, který do utkání s Portem aktivně zasáhnout nemůže.
Na pozici stopera se tak zřejmě postaví dvojice Spáčil - Doski, v úvahu připadá také Havel, pro něhož bude čtvrteční večer loučením s plzeňskými fanoušky, míří do Bohemians 1905 jako součást transferu za dalšího obránce Adama Kadlece. Na soupisku tak byli narychlo připsáni i mladíci z plzeňské akademie Novák, Chalupa, Kubín a Suchý.
„Snažili jsme se najít to nejlepší řešení a věřím, že zvolení hráči na hřišti potvrdí svoji kvalitu,“ reagoval Hyský, který proti Portu počítá i s nasazením Havla. „Milan je skvělý hráč i člověk, v Plzni předváděl výborné výkony. Počítám s ním, i když neprozradím, zda nastoupí od první minuty. Ale rozhodně si zaslouží, aby se tady rozloučil ve velkém stylu.“
Do not by ve čtvrtek večer Plzni mohly hrát teploty pod bodem mrazu. „Počasí nám možná může trošku pomoci, ale Porto je i tak strašně silné. Vše se ukáže na hřišti. Důležitější bude, jak se na tu zimu připraví každý hráč sám v sobě. Motivaci máme všichni a je jedno, zda je nás k dispozici čtrnáct nebo dvacet. Teď nastoupíme s tím, kdo může hrát. I mladí kluci musí být připravení kdykoliv naskočit, my starší jim v tom pomůžeme. Měli jsme kvalitní přípravu, to chceme ukázat,“ reagoval útočník Vydra.
Portu zatím v Evropské lize patří osmá pozice s třinácti body, čtrnáctá Viktoria je o tři body nazpět.
„Pro nás je to velká výzva. Moc se mi líbí styl hry, který kouč Farioli týmu vtiskl, snažíme se o něco podobného. Porto je favoritem, ale my jsme doma a uděláme vše pro dobrý výsledek,“ řekl Hyský, jehož tým o týden později čeká ještě duel na hřišti švýcarské Basileje. „Pro nás je důležité hlavě to, abychom postoupili do další fáze soutěže,“ mínil Vydra.