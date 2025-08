Koubek před Rangers: Uvolnění odmítám. Šulcův odchod? Velký zásah, byl to lídr

Účast v Evropské lize už má Viktoria díky necelý týden starému vítězství nad Servette Ženeva zajištěnou. K postupu do základní části prestižnější Ligy mistrů potřebuje zdolat ještě dva soupeře.

„Vnímám, že máme vrabce v hrsti. Je to zajímavá kořist, ale já chci, aby mužstvo zůstalo na nejvyšší motivační hladině, aby bylo hladové. Něco jako uvolnění, které by třeba mohlo přejít v bezstarostnost, to absolutně odmítám. Na tohle pozor,“ zdůraznil Koubek.

„Chci, abychom byli stále ambiciózní a chtěli dosáhnout na co nejvyšší výsledek - a to je Liga mistrů. To musí být cíl nás všech.“

Rangers ve 2. předkole přešli přes Panathinaikos Atény (2:0, 1:1), o víkendu ale jen remizovali v úvodním zápase domácí soutěže na stadionu Motherwellu 1:1.

A nový kouč Russell Martin byl směrem k hráčům velice kritický.

„Cosi jsem zaznamenal v médiích. Já si spíš myslím, jestli to trenér neudělal lišácky, aby mužstvo proti dalšímu soupeři, což jsme my, ještě více motivoval,“ přemítal s úsměvem Koubek.

Věří, že jeho svěřenci si i proti skotskému celku dokážou vytvořit dostatečný počet šancí.

„Ale musíme k tomu přistoupit velice obezřetně, je to dvojzápas. Musíme myslet z pohledu odvety i na zadní vrátka, takže jsme sem přijeli hrát takový vyvážený fotbal,“ řekl třiasedmdesátiletý kouč.

V Glasgow už nebude moci využít služby vítěze Zlatého míče pro nejlepšího českého hráče minulé sezony Šulce, který v pondělních večerních hodinách oficiálně přestoupil do Lyonu.

„Je to o zásah, Pavel byl lídr mužstva. I z hlediska čísel je to významná ztráta do minusu. Dva roky po sobě se góly a nahrávky blíží počtu 30 za sezonu, to je fantastický vklad pro útočnou fázi každého mužstva. To je prostě teď pryč. Věřím, že najdeme způsob, jak to řešit efektivně bez něj.“

Odchod klíčové postavy podle něj může zafungovat i jako motivace pro členy kádru, kteří zatím tolik minut na place nedostávali: „Za Pavlem měli malou nebo skoro žádnou šanci. Jednak je tam nepustil z hlediska své výkonnosti a zároveň i kapacity, byl schopný hrát 60 zápasů ročně. Teď ty kluci dostanou příležitost.“

Ve Skotsku přivítá Plzeň tradičně bouřlivá atmosféra, Ibrox Stadium pojme přes 50 tisíc diváků.

„Za pár dní mi bude 74 let. Jako dítě a vůbec celou kariéru jsem vzhlížel ke klubům jako třeba Rangers. Viděli jsme v televizi ty ikonické návštěvy, tu atmosféru. Ty stadiony vnímám strašně intenzivně. Nikdy by mě nenapadlo, že se dočkám toho, že povedu svůj tým na podobných stadionech,“ líčil s obdivem Koubek.

Ocenil, že jeho tým nemusel hrát sobotní ligový zápas v Mladé Boleslavi a měl před dalším důležitým střetnutím na evropské půdě delší čas na odpočinek.

Soupeř Viktorii vyšel vstříc s žádostí o odklad. „Boleslavi chci poděkovat, skvělé gesto od nich, naprosto fair play. Ten program z hlediska tří zápasů venku po třech dnech byl zdrcující a toto nám nepochybně pomohlo. Takže veliký kompliment,“ dodal Koubek.