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Lídr belgické ligy v Plzni. Změny budou, náš blok bude níž, prozradil kouč Kováč

Ervín Schulz
  17:34
Plzeňský trenér Radoslav Kováč dává pokyny Merchasi Doskimu v utkání s Crvenou...

Plzeňský trenér Radoslav Kováč dává pokyny Merchasi Doskimu v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad. | foto: Petr EretMAFRA

Plzeňský trenér Radoslav Kováč v zápase proti Crvene zvezdě Bělehrad.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč slaví se Sampsonem Dwehem postup přes Crvenou...
Plzeňský trenér Radoslav Kováč slaví se Sampsonem Dwehem postup přes Crvenou...
Plzeňský trenér Radoslav Kováč v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
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V domácí soutěži tápou, po osmi zápasech jsou s pouhými dvěma výhrami až na desáté příčce tabulky, ale pohárová Evropa fotbalistům Plzně poslední roky sedí. Na konci srpna po úchvatném obratu v domácí odvetě play off Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad prožil parádní premiéru na lavičce Viktorie trenér Radoslav Kováč, ve čtvrtek ale v úvodním utkání ligové fáze druhé nejprestižnější klubové soutěže kontinentu potřebuje především nastartovat tým po matných výkonech v lize.

Začátek duelu proti Royale Union Saint-Gilloise, aktuálnímu lídrovi belgické nejvyšší soutěže v kádru i s českým záložníkem Ondřejem Kričfalušim, je v 21 hodin.

„Věříme, že uhrajeme dobrý výsledek. Potřebujeme to my, hráči i fanoušci. Může nás to nastartovat. Ale musíme být daleko pozornější směrem dozadu, být více kompaktní,“ popisoval na tiskové konferenci šestačtyřicetiletý Kováč.

V neděli jste v domácí soutěži prohráli doma s Olomoucí 2:3. Dají se čekat nějaké změny?
Změny přijdou. V sestavě i v herním stylu. Musíme zareagovat na styl soupeře. Mají výborný přechod do útoku, sklepávají si dobře míče do běhu. Náš blok proto bude malinko níž, abychom jim neotvírali prostory a měli to vzadu dobře zavřené. Víc o způsobu hry samozřejmě prozrazovat nechci, ale chceme to nachystat tak, aby to klukům bylo připravené na míru a udělali jsme potřebný výsledek.

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Jaký vás potěší?
Dobrý výsledek znamená vyhrát. V evropských pohárech se nám to povedlo proti CZ Bělehrad, dokázali jsme smazat ztrátu a postoupit do ligové fáze Evropské ligy. Všichni jsme byli přesvědčení, že nás to nakopne, bohužel se tak nestalo. A přiznávám, že to bylo nepříjemné překvapení.

Protočíte ve čtvrtek i základní sestavu?
Změny budou. Nechci říkat kdo, co a jak, ale šanci dostanou hráči, kteří si o to říkají. Nechte se překvapit.

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během zápasu s Olomoucí.

Váš soupeř vede belgickou ligu, přijel v dobrém rozpoložení.
Víme, že jsme pod větším tlakem, nejsme v pohodě. Poztráceli jsme v lize hodně bodů, naopak jim se daří. Uvidíme. Jejich útočník číslo jedna je zraněný, ale hrát budou pořád stejně. Po zisku balonu jdou okamžitě do kolma, na to musíme být připravení. Nastoupit tak, aby z nás byla cítit energie, nasazení a hlavně stoprocentní koncentrace. Ne jako v neděli proti Olomouci, kdy jsme útočníkovi Sejkovi nechali spoustu prostoru. Kdybychom u něj byli blíž, nebyly by z toho dva góly v naší síti.

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Záložník Lukáš Červ v posledním utkání zahodil penaltu. Kdo na ni případně půjde ve čtvrtek? Nezměnil jste názor, neurčíte střelce sám?
Útočník Lawal, který byl na place, je tu krátce, jinak si většinou míč berou hroťáci. Jsem přesvědčený, že kdyby byli na hřišti kluci, kteří kopali proti Crvene zvezdě, Višinský či Kabongo, tak to vezmou na sebe. Ale pořád je to o tom, jak se kdo v dané chvíli cítí a věří si. Požadujeme to samozřejmě od zkušených hráčů, ale kluci se musí domluvit sami.

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1. kolo

Omonia Nikósie vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 4.72
  • 3.54
  • 1.83
Ararat-Armenia Jerevan vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 4.51
  • 4.10
  • 1.73
Sunderland AFC vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.51
  • 4.51
  • 6.15
Sturm Graz vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.94
  • 4.19
  • 1.82
Olympiakos Pireus vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.28
  • 5.80
  • 10.70
Leverkusen vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.06
  • 16.80
  • 34.00
Hapoel Be'er Sheva FC vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 4.06
  • 3.95
  • 1.84
Anderlecht Brusel vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 2.93
  • 3.73
  • 2.29
AC Milán vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 2.31
  • 3.69
  • 2.93
OFI Kréta FC vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 7.60
  • 5.20
  • 1.38
Kompletní los
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4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AC MilánAC Milán 0 0 0 0 0:0 0
2. AZ AlkmaarAlkmaar 0 0 0 0 0:0 0
3. Anderlecht BruselAnderlecht 0 0 0 0 0:0 0
4. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 0 0 0 0 0:0 0
5. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 0 0 0 0 0:0 0
6. Benfica LisabonBenfica 0 0 0 0 0:0 0
7. Besiktas IstanbulBesiktas 0 0 0 0 0:0 0
8. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
9. NK CeljeCelje 0 0 0 0 0:0 0
10. Celta VigoCelta Vigo 0 0 0 0 0:0 0
11. Celtic GlasgowCeltic 0 0 0 0 0:0 0
12. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
13. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 0 0 0 0 0:0 0
14. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
15. HoffenheimHoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
16. Jagiellonia BělostokBělostok 0 0 0 0 0:0 0
17. Juventus FCJuventus 0 0 0 0 0:0 0
18. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 0 0 0 0 0:0 0
19. LeverkusenLeverkusen 0 0 0 0 0:0 0
20. Levski SofiaLevski 0 0 0 0 0:0 0
21. Lillestrom SKLillestrom 0 0 0 0 0:0 0
22. Olympique LyonLyon 0 0 0 0 0:0 0
23. Olympique MarseilleMarseille 0 0 0 0 0:0 0
24. NEC NijmegenNijmegen 0 0 0 0 0:0 0
25. OFI Kréta FCOFI FC 0 0 0 0 0:0 0
26. Olympiakos PireusPireus 0 0 0 0 0:0 0
27. Omonia NikósieOmonia Nikósie 0 0 0 0 0:0 0
28. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
29. Real SociedadReal Sociedad 0 0 0 0 0:0 0
30. Stade RennesRennes 0 0 0 0 0:0 0
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 0 0 0 0 0:0 0
32. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
33. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
34. Sturm GrazSturm Graz 0 0 0 0 0:0 0
35. Sunderland AFCSunderland 0 0 0 0 0:0 0
36. SCU TorreenseTorreense 0 0 0 0 0:0 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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