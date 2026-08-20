Albert Riera, nový kouč Crvené zvezdy Bělehrad, jí během sobotní uvítací tiskovky vyslal rázné varování. Ještě ani pořádně neviděl hráče, neměl za sebou jediný trénink, a stejně ze sebe chrlil silná slova.
Ale co jiného jste čekali? Pamatujete, jak impulzivní Španěl v zimě vtrhl na velkou scénu coby trenér Frankfurtu?
Po úspěšných angažmá v Olimpiji Lublaň a Celje měl zvednout rozbitý tým, který ze sedmi zápasů pětkrát prohrál. A věřil si dost.
„Nevidím problémy, vidím řešení. A věřím, že moje řešení nám pomohou. Hráči, kterým naroste sebevědomí, jsou o padesát procent lepší. Já jim to sebevědomí dodám,“ přesvědčoval. „Budou mě poslouchat a budou mi věřit. Když jim řeknu, ať skočí z balkonu, udělají to.“
Dopadlo to trochu jinak. Uteklo pár týdnů a novináři v Německu si mohli rýpnout: Riera musí hráče přesvědčovat, aby si vůbec zavázali kopačky! Po necelých čtyřech měsících byl konec, protože velkohubý chlapík z Manacoru si proti sobě poštval vedení i celou kabinu.
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Co asi předvede večer, při premiéře na lavičce Crvené zvezdy?
Klidně je možné, že pobláznění fanoušci, kteří si říkají Delije, ho budou vítat s nadšením. Muselo se jim líbit, když poslouchali, co sliboval: „Nejsem krasavec, mám velký frňák, ale jsem tu, aby váš tým hrál krásný fotbal a byl úspěšný. Abyste na něj mohli být všichni hrdí.“
Někde se tuhle představu Rierovi dařilo plnit, jinde narazil. Ale všude ho bylo plno a někdy až moc. I v Lublani, kde s podceňovaným týmem zaválel a vyhrál titul, si pánové z vedení všimli, jak mu narostla křídla.
Prvi susret Rijere i fudbalera Crvene zvezde.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 16, 2026
🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/8T53xhRiGg
„Albert je bohužel až moc přesvědčený o své výjimečnosti. Klidně by se pánaboha zeptal: Podívej, kde jsem já, a kde ty!“ líčil prezident klubu Adam Delius. „Pokud si nenajme psychologa a mediálního konzultanta, nemůže uspět nikde. Zničí ho jeho vlastní povaha.“
Přitom Riera má vlastně trenérsky velmi zajímavý profil. Srší z něj nadšení pro věc, energie, vypadá na první pohled jako pohodář a užitečných zkušeností nasbíral dost a dost.
Jako hráč válel i ve španělské reprezentaci, kopal za Liverpool, Manchester City, Galatasaray nebo Mallorku a z ničeho si nedělal velkou hlavu.
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Když v italském Udine nenastupoval, klidně si bez vědomí klubu vyrazil na pokerový turnaj přes hranice do Slovinska. Skončil druhý a zpátky si vezl v přepočtu víc než stotisícovou prémii.
Když brzy nato začal právě ve Slovinsku s trénováním, překvapil šéfy maličkého klubu NK Zavrč zvláštním požadavkem: „Kde bych si u vás mohl zahrát golf, kluci? Já ho miluju, víte?“
O tom není pochyb, slavný krajan Pep Guardiola ho dokonce každoročně zve na svůj prestižní turnaj. Ale že by byl jinak Riera mezi kolegy trenéry nějak oblíbený, to se říct nedá.
Před rokem si do něj před utkáním s Celje rýpl Pavel Hapal, tehdy ještě trenér Ostravy: „Nikdo z jeho realizačního týmu nás ani nepozdravil. Myslím, že je to velká ostuda. Choval se absolutně bez respektu.“
Podobně ho počastoval i Stephen Bradley, kouč Shamrock Rovers, dalšího soupeře: „Ten chlap nemá žádnou úroveň.“
Souvisí to možná s tím, jak moc Riera tlačí na pilu. Chce být jiný, ve všem, za každou cenu. Pro novináře požehnání, pro fanoušky, majitele i soupeře oříšek. Copak jste už někdy slyšeli trenéra mluvit takhle?
„Záleží mi na tom, aby náš fotbal byla velká show. Když dáme dva góly, budeme chtít dát třetí,“ burácel na první tiskovce po nástupu do Frankfurtu. „A když dáme třetí, poženeme se za čtvrtým.“
Problém byl v tom, že čtyři góly Rierův Frankfurt nikdy nedal. Ve čtrnácti zápasech se zmohl jen na čtyři vítězství, pět remíz a pět porážek. Ani jednou vyloženě nevybouchl, ale rozežraly ho vztahy uvnitř klubu, které Riera rozvrtal.
Hned první den vyhlásil nulovou toleranci pro nedochvilnost: „Kdo dorazí pozdě, zůstane tady o hodinu déle a bude pomáhat trávníkářům.“ Pak už zaujal spíš tím, jak si přetvářel realitu po svém, díky čemuž získal přezdívku Donald Trump bundesligy.
Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Albert Riera sowie die Co-Trainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti haben sich einvernehmlich mit sofortiger Wirkung auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt.— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2026
Wir wünschen allen dreien für ihre private wie berufliche Zukunft… pic.twitter.com/efMfsl6sgu
Aby si vytvořil alibi a získal čas na přestavbu, často mluvil o Frankfurtu jako o nejhůř bránícím týmu Evropy.
Tvrdil, že od jeho příchodu si v každém zápase vytvořil víc šancí než soupeř. Vyjmenovával utkání, která Eintracht podle jeho vidění světa „měl vyhrát“ a jen shodou okolností se tak nestalo.
Nepohodl se s hvězdným Götzem, a když se mu nelíbily výsledky fyzických testů záložníka Burkardta, sám mlčel a s kritikou za ním poslal asistenta.
Brzy bylo jasné, že dál to takhle nepůjde. A fanoušci se s Rierou rozloučili výmluvným vzkazem na transparentu: Díky za nic!
Jak to asi dopadne v Bělehradě? A co bude následovat?