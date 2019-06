Olympiakos, nebo Basilej? Obránce Řezník by raději do Švýcarska

Loni byla Plzeň v situaci o poznání příjemnější. Jakožto český šampion využila toho, že díky dobrému národnímu koeficientu a faktu, že Ligu mistrů tehdy vyhrál Real Madrid, který si postup do základní skupiny vybojoval i skrze umístění ve španělské La Lize, měla účast v hlavní fázi zajištěnou automaticky.

Źádná úmorná předkola.

Tentokrát je situace jiná. Pokud si chce Viktoria zopakovat působení v nejprestižnější klubové soutěži, musí si proklestit cestu přes tři protivníky. Navíc v nemistrovské části, té o hodně náročnější.

„Těžko říct, koho bych si přál dostat. V Řecku jsem párkrát nastoupil s reprezentací a nikdy to tam nebylo moc příjemné. Spíš tedy řeknu Basilej, už jsme proti ní odehráli nějaké přáteláky,“ dumá plzeňský pravý obránce Radim Řezník.

„Jsou to velké týmy, hrají o poháry každý rok. Hodně se na to těším. Zatím jsem si o nich nic nezjišťoval, to přijde až po losu,“ vykládá záložník Lukáš Kalvach, jedna ze čtyř letních posil.

Možní soupeři Plzně ve 2. předkole Ligy mistrů FC Basilej

RotBlau (červenomodří), jak se tomuto celku přezdívá, byli založeni 15. listopadu 1893, tedy před 125

lety. Zápasy hraje na stadionu St. Jakob-Park pro 38 512 diváků.Také Basilej skončila v sezoně 2018/2019 v domácí soutěži druhá. Šampion Young Boys Bern však uhrál o dvacet bodů víc (91), ale třetí Lugano ztrácelo dalších 25 bodů. Basilej získala ve své historii 20 švýcarských titulů, poslední, stejně jako Olympiakos, v roce 2017. Sedmkrát hrála ve skupinové fázi Ligy mistrů (nejvíce ze Švýcarů). Olympiakos Pireus

Tým z města nacházejícího se jižně od Atén v Sarónském zálivu. Svoje zápasy hraje na Karaiskakis Stadium pro 32 115 diváků. V uplynulém ročníku řecké Superligy skončil na druhém místě se 75 body (z 30 zápasů) za neporaženým mistrem, PAOK Soluň. Olympiakos je historicky nejúspěšnějším řeckým celkem, dohromady totiž získal 44 titulů. Ten poslední v roce 2017, tehdy vyhrál posedmé v řadě. Šestkrát vyhrál titul bez prohry, nikdy nesestoupil a k tomu 27krát vyhrál domácí pohár.



Pokud by Plzeň přešla přes soupeře, kterého jí určí dnešní los ve švýcarském Nyonu, měla by jistotu, že podzim stráví v pohárech. Postupem si zajistí minimálně účast v základní skupině Evropské ligy.

Jenže hlavním cílem je jednoznačně Liga mistrů. „Kdo by ji nechtěl znovu hrát? Musíme jít krůček po krůčku a uvidíme, co bude,“ říká Řezník s respektem.

Plzeň už si cestu předkoly této soutěže vyzkoušela pětkrát. V letech 2011 a 2013 byla úspěšná, v obou případech překonala tři celky a inkasovala štědrou odměnu za postup do hlavní fáze. Poslední tři pokusy – 2015, 2016 a 2017 – ale skončily neúspěšně. Plusem může být, že před vstupem do bojů v Evropě ji čekají dvě kola ve Fortuna lize. „Tohle vítáme, často jsme začínali až tím ostrým zápasem v předkole,“ přitakává kapitán Roman Hubník.

Adam Hloušek je ovšem opatrnější. „Všichni si myslí, že krátká příprava a brzký start ligy vám předkola ulehčí, ale naopak se toho může nakupit až moc. Pořád cestujete, navíc v horku… Loni jsme to odskákali,“ vzpomíná na rok starou zkušenost, kdy s Legií Varšavou nestačili na Spartak Trnava.

Úvodní duel 2. předkola Ligy mistrů odehraje Plzeň 23. nebo 24. července, odveta je na programu o týden později. A nejbližší protivník českého vicemistra? Dnes od 16.30 hodin vyzve v přípravě na hřišti v Luční ulici druholigový Sokolov.