Největší zážitek? Fotka s Fergusonem. Zakladatel fanklubu United vypráví

Sedmatřicetiletý nadšenec ze Slovenska a sportovní novinář před čtrnácti lety se dvěma českými parťáky založil fanouškovský portál Devilpage.cz/sk, který pečlivě a detailně přibližuje veškeré dění v anglickém velkoklubu. Nyní už je jeho hlavní tváří. Již ve středu s malou skupinkou přátel dorazil do Plzně, prošli si město, navštívili pivovar. A ve čtvrtek večer Cocher nebude chybět ani v hledišti plzeňské Doosan Areny, kde United od 18.45 hodin vyzve domácí Viktoria.

Plzeň – Manchester United ve čtvrtek od 18:45 online

O tom, komu budete v utkání fandit, není pochyb, že?

Ne tak docela. Osobně fandím všem českým klubům v Evropě, sleduji i slovenské hráče v české lize. Viktorii vnímám jako sympatický klub, navíc zde hrají i moji krajané Erik Jirka s Mariánem Tvrdoněm, kterým držím palce. Podle mě si večer mají užít hlavně fanoušci Plzně, kteří si to zaslouží za podporu týmu na jeho cestě Evropou. Po zápase v Plzni ještě přespíme, takže očekávám vzrušující noc a doufám, že i kvalitní fotbal z obou stran.

Měli jste v plánu uspořádat na utkání hromadný výjezd vašeho fanklubu?

Co se týká naší česko-slovenské komunity, tak jsme zájezd neorganizovali a to z jednoduchého důvodu. Z anglické strany by nám ani tolik vstupenek nenabídli, protože zájem byl skutečně obrovský. Vím o spoustě fanoušků United, kteří se na utkání chystali po vlastní ose. Dorazí i příznivci přímo z Anglie, podpora United nemůže chybět.

Vraťme se na začátek. Co vás vedlo k založení slovensko-českého fanklubu Manchesteru United?

Fanouškovský portál Devilpage.cz/sk jsme založili v zimě 2010, protože do té doby nebylo mnoho možností na společnou komunikaci. Ještě nebyly rozšířeny sociální sítě a měli jsme potřebu vytvořit prostor pro českou a slovenskou komunitu fanoušků Red Devils. Jak se doba posouvala a přirozeně vyvíjela, tak jsme v roce 2018 přinesli podcast pod názvem UnitedWay, ve kterém na pravidelné bázi informujeme fanoušky o novinkách a dění v klubu. Podcast si u příznivců United vysloužil obrovskou oblibu, což nás nesmírně těší.

Marek Cocher Sedmatřicetiletý Slovák pracuje jako sportovní reportér se zaměřením na fotbal. K tomu se věnuje i práci na sociálních sítích v rámci online marketingu. Zajímá se o cestování a historii. V roce 2010 s českými přáteli Michalem a Jakubem založil fanouškovský portál Devilpage.cz/sk, který přibližuje veškeré dění okolo Manchesteru United. „Kluci z něj ale postupem let vystoupili, do života jim přišli jiné pracovní a rodinné priority,“ říká Cocher.

Jak často navštěvujete zápasy Manchesteru United v Anglii a jinde v Evropě?

Snažíme se během sezony zorganizovat pět až sedm výjezdů. Záleží na více faktorech. Rozpisu zápasů, vývoji sezony, našich pracovních a soukromých povinnostech. Častokrát se něco vymyslí hned po pohárových losech, když se objeví zajímavé destinace. Na Old Trafford cestujeme v každé sezoně bez ohledu na formu týmu a výsledky. Fandíme v dobrém i ve špatném období. Je jednoduché fandit, když se týmu daří, ale umění je setrvat, když se mužstvu nedaří. Ne nadarmo má United jedny z nejlepších away fans v lize.

Kdy jste byl na ostrovech naposledy?

Minulý týden. S fanklubem jsme se zúčastnili trojutkání na Old Trafford. Nejprve evropskou premiéru nového trenéra United Rúbena Amorima proti norskému Bodo, poté jeho první domácí duely v Premier League proti Evertonu a Nottinghamu Forest. A i přes porážku s Nottinghamem jsme si atmosféru užili naplno. Stejně tak vánoční trhy v centru města. Vždycky jde o víc než jen o fotbal, když se v Manchesteru potkáme jako parta lidí ze Slovenska a z Česka. Do Anglie míří víceméně lidé, kteří se znají jen z internetových diskusí na naší fanouškovské stránce. Ale vracíme se už jako kamarádi.

Cocher pravidelně pořádá zájezdy fanoušků United.

Jste v pravidelném kontaktu i s oficiálním fanklubem Manchesteru United?

United mají stovky fanklubů po celém světě. Jsme v kontaktu s některými lokálními fankluby přímo z Manchesteru, se kterými si vyměňujeme cenné informace, ale také rady týkající se výjezdů či společných setkání. V mnoha věcech nám uměli pomoci nebo nás nasměrovat. Naopak oni jsou velmi fascinováni vášní, jakou dokážou fanoušci United projevit mimo britské ostrovy vůči jejich milovanému klubu.

V čem konkrétně vám pomáhají?

