Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

  15:52
Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

Plzeňští hráči slaví první gól v nové sezoně Evropské ligy. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Malmö živě?

Utkání 2. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Malmö vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas ve Štruncových sadech začíná ve čtvrtek 2. října od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Alternativou je i stream u sázkové kanceláře Tipsport. Podmínkou je aktivní herní účet (prosázená částka 30 Kč za posledních 30 dnů).

Zápas Plzeň – Malmö můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň v neděli na domácím hřišti podlehla ligovému nováčkovi ze Zlína 0:1, den poté u týmu skončil kouč Miroslav Koubek.
  • Malmö v pozici velkého favorita udolalo v lize doma Värnamo 3:2. I švédský tým nedávno odvolal kouče. Skončit musel Henrik Rydström, tým dočasně vede Anes Mravac.

Jak oba týmy zahájily Evropskou ligu?

Plzeňští fotbalisté byli v 1. kole Evropské ligy vteřiny od vítězství, ale dostali pořádný políček. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem Durosinmiho, hráli proti oslabenému soupeři, zápas kontrolovali, ale v samém závěru čtyřminutového nastavení inkasovali z ojedinělého centru před bránu.

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Malmö doma nezvládlo duel s Ludogorcem Razgrad, kterému podlehlo 1:2. Bulharský tým rozhodl dvěma góly do přestávky, Malmö v závěru už jen korigovalo výsledek.

Plzeň – Malmö:

Výkop: čtvrtek 2. října, 18:45.
Rozhodčí: Jorgji - Rexha, Cokaj (všichni Alb.) - Pairetto (video, It.).

Předpokládané sestavy:
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Jemelka - Memič, Červ, Souaré, Spáčil - Ladra - Vydra, Durosinmi.
Malmö: Olsen - Stryger Larsen, Rösler, Jansson, Busanello - Boli, Skogmar, Rosengren, Christiansen, Hakšabanovič - Gudjohnsen.
Absence: Panoš (nemoc), Bello, Hejda (oba nejsou na soupisce), Kopic (nejistý start) - Botheim, Dahlin, Lajqi, Sigurdsson (všichni zranění), Ali, Berg (oba nejistý start)

VIZITKA SOUPEŘE

MALMÖ FF

Rok založení: 1910
Klubové barvy: světlemodrá a bílá
Web: www.mff.se

Největší úspěchy: finalista PMEZ 1979; 24x mistr ligy (1944, 1949-51, 1953, 1965, 1967, 1970-71, 1974-75, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013-14, 2016-17, 2020-21, 2023-24); 16x vítěz domácího poháru (naposledy 2024)

Sead Hakšabanovič (uprostřed) slaví s kolegy z Malmö vedení nad Sigmou.

Stadion: Eleda (kapacita 22 500 diváků)

Trenér: Anes Mravac (dočasně)

Současné opory: Busanello, Lasse Berg Johnsen, Hugo Bolin

Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech:
1996/97, 1. kolo UEFA: Malmö - Slavia 1:2 a 1:3
2014/15, 3. předkolo LM: Sparta - Malmö 4:2 a 0:2
2024/25, 4. předkolo LM: Malmö - Sparta 0:2 a 0:2
2024/25, skupina EL: Slavia - Malmö 2:2
2025/26, play off KL: Malmö – Olomouc 3:0
2025/26, play off KL: Olomouc – Malmö 0:2

Zajímavosti před zápasem Plzeň – Malmö:

