Věřím, že vítěznou šňůru natáhneme až do konce zimy, prohlásil plzeňský Gabriel

„Nedokázal jsem ho prostřelit. Otázka je, proč se to nepovedlo. Je to škoda, kdybychom dali druhý gól, mohli jsme zápas dohrávat klidněji,“ popisoval pětadvacetiletý Gabriel po výhře 1:0.
Po brzké úvodní trefě Prince Adua měla Viktoria především v první půli řadu dalších velkých šancí, nakonec o první úspěch v letošním ročníku Evropské ligy musela tvrdě bojovat až do konce.
Ale na čtvrtý pokus to zvládla.
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„I kvůli tomu jsem do Plzně přišel. Mít tyhle body je pro nás důležité i kvůli tomu, co říkal před zápasem pan (šéf klubu) Šádek. Že si potřebujeme dělat reklamu, budovat jméno v Evropě. Pracovali jsme tvrdě, abychom něco v poháru uhráli, to se nám teď povedlo. Věřím, že dohromady s ligou to bude vítězná šňůra, kterou natáhneme až do konce zimy,“ prohlásil Gabriel.
Pochvaloval si i čisté konto, které Plzeň v defenzivě uhájila. Norský soupeř měl sice ve druhém poločase tlak, ale do velkých šancí se nedostával. „Pro naši psychiku a styl hry, kdy to máme založené na zodpovědnosti a poctivosti co se týče práce bez balonu, je udržená nula ukázkou, že asi věci děláme dobře. A že nás trenéři směrují správným směrem. Já jsem nadšený, do obranné řady patřím a pro mě je důležité zvládnout to bez gólu.“
Gabriel děkoval i zhruba dvěma stovkám plzeňských fanoušků v hledišti. „Užil jsem si děkovačku, stál jsem vedle Lukáše Červa, který to s nimi vždy rozproudí. Lidi si našli čas přiletět, stojí to peníze. Byla to výhra hlavně pro ně,“ vzkázal.
Už v neděli jich bude mít v zádech daleko víc, do Plzně přijede ke šlágru 14. kola první ligy pražská Sparta. „Připravím se jako profík. Je třeba se dobře vyspat, využít skvělého servisu v klubu. Těším se. Kdybychom ten zápas zvládli, bude to fantastické a celé by se to otočilo,“ přál si Gabriel.