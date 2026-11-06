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Věřím, že vítěznou šňůru natáhneme až do konce zimy, prohlásil plzeňský Gabriel

Ervín Schulz
  9:34
Adam Gabriel z Plzně hlavičkuje v zápase s Lilleströmem.

Adam Gabriel z Plzně hlavičkuje v zápase s Lilleströmem. | foto: NTB, NTB / Alamy Profimedia.cz

Plzeňský Cheick Souaré (vlevo) v souboji s Yawem Paintsilem z Lilleströmu.
Obránce Ruben Gabrielsen z Lilleströmu (vlevo) jde do souboje s plzeňským...
Plzeňský Patrik Hrošovský nevěří...
Plzeňský Filip Prebsl (vlevo) a Fredrik Gulbrandsen z Lilleströmu.
9 fotografií
Po dvougólovém představení v ligovém utkání v Ostravě byl znovu při chuti. Hned v prvním poločase duelu fotbalové Evropské ligy v norském Lilleströmu se plzeňský obránce Adam Gabriel dostal do dvou šancí, ale na gólmana Dahlberga tentokrát nevyzrál.

„Nedokázal jsem ho prostřelit. Otázka je, proč se to nepovedlo. Je to škoda, kdybychom dali druhý gól, mohli jsme zápas dohrávat klidněji,“ popisoval pětadvacetiletý Gabriel po výhře 1:0.

Po brzké úvodní trefě Prince Adua měla Viktoria především v první půli řadu dalších velkých šancí, nakonec o první úspěch v letošním ročníku Evropské ligy musela tvrdě bojovat až do konce.

Ale na čtvrtý pokus to zvládla.

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„I kvůli tomu jsem do Plzně přišel. Mít tyhle body je pro nás důležité i kvůli tomu, co říkal před zápasem pan (šéf klubu) Šádek. Že si potřebujeme dělat reklamu, budovat jméno v Evropě. Pracovali jsme tvrdě, abychom něco v poháru uhráli, to se nám teď povedlo. Věřím, že dohromady s ligou to bude vítězná šňůra, kterou natáhneme až do konce zimy,“ prohlásil Gabriel.

Pochvaloval si i čisté konto, které Plzeň v defenzivě uhájila. Norský soupeř měl sice ve druhém poločase tlak, ale do velkých šancí se nedostával. „Pro naši psychiku a styl hry, kdy to máme založené na zodpovědnosti a poctivosti co se týče práce bez balonu, je udržená nula ukázkou, že asi věci děláme dobře. A že nás trenéři směrují správným směrem. Já jsem nadšený, do obranné řady patřím a pro mě je důležité zvládnout to bez gólu.“

Plzeňský Cheick Souaré (vlevo) v souboji s Yawem Paintsilem z Lilleströmu.
Obránce Ruben Gabrielsen z Lilleströmu (vlevo) jde do souboje s plzeňským Amarem Memičem.
Plzeňský Patrik Hrošovský nevěří...
Plzeňský Filip Prebsl (vlevo) a Fredrik Gulbrandsen z Lilleströmu.
9 fotografií

Gabriel děkoval i zhruba dvěma stovkám plzeňských fanoušků v hledišti. „Užil jsem si děkovačku, stál jsem vedle Lukáše Červa, který to s nimi vždy rozproudí. Lidi si našli čas přiletět, stojí to peníze. Byla to výhra hlavně pro ně,“ vzkázal.

Už v neděli jich bude mít v zádech daleko víc, do Plzně přijede ke šlágru 14. kola první ligy pražská Sparta. „Připravím se jako profík. Je třeba se dobře vyspat, využít skvělého servisu v klubu. Těším se. Kdybychom ten zápas zvládli, bude to fantastické a celé by se to otočilo,“ přál si Gabriel.

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5. kolo

Besiktas Istanbul vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 1.20
  • 6.44
  • 12.90
Olympique Marseille vs. Levski Sofia //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 1.40
  • 4.81
  • 7.00
FC Viktoria Plzeň vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 6.62
  • 4.98
  • 1.40
Saint-Gilloise vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 1.40
  • 4.79
  • 7.06
Celta Vigo vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 3.81
  • 3.47
  • 1.95
Red Bull Salcburk vs. Ararat-Armenia Jerevan //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 1.20
  • 6.85
  • 11.10
Olympiakos Pireus vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 2.60
  • 3.37
  • 2.60
Dinamo Záhřeb vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 5.50
  • 3.88
  • 1.60
Sunderland AFC vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
26.11. 21:00
  • 1.20
  • 6.44
  • 12.90
AC Sparta Praha vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
26.11. 21:00
  • 3.21
  • 3.15
  • 2.28
Kompletní los
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4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Benfica LisabonBