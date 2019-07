Limberský chce nervózního soupeře: Když se nedaří, pískají jak na Spartě

Plzeň na rozcestí Souboj na Olympiakosu českého vicemistra nasměruje do jednoho ze dvou směrů. Postup znamená 3. předkolo Ligy mistrů, kde by na Viktorii čekal turecký Istanbul Basaksehir. Pokud by mužstvo úterní odvetu nezvládlo, propadne se do kvalifikace o Evropskou ligu, kde už je třetí předkolo rovněž rozlosované. Plzeň by potkala Royal Antverpy v souboji o přežití v pohárech.