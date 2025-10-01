Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Malmö živě?
Utkání 2. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Malmö vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas ve Štruncových sadech začíná ve čtvrtek 2. října od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Alternativou je i stream u sázkové kanceláře Tipsport. Podmínkou je aktivní herní účet (prosázená částka 30 Kč za posledních 30 dnů).
Zápas Plzeň – Malmö můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň v neděli na domácím hřišti podlehla ligovému nováčkovi ze Zlína 0:1, den poté u týmu skončil kouč Miroslav Koubek.
- Malmö v pozici velkého favorita udolalo v lize doma Värnamo 3:2. I švédský tým nedávno odvolal kouče. Skončit musel Henrik Rydström, tým dočasně vede Anes Mravac.
Jak oba týmy zahájily Evropskou ligu?
Plzeňští fotbalisté byli v 1. kole Evropské ligy vteřiny od vítězství, ale dostali pořádný políček. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem Durosinmiho, hráli proti oslabenému soupeři, zápas kontrolovali, ale v samém závěru čtyřminutového nastavení inkasovali z ojedinělého centru před bránu.
|
Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení
Malmö doma nezvládlo duel s Ludogorcem Razgrad, kterému podlehlo 1:2. Bulharský tým rozhodl dvěma góly do přestávky, Malmö v závěru už jen korigovalo výsledek.
Plzeň – Malmö:
Výkop: čtvrtek 2. října, 18:45.
Předpokládané sestavy:
VIZITKA SOUPEŘE
MALMÖ FF
Rok založení: 1910
Největší úspěchy: finalista PMEZ 1979; 24x mistr ligy (1944, 1949-51, 1953, 1965, 1967, 1970-71, 1974-75, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013-14, 2016-17, 2020-21, 2023-24); 16x vítěz domácího poháru (naposledy 2024)
Stadion: Eleda (kapacita 22 500 diváků)
Trenér: Anes Mravac (dočasně)
Současné opory: Busanello, Lasse Berg Johnsen, Hugo Bolin
Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech:
Zajímavosti před zápasem Plzeň – Malmö:
- Plzeň ve 3 soutěžních zápasech po sobě nezvítězila (z toho 2 porážky)
- Plzeň prohrála jediný z posledních 4 zápasů v pohárech
- Plzeň doma v pohárech minule zvítězila 2 porážkách
- Plzeň v pohárech hraje hlavní fázi počtvrté za sebou, v minulé sezoně došla do osmifinále Evropské ligy, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy
- Malmö vyhrálo jen 2 z posledních 6 soutěžních zápasů
- Malmö v minulé sezoně hrálo hlavní fázi Evropské ligy, v níž nepostoupilo do vyřazovací části, klubovým maximem je finále PMEZ (předchůdce Ligy mistrů) z roku 1979
- Malmö poslední 3 pohárové zápasy s českými soupeři neprohrálo, v létě v závěrečném 4. předkole vyřadilo Olomouc po vítězstvích 3:0 doma a 2:0 venku
- Malmö vyhrálo jen minulý z 5 pohárových zápasů na české půdě
- Malmö vstoupilo do kvalifikace už v 1. předkole Ligy mistrů, vyřadilo Iberii Tbilisi a RFS Riga, následně vypadlo s FC Kodaň po remíze 0:0 doma a porážce 0:5 venku a v závěrečném předkole Evropské ligy přešlo přes Olomouc
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Plzeň mírným favoritem. Na její výhru nabízí kurz těsně pod 2.
|Plzeň – Malmö, 2. zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,92
|3,75
|3,93