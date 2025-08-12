ONLINE: Plzeň - Rangers, domácí se pokusí o obrat v sestavě s Paluskou či Valentou

Jiří Čihák
Sledujeme online   17:52
Plzeňští fotbalisté se v odvetě 3. předkola Ligy mistrů s Rangers pokusí o zázrak. Aby udrželi naději, že si na podzim zahrají prestižní Ligu mistrů, musí smazat manko 0:3 ze Skotska. Zápas ve Štruncových Sadech má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Kapitán Plzně Matěj Vydra (vlevo) a Lyall Cameron z Rangers v souboji o míč

Kapitán Plzně Matěj Vydra (vlevo) a Lyall Cameron z Rangers v souboji o míč | foto: Reuters

Skotští fanoušci čekají v hospodě na odvetu Ligy mistrů mezi Plzní a Rangers.
Skotští fanoušci čekají v hospodě na odvetu Ligy mistrů mezi Plzní a Rangers.
Skotští fanoušci čekají na odvetu Ligy mistrů mezi Plzní a Rangers.
Skotští fanoušci čekají v hospodě na odvetu Ligy mistrů mezi Plzní a Rangers.
6 fotografií

Plzeň před týdnem v prvním utkání bez Pavla Šulce, jenž zamířil do Lyonu, podlehla v Glasgow vysoko 0:3. Její postupové šance klesly na minimum.

„Mise je to těžká, ale zázraky se dějí,“ prohlásil před odvetou plzeňský trenér Miroslav Koubek. A zvolil následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Valenta, Červ, Spáčil – Vydra, Durosinmi, Adu.

Oba týmy o víkendu ve svých domácích ligách ztratily. Plzeň pouze remizovala se Slováckem 1:1, Rangers uhráli stejný výsledek s Dundee a po dvou kolech stále čekají na první ligové vítězství.

V Lize mistrů však mají nakročeno k postupu. Vítěz dvojutkání se v play off utká s lepším z dvojice Bruggy – Salcburk (první utkání vyhrál belgický tým 1:0), poražený má jistotu hlavní fáze Evropské ligy.

Liga mistrů
3. předkolo 12. 8. 2025 19:00
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Glasgow Rangers Glasgow Rangers 0:0 (-:-)
Sestavy:
Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memić, Valenta, Červ, Spáčil – Adu – Durosinmi, Vydra (C).
Sestavy:
Butland – Tavernier (C), Souttar, Djiga, Jefté – Diomande, Cameron, Raskin – Antman, Dessers, Gassama.
Náhradníci:
Tvrdoň, Wiegele – Marković, Kabongo, Višinský, Doski, Ladra, Souaré, Panoš, Havel, Slončík.
Náhradníci:
Kelly – Rothwell, Cortés, Barron, Bajrami, Dowell, Fernandez, Rice, Gentles, Curtis, Hutton, Pereira

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (všichni POL)

3. předkolo

Kompletní los

