Plzeň - Rangers v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Autor:
  19:35
Fiasko v prvním utkání a pokus o zázrak na domácím hřišti. Fotbalisté Plzně budou v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers dohánět ztrátu po prohře 0:3 z Ibrox Stadium. Kde můžete jejich druhý souboj se skotským soupeřem sledovat živě v televizi?
Oliver Antman z Rangers uniká plzeňskému Karlu Spáčilovi.

Oliver Antman z Rangers uniká plzeňskému Karlu Spáčilovi. | foto: ČTK

Tom Slončík z Plzně střílí na bránu Rangers
Lukáš Červ (vlevo) a Matěj Valenta z Plzně brání Jamese Taverniera z Rangers
Prince Kwabena Adu z Plzně (vlevo) a Jefte z Rangers v souboji o míč
Djeidi Gassama (vlevo) a Oliver Antman z Rangers slaví gól proti Plzni
18 fotografií

Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Rangers živě?

Odvetu 3. předkola Ligy mistrů Plzeň vs. Rangers vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Zápas v Doosan Areně začíná v úterý 12. srpna od 19:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Plzeň – Rangers můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

První souboj? Tvrdá lekce pro Plzeň

Plzeňským fotbalistům se první souboj s Rangers hrubě nepovedl. Ve Skotsku domácímu týmu podlehli po slabém výkonu jednoznačně 0:3.

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeň se nedostávala do šancí, nestíhala reagovat na kombinační hru soupeře a především hořela vzadu. Nejvíc jí zatápěl hbitý mladík Djeidi Gassama, francouzský fotbalista původem z Mauritánie.

Obrat? Musíme podat až heroický výkon, míní Koubek před odvetou s Rangers

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň v pohodě není, což dokresluje i její sobotní remíza 1:1 se Slováckem.
  • Rangers si zatím ve skotské lize také nevedou ideálně. Ze dvou zápasů mají dvě remízy, v sobotu doma hráli 1:1 s Dundee FC. Od 60. minuty se museli obejít bez vyloučeného obránce Nassera Djigy a vyrovnali až v nastavení z penalty.

Viktoria Plzeň – Rangers:

Výkop: úterý 12. srpna, 19:00
Rozhodčí: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik - Myc (video, všichni Pol.).

Předpokládané sestavy:
Plzeň: Jedlička - Dweh, Markovič, Jemelka - Memič, Červ, Valenta, Spáčil - Ladra - Vydra, Adu
Rangers: Butland - Aarons, Djiga, Souttar, Jefté - Diomandé, Rotwell - Antman, Cameron, Gassama - Dessers

Absence: Zeljkovič (disc. trest), Bello, Hejda, Kopic (všichni nejsou na soupisce) - Igamane (rekonvalescence), Sterling (zranění + není na soupisce), Aasgaard, Moore (oba nejsou na soupisce)

Plzeň má v případě neúspěchu jistou účast v ligové fázi Evropské ligy.

Rangers (vizitka soupeře)

Rangers patří mezi nejúspěšnější a nejtradičnější fotbalové kluby ve Skotsku i v celé Evropě. Založen byl v roce 1872 a své domácí zápasy hraje na slavném Ibrox Stadium. Klub sídlí v Glasgow a světově proslulá je jeho rivalita s městským rivalem Celtikem.

Mohamed Diomande (vlevo) z Glasgow Rangers a Nemanja Maksimovič z Panathinaikosu

Rangers jsou rekordmany v počtu skotských ligových titulů a mají také řadu domácích pohárů. Na evropské scéně zaznamenali velký úspěch vítězstvím v Poháru vítězů pohárů v roce 1972 a finálovými účastmi v Evropské lize (2008 a 2022). Klub se pyšní silnou fanouškovskou základnou a bohatou historií, která je neoddělitelnou součástí skotského fotbalu.

