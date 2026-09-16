Lídr belgické ligy v Plzni. Změny budou, náš blok bude níž, prozradil kouč Kováč

Začátek duelu proti Royale Union Saint-Gilloise, aktuálnímu lídrovi belgické nejvyšší soutěže v kádru i s českým záložníkem Ondřejem Kričfalušim, je v 21 hodin.
„Věříme, že uhrajeme dobrý výsledek. Potřebujeme to my, hráči i fanoušci. Může nás to nastartovat. Ale musíme být daleko pozornější směrem dozadu, být více kompaktní,“ popisoval na tiskové konferenci šestačtyřicetiletý Kováč.
V neděli jste v domácí soutěži prohráli doma s Olomoucí 2:3. Dají se čekat nějaké změny?
Změny přijdou. V sestavě i v herním stylu. Musíme zareagovat na styl soupeře. Mají výborný přechod do útoku, sklepávají si dobře míče do běhu. Náš blok proto bude malinko níž, abychom jim neotvírali prostory a měli to vzadu dobře zavřené. Víc o způsobu hry samozřejmě prozrazovat nechci, ale chceme to nachystat tak, aby to klukům bylo připravené na míru a udělali jsme potřebný výsledek.
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Jaký vás potěší?
Dobrý výsledek znamená vyhrát. V evropských pohárech se nám to povedlo proti CZ Bělehrad, dokázali jsme smazat ztrátu a postoupit do ligové fáze Evropské ligy. Všichni jsme byli přesvědčení, že nás to nakopne, bohužel se tak nestalo. A přiznávám, že to bylo nepříjemné překvapení.
Protočíte ve čtvrtek i základní sestavu?
Změny budou. Nechci říkat kdo, co a jak, ale šanci dostanou hráči, kteří si o to říkají. Nechte se překvapit.
Váš soupeř vede belgickou ligu, přijel v dobrém rozpoložení.
Víme, že jsme pod větším tlakem, nejsme v pohodě. Poztráceli jsme v lize hodně bodů, naopak jim se daří. Uvidíme. Jejich útočník číslo jedna je zraněný, ale hrát budou pořád stejně. Po zisku balonu jdou okamžitě do kolma, na to musíme být připravení. Nastoupit tak, aby z nás byla cítit energie, nasazení a hlavně stoprocentní koncentrace. Ne jako v neděli proti Olomouci, kdy jsme útočníkovi Sejkovi nechali spoustu prostoru. Kdybychom u něj byli blíž, nebyly by z toho dva góly v naší síti.
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Záložník Lukáš Červ v posledním utkání zahodil penaltu. Kdo na ni případně půjde ve čtvrtek? Nezměnil jste názor, neurčíte střelce sám?
Útočník Lawal, který byl na place, je tu krátce, jinak si většinou míč berou hroťáci. Jsem přesvědčený, že kdyby byli na hřišti kluci, kteří kopali proti Crvene zvezdě, Višinský či Kabongo, tak to vezmou na sebe. Ale pořád je to o tom, jak se kdo v dané chvíli cítí a věří si. Požadujeme to samozřejmě od zkušených hráčů, ale kluci se musí domluvit sami.