  • Plzeň ve 3 soutěžních zápasech po sobě nezvítězila (z toho 2 porážky)
  • Plzeň prohrála jediný z posledních 4 zápasů v pohárech
  • Plzeň doma v pohárech minule zvítězila 2 porážkách
  • Plzeň v pohárech hraje hlavní fázi počtvrté za sebou, v minulé sezoně došla do osmifinále Evropské ligy, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy
  • Malmö vyhrálo jen 2 z posledních 6 soutěžních zápasů
  • Malmö v minulé sezoně hrálo hlavní fázi Evropské ligy, v níž nepostoupilo do vyřazovací části, klubovým maximem je finále PMEZ (předchůdce Ligy mistrů) z roku 1979
  • Malmö poslední 3 pohárové zápasy s českými soupeři neprohrálo, v létě v závěrečném 4. předkole vyřadilo Olomouc po vítězstvích 3:0 doma a 2:0 venku
  • Malmö vyhrálo jen minulý z 5 pohárových zápasů na české půdě
  • Malmö vstoupilo do kvalifikace už v 1. předkole Ligy mistrů, vyřadilo Iberii Tbilisi a RFS Riga, následně vypadlo s FC Kodaň po remíze 0:0 doma a porážce 0:5 venku a v závěrečném předkole Evropské ligy přešlo přes Olomouc

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Plzeň mírným favoritem. Na její výhru nabízí kurz těsně pod 2.

Plzeň – Malmö, 2. zápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,923,753,93
Vstoupit do diskuse
2. kolo

Brann Bergen vs. FC Utrecht //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.25
  • 3.52
  • 3.16
FC Viktoria Plzeň vs. Malmö FF //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.92
  • 3.75
  • 3.93
Panathinaikos Atény vs. Go Ahead Eagles //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.65
  • 4.28
  • 4.93
Ludogorec Razgrad vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 4.40
  • 3.73
  • 1.83
Fenerbahce Istanbul vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.74
  • 3.92
  • 4.70
FCSB vs. Young Boys Bern //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.35
  • 3.54
  • 2.96
Celtic Glasgow vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.96
  • 3.69
  • 3.82
Boloňa vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.93
  • 3.59
  • 4.07
AS Řím vs. Lille //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.71
  • 3.87
  • 4.98
Sturm Graz vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
2.10. 21:00
  • 2.25
  • 3.67
  • 2.88
Kompletní los
1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Panathinaikos AtényPanathinaikos 1 1 0 0 4:1 3
2. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 1 0 0 3:1 3
3. FC MidtjyllandMidtjylland 1 1 0 0 2:0 3
4. Ludogorec RazgradLudogorec 1 1 0 0 2:1 3
5. AS ŘímAS Řím 1 1 0 0 2:1 3
6. LilleLille 1 1 0 0 2:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 2:1 3
7. FreiburgFreiburg 1 1 0 0 2:1 3
9. FC PortoPorto 1 1 0 0 1:0 3
10. FCSBFCSB 1 1 0 0 1:0 3
10. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 1:0 3
12. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 1:0 3
13. KRC GenkGenk 1 1 0 0 1:0 3
14. SC BragaBraga 1 1 0 0 1:0 3
15. NottinghamNottingham 1 0 1 0 2:2 1
16. Real BetisBetis 1 0 1 0 2:2 1
17. Celtic GlasgowCeltic 1 0 1 0 1:1 1
17. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 1 0 1:1 1
19. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 1 0 1 0 1:1 1
20. FerencvárosFerencváros 1 0 1 0 1:1 1
21. PAOK SoluňPAOK 1 0 1 0 0:0 1
22. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
23. FC BasilejBasilej 1 0 0 1 1:2 0
24. Brann BergenBrann 1 0 0 1 1:2 0
25. Malmö FFMalmö 1 0 0 1 1:2 0
26. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 1:2 0
27. OGC NiceNice 1 0 0 1 1:2 0
28. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 0:1 0
29. FC UtrechtUtrecht 1 0 0 1 0:1 0
30. Glasgow RangersRangers 1 0 0 1 0:1 0
31. Go Ahead EaglesGA Eagles 1 0 0 1 0:1 0
32. BoloňaBoloňa 1 0 0 1 0:1 0
33. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 0 0 1 0:1 0
34. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 0 1 1:3 0
35. Sturm GrazSturm Graz 1 0 0 1 0:2 0
36. Young Boys BernYoung Boys 1 0 0 1 1:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