Glasgow Rangers

Rok založení: 1872
Klubové barvy: modrá, bílá a červená
Web: rangers.co.uk
Stadion: Ibrox Stadium (kapacita 50 900), otevřen 1929
Trenér: Russell Martin
Současné opory: James Tavernier, Mohamed Diomande, Cyriel Dessers, Djeidi Gassama

Úspěchy
Mistr Skotska: rekordních 55 titulů – nejvíce na světě
Vítěz Skotského poháru: 34
Vítěz Skotského ligového poháru: 28
Vítěz Poháru vítězů pohárů 1972; finalista Poháru UEFA (2008) a Evropské ligy (2022)
Domácí treble: sedmkrát (ligový titul, pohár i ligový pohár v jedné sezoně)

Zajímavosti:

  • Klub se stal v roce 2012 insolventním, začínal znovu ve čtvrté lize a postupně se vrátil mezi elitu
  • Jeden ze dvou nejslavnějších skotských týmů, soupeří s Celtikem v „Old Firm Derby“

Zajímavosti před zápasem Plzeň – Rangers:

  • Porážka 0:3 ze hřiště Rangers byla pro Plzeň nejvyšší prohrou v soutěžích UEFA pod trenérem Koubkem
  • Plzeň usiluje o pátou účast v hlavní fázi Ligy mistrů, kvalifikaci prestižní soutěže hraje po 3 letech
  • Plzeň vyhrála jediný z posledních 5 soutěžních duelů
  • Plzeň v pohárech vyhrála jediný z posledních 5 zápasů
  • Plzeň prohrála v pohárovém dvojzápase úvodní utkání venku o 3 branky podruhé, v předchozím případě v březnu 2014 po porážce 1:4 v Lyonu doma na obrat nedosáhla a po vítězství 2:1 vypadla
  • Rangers v posledních 4 pohárových zápasech s českým soupeřem neprohráli, v sezonách 2021/22 a 2023/24 se v hlavní fázi Evropské ligy utkali se Spartou
  • Rangers v březnu 2021 vypadli ve vyřazovací fázi Evropské ligy se Slavií po remíze 1:1 venku a prohře 0:2 doma
  • Rangers v dosavadních 6 pohárových zápasech na české půdě nezvítězili
  • Rangers od 17. dubna v součtu s přípravou 12krát po sobě neprohráli (z toho jen 4 vítězství a 8 remíz)
  • Rangers prohráli jediný z posledních 5 pohárových duelů
  • Rangers v posledních 6 soutěžních venkovních zápasech nevyhráli, z toho však 5krát remizovali

Plzeňští ztratili duši, Rangers je v boji o Ligu mistrů přejeli. A postup je jen teorie

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Plzeň v druhém utkání favoritem. Po prvním souboji má však podle kurzů minimální šanci na postup.

Plzeň – Rangers, 2. zápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,8543,96
Rangers – Plzeň, postupPostup RangersPostup Plzně
Kurzy1,077,06
3. předkolo

FK Karabach vs. Škendija Tetovo //www.idnes.cz/sport
12.8. 18:00
  • 1.28
  • 5.45
  • 9.75
Fenerbahce Istanbul vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 1.73
  • 4.25
  • 4.38
FC Viktoria Plzeň vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 1.85
  • 4.01
  • 3.96
Pafos FC vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 3.08
  • 3.35
  • 2.37
FC Kodaň vs. Malmö FF //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 1.66
  • 3.73
  • 5.75
Bruggy vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:30
  • 1.64
  • 4.31
  • 4.98
Ferencváros vs. Ludogorec Razgrad //www.idnes.cz/sport
12.8. 20:15
  • 1.51
  • 4.12
  • 6.98
Slovan Bratislava vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
12.8. 20:15
  • 1.68
  • 4.20
  • 4.80
Benfica Lisabon vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
12.8. 21:00
  • 1.58
  • 4.46
  • 5.38
Crvena Zvezda Bělehrad vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
12.8. 21:00
  • 1.55
  • 4.67
  • 5.45
Kompletní los
3. předkolo

Kompletní los