V minulosti jsme si například dohodli vzájemné výměnné rozhovory, abychom obohatili fanoušky o různé pohledy. Chtěli jsme tímto způsobem přiblížit českým a slovenským příznivcům názory lidí žijících přímo v Manchesteru, kteří jsou s klubem spjati prakticky každý den. Mnoho lidí pro klub během zápasových dnů pracuje, někteří fanoušci mají členy rodiny, kteří pracují přímo pro klub, takže se toho opravdu hodně dozvíme i mimo hlavní mediální proud. Stejně jsme si v minulosti vyměnili i návrhy pro merch, nebo, lépe řečeno, návrhy na trička, které jsme připravili pro naše fanoušky.

Pořádáte na Slovensku pravidelné srazy?

Ano, pro české i slovenské fanoušky pravidelné od roku 2012, s výjimkou pandemie koronaviru. Organizovali jsme je v Nitře, ale i v Brně. Letošní sraz se konal pod Vysokými Tatrami v Popradu, kde jsme si to opravdu užili. V rámci srazu pořádáme i fotbalový turnaj, kterého se účastní fanoušci United ze všech koutů Slovenska i Česka. Právě tady se tvoří opravdová fanouškovská pouta, kdy lidé vystoupí z internetové podoby do reality, aby se navzájem poznali a podebatovali nejen o fotbale, ale také o životě jako takovém. A dohodnou se tady i na společném výjezdu na fotbal.

Jak sháníte vstupenky na utkání United?

Vstupenky se dají zakoupit prostřednictvím oficiálního členství v našem klubu, které má více úrovní. S tím jsou spojené různé výhody a benefity. Samozřejmě za ta dlouhá léta jsme si vybudovali i určité kontakty na lidi v Manchesteru, kteří nám dokáží pomoci se zprostředkováním vstupenek na zápasy, takže těch možností je víc.

Potkal jste se osobně s nějakým hráčem Manchesteru?

Mimo fanklub pracuji jako fotbalový reportér, měl jsem tak tu čest se díky mé práci setkat například s Ryanem Giggsem, Darrenem Fletcherem, Brunem Fernandesem, Diogem Dalotem či Cristianem Ronaldem. Při náhodném setkání jsem v Manchesteru narazil například na Marcuse Rashforda, Nemanju Matiče, Juana Matu nebo Ria Ferdinanda. Těch nezapomenutelných momentů bylo víc, ale nechci, aby to vyznělo, že se vychloubám. O tom to vůbec není. Ve všech případech jsem zachoval profesionální tvář, nejsem žádný foto-hunter či podobně. Nejcennějším zážitkem je však pro mě společná selfie s legendárním Sirem Alexem Fergusonem, kterého jsem oslovil na stadionu Old Trafford.

Koho považujete za největší legendu klubu?

K Manchesteru United mě přivedl David Beckham, protože mi můj otec v roce 1998 daroval dres s jeho jménem. Mojí srdeční záležitostí je však „ryšavý princ“ Paul Scholes. Proč? Je toho víc. Je rodák ze Salfordu, Mancunian, odchovanec akademie, nenapodobitelný dirigent středu zálohy, jedinečný špílmachr, kterého vyzdvihli i tak jedineční hráči jako Zinedine Zidane či Xavi. Během kariéry byl vždy velmi loajální, neměl hvězdné úlety, působil skromně a klubu obětoval všechno.

Paul Scholes, záložník Manchesteru United, se raduje ze svého gólu.

Trápí vás hodně současný stav klubu, který v Premier League strádá a hledá tvář?

To bych asi musel napsat pořádný sloh, je to souhrn vícero věcí. Tým prožívá opravdu složité období, jelikož v něm již po dvou měsících od startu ligy převládá poraženecká nálada. Minulá sezona byla poznamenána několika zraněními, navíc dnes už bývalý manažer Erik ten Hag učinil několik chybných rozhodnutí. Na pohodě týmu nepřidaly ani kauzy spojené s odchodem Davida de Gey či Jadona Sancha. Postupně ten Hag ztratil kabinu a vše vyvrcholilo jeho vyhazovem. Někteří fanoušci to možná čekali už v létě, ale je třeba si uvědomit, že Ineos vstoupil do klubu oficiálně až v únoru a nový výkonný předseda Omar Berrada začal úřadovat až v létě po příchodu z Manchesteru City. Zřejmě si chtěl nechat nějaký čas na rozhodnutí, které nakonec přišlo, protože ten Hag nedokázal zvrátit nepříznivou situaci v týmu.

Co může přinést do týmu nový portugalský trenér?

To ukáže až čas, ale Rúben Amorim patří v devětatřiceti letech mezi nejperspektivnější mladé manažery v Evropě. To dokazoval již v Portugalsku. Na druhou stranu, Premier League není portugalská liga a Manchester United není Sporting. V Anglii ho čeká úplně jiný tlak, obrovská očekávání a nekonečný zájem médií.

V kabině nemá problém?

Rovněž v kabině se bude muset vypořádat s některými hvězdičkami, ale hlavně musí do týmu implementovat novou herní filozofii, kterou je dobře znám. Manchester United v minulosti nehrál na tři zadní obránce v rozestavení 3-4-3, které Amorim rád prosazuje. Má také v oblibě práci s mladými talentovanými hráči, které si umí získat. Kromě výborných taktických schopností prokazuje i velmi dobré komunikační dovednosti, podle mnohých má charisma, které mu může pomoci naplnit výzvy v červené části Manchesteru. Oceňuji, že se vzdal své komfortní situace v Lisabonu a přijal asi nejtěžší práci ve fotbale, kterou pozice manažera v Manchesteru United bez pochyby je. Dokazují to i osudy jeho předchůdců.