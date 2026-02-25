Plzeň - Panathinaikos v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Nadějný výsledek z prvního utkání (2:2) potřebují potvrdit v domácí odvetě. Plzeňští fotbalisté v boji o postup do osmifinále Konferenční ligy ve čtvrtek přivítají řecký Panathinaikos. Kdy a kde můžete jejich souboj sledovat živě?
Odvetné utkání play off o postup do osmifinále Evropské ligy Plzeň – Panathinaikos vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas ve Štruncových Sadech začíná ve čtvrtek 26. února od 18:45.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Plzeň – Panathinaikos můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v Evropské lize
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025
7. koloPlzeň – Portočtvrtek 22. ledna 2026
8. koloBasilej – Plzeň 0:1čtvrtek 29. ledna 2026
Play off 1. zápasPanathinaikos – Plzeň 2:2čtvrtek 19. února 2026
  • Plzeň jako jediná v soutěži drží neporazitelnost, ligovou fází prošla s bilancí 3 vítězství a 5 remíz a obsadila 14. místo
Rozpis zápasů Panathinaikosu v Evropské lize
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloBSC Young Boys – Panathinaikos1:4čtvrtek 25. září 2025
2. koloPanathinaikos – Go Ahead Eagles1:2čtvrtek 2. října 2025
3. koloFeyenoord – Panathinaikos3:1čtvrtek 23. října 2025
4. koloMalmö FF – Panathinaikos0:1čtvrtek 6. listopadu 2025
5. koloPanathinaikos – SK Sturm Graz2:1čtvrtek 27. listopadu 2025
6. koloPanathinaikos – FC Viktoria Plzeň0:0čtvrtek 11. prosince 2025
7. koloFerencvárosi TC – Panathinaikos1:1čtvrtek 22. ledna 2026
8.koloPanathinaikos – AS Řím 1:11:1čtvrtek 29. ledna
Play off 1. zápasPanathinaikos – Plzeň 2:2čtvrtek 19. února 2026
  • Panathinaikos v ligové fázi skončil na 20. místě s bilancí 3 vítězství, 3 nerozhodných výsledků a 2 porážek, v posledních 3 kolech remizoval.

Případné osmifinále: Viktoria Plzeň/Panathinaikos – Midtjylland/Betis Sevilla.

Jak vypadal první zápas?

Plzeň si z Řecka odvezla cennou remízu 2:2. V prvním poločase soupeře zaskočila odvážným presinkem a po brance Višinského šla do vedení. Po změně stran však Panathinaikos ožil a vývoj utkání dokázal otočit. Deset minut před koncem střelou z dálky vyrovnal Ladra. Oba góly domácích vstřelil urostlý útočník Andreas Tetteh.

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň v nedělním šlágru domácí ligy remizovala doma se Spartou 0:0. K výhře měla blíž než soupeř, Matěj Vydra však neproměnil penaltu.
  • Panathinaikos v nedělním duelu řecké ligy zvítězil na hřišti OFI Kréta 2:0.

Plzeň – Panathinaikos

Výkop: čtvrtek 26. února, 18:45.
První zápas: 2:2.
Rozhodčí: Rumšas - Radiuš, Sužiedélis (všichni Litva) - Higler (video, Niz.).

Předpokládané sestavy:
Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil - Červ, Hrošovský - Souaré, Ladra, Višinský - Lawal.
Panathinaikos: Lafont - Katris, Ignason, Túba - Calabria, Bakasetas, Sanchez, Kyriakopulos - Taborda, Pantovič - Tetteh.
Absence: Doski (3 ŽK), Paluska (rekonvalescence), Baier, Toure (oba zranění + nejsou na soupisce), Kadlec, Krčík, Slončík, Ťapaj, Vašulín (všichni nejsou na soupisce) - Chirivella, Kociras, Palmer-Brown (všichni zranění), Dessers, Kyriopulos, Sissoko (všichni zranění + nejsou na soupisce), Bokos, Chaves, Jagušič, Jedvaj, Konturis, Pantelidis, Sguros, Vilhena (všichni nejsou na soupisce), Pellistri (nejistý start).
Disciplinární ohrožení: Adu, Dweh, Jemelka, Hyský (trenér) - Bakasetas, Ignason, Siopis, Túba (všichni 2 ŽK).

Panathinaikos Athény

  • Rok založení: 1908
  • Klubové barvy: zelená a bílá
  • Web: pao.gr (oficiální stránka)
  • Stadion: Apostolos Nikolaidis Stadium (“Leoforos“), kapacita cca 16 620, otevřen 1922
  • Trenér: Rafael Benítez

Radost fotbalistů Panathinaikosu po druhém gólu proti Plzni.

  • Největší domácí úspěchy:
    • Řecká liga — 20x vítěz (nejúspěšnější řecký klub).
    • Řecký pohár — 20 x vítěz.
  • Mezinárodní úspěchy:
    • 1971 — finále European Cupu (předchůdce dnešní Ligy mistrů)

Zajímavosti před zápasem Panathinaikos – Plzeň:

  • týmy se v obou dosavadních vzájemných soubojích v pohárech rozešly smírně, remízou vedle duelu v minulém týdnu skončil i prosincový zápas v ligové fázi soutěže v Aténách (0:0), v němž Plzeň hrála zhruba hodinu bez vyloučeného Jemelky
  • Plzeň v 5 pohárových zápasech s řeckými týmy nezvítězila (z toho 4 remízy)
  • Plzeň 9 soutěžních zápasů neprohrála a 2x za sebou remizovala
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 12 zápasů a 10 duelů po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň doma v pohárech 5x za sebou neprohrála a v posledních 3 zápasech remizovala
  • Plzeň měla s 3 inkasovanými góly nejlepší obranu ligové fáze
  • Panathinaikos vyhrál jediný z minulých 6 pohárových zápasů s českými týmy, v posledních 3 duelech remizoval
  • Panathinaikos poslední 2 pohárové zápasy na české půdě prohrál (oba o 2 branky)
  • Panathinaikos prohrál jediný z posledních 5 soutěžních zápasů, o víkendu ale zvítězil po 3 duelech
  • Panathinaikos v pohárech 6 zápasů po sobě neprohrál a v posledních 4 duelech remizoval
  • Panathinaikos prohrál jediný z posledních 6 venkovních pohárových zápasů
  • české kluby vyhrály jediný z posledních 10 zápasů s řeckými soupeři a 5x po sobě je neporazily
  • české kluby v pohárech prohrály jediný z posledních 5 domácích duelů s řeckými kluby

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je v odvetě mírným favoritem Plzeň. Její šance na výhru odhadují zhruba jako padesátiprocentní.

Plzeň – PanathinaikosVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,053,313,92
