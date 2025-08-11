Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Rangers živě?
Odvetu 3. předkola Ligy mistrů Plzeň vs. Rangers vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Zápas v Doosan Areně začíná v úterý 12. srpna od 19:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Plzeň – Rangers můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
První souboj? Tvrdá lekce pro Plzeň
Plzeňským fotbalistům se první souboj s Rangers hrubě nepovedl. Ve Skotsku domácímu týmu podlehli po slabém výkonu jednoznačně 0:3.
|
Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil
Plzeň se nedostávala do šancí, nestíhala reagovat na kombinační hru soupeře a především hořela vzadu. Nejvíc jí zatápěl hbitý mladík Djeidi Gassama, francouzský fotbalista původem z Mauritánie.
|
Obrat? Musíme podat až heroický výkon, míní Koubek před odvetou s Rangers
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň v pohodě není, což dokresluje i její sobotní remíza 1:1 se Slováckem.
- Rangers si zatím ve skotské lize také nevedou ideálně. Ze dvou zápasů mají dvě remízy, v sobotu doma hráli 1:1 s Dundee FC. Od 60. minuty se museli obejít bez vyloučeného obránce Nassera Djigy a vyrovnali až v nastavení z penalty.
Viktoria Plzeň – Rangers:
Výkop: úterý 12. srpna, 19:00
Absence: Zeljkovič (disc. trest), Bello, Hejda, Kopic (všichni nejsou na soupisce) - Igamane (rekonvalescence), Sterling (zranění + není na soupisce), Aasgaard, Moore (oba nejsou na soupisce)
Plzeň má v případě neúspěchu jistou účast v ligové fázi Evropské ligy.
Rangers (vizitka soupeře)
Rangers patří mezi nejúspěšnější a nejtradičnější fotbalové kluby ve Skotsku i v celé Evropě. Založen byl v roce 1872 a své domácí zápasy hraje na slavném Ibrox Stadium. Klub sídlí v Glasgow a světově proslulá je jeho rivalita s městským rivalem Celtikem.
Rangers jsou rekordmany v počtu skotských ligových titulů a mají také řadu domácích pohárů. Na evropské scéně zaznamenali velký úspěch vítězstvím v Poháru vítězů pohárů v roce 1972 a finálovými účastmi v Evropské lize (2008 a 2022). Klub se pyšní silnou fanouškovskou základnou a bohatou historií, která je neoddělitelnou součástí skotského fotbalu.
Glasgow Rangers
Rok založení: 1872
Úspěchy
Zajímavosti:
Zajímavosti před zápasem Plzeň – Rangers:
- Porážka 0:3 ze hřiště Rangers byla pro Plzeň nejvyšší prohrou v soutěžích UEFA pod trenérem Koubkem
- Plzeň usiluje o pátou účast v hlavní fázi Ligy mistrů, kvalifikaci prestižní soutěže hraje po 3 letech
- Plzeň vyhrála jediný z posledních 5 soutěžních duelů
- Plzeň v pohárech vyhrála jediný z posledních 5 zápasů
- Plzeň prohrála v pohárovém dvojzápase úvodní utkání venku o 3 branky podruhé, v předchozím případě v březnu 2014 po porážce 1:4 v Lyonu doma na obrat nedosáhla a po vítězství 2:1 vypadla
- Rangers v posledních 4 pohárových zápasech s českým soupeřem neprohráli, v sezonách 2021/22 a 2023/24 se v hlavní fázi Evropské ligy utkali se Spartou
- Rangers v březnu 2021 vypadli ve vyřazovací fázi Evropské ligy se Slavií po remíze 1:1 venku a prohře 0:2 doma
- Rangers v dosavadních 6 pohárových zápasech na české půdě nezvítězili
- Rangers od 17. dubna v součtu s přípravou 12krát po sobě neprohráli (z toho jen 4 vítězství a 8 remíz)
- Rangers prohráli jediný z posledních 5 pohárových duelů
- Rangers v posledních 6 soutěžních venkovních zápasech nevyhráli, z toho však 5krát remizovali
|
Plzeňští ztratili duši, Rangers je v boji o Ligu mistrů přejeli. A postup je jen teorie
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Plzeň v druhém utkání favoritem. Po prvním souboji má však podle kurzů minimální šanci na postup.
|Plzeň – Rangers, 2. zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,85
|4
|3,96
|Rangers – Plzeň, postup
|Postup Rangers
|Postup Plzně
|Kurzy
|1,07
|7,06