Hlavu vzhůru! Souarého zničila zahozená penalta. Jenom ať se nehroutí, řekl kouč

„Už se zvedl a měl hlavu nahoru,“ líčil před novináři kapitán Lukáš Červ. „Bolí ho to a ještě dlouho bolet bude, to je jasné. Bolest ale musíme přetavit v nějakou namotivovanost, abychom tyhle zápasy v Evropě příště zvládali.“
Celý prodloužený zápas kmital Souaré nahoru dolů. Útočil, tvořil, centroval, pral se směrem dozadu. Když vypadli Jemelka i Spáčil, kteří odešli s ortézami, zastal francouzský bek i roli jednoho ze stoperů.
To všechno vniveč. Nakonec odcházel s obrovskou bolestí.
„Zatím jsem s ním nezvládl mluvit tak, aby mě vnímal, protože ho to hodně sebralo,“ doplnil kouč Martin Hyský.
„Věřím, že se z toho oklepe. Podal výborný výkon, je to fantastický hráč. Zaskočil za stopery, trochu nám pak chyběl ve finální fázi, kterou má jedinečnou, ale já věděl, že to zvládne. Budu s ním ještě mluvit a chtít, aby zvednul hlavu, šel dál a extra se nehroutil, protože je to skvělý kluk,“ dodal trenér.
Po penaltách smutnil i Memič, kterého vychytal gólman Lafont. Jenže on šel jako první. Zato Souarého kop ve výsledku rozhodl, že remízy 2:2 v Aténách a 1:1 ve Štruncových sadech nakonec stačit nebudou.
Chybělo skutečně málo.
„Vlastně ten jeden gól,“ usmál se Červ.
Plzeň však před zdrcujícím finišem za 120 minut vystřelila na bránu jen dvakrát.
Přímo před gólem, když Ladrův pokus vyrazil Lafont na roh. A hned poté, kdy srovnával hlavou Spáčil. Úvodní trefu obstaral zase útočník Tetteh, jediný střelec Panathinaikosu v celém dvojzápase.
„Který byl nesmírně vyrovnaný. Oba týmy hrály dobře, my byli tentokrát trochu lepší. Škoda, že jsme do těch 90 nebo 120 minut nerozhodli, protože jsme na to měli. Penalty jsou prostě loterie. Klobouk dolů před všemi, kteří tam šli. Že se nedá, nevadí, je to zkušenost do budoucna,“ kývl Červ, jenž od závěru prodloužení celé drama sledoval už jen z lavičky.
„Což bylo hrozný,“ souhlasil.
„Chtělo to trochu větší tlak, dát tam centr, střelu, dostat je pod tlak. Chybělo málo. Možná klid, což jsme říkali už před zápasem, hlavně ve finální třetině. Oni pak hráli poctivě v bloku, což bylo složité,“ uznal Červ.
Obzvlášť po vyloučení záložníka Hernándeze, kvůli němuž hráli hosté druhou půlku prodloužení v deseti.
„O to víc to bolí, protože nás hnali fanoušci a my jsme s nimi pak nemohli slavit,“ hlesl plzeňský kapitán.
„Bolí nás to hodně, ale nemáme se za co stydět,“ pravil pozitivní Tomáš Ladra. „Evropu jsme zvládli super a jen škoda, že to došlo do penalt, které jsou o štěstí.“
To při Plzni ve čtvrtek večer nestálo.
Kromě páté účasti v osmifinále Evropské ligy přišla o dva zraněné obránce a také o šanci bojovat za český koeficient. Postupem řeckého celku se pravděpodobnost na umístění v nejlepší desítce – a tím na jistého šampiona v Lize mistrů v přespříští sezoně – snížila ze tří čtvrtin na polovinu.
„Teď si z toho musíme vzít tu radost, kterou nám to všem přinášelo, a udělat všechno proto, abychom ji zažívali i v dalších sezonách,“ zavelel Červ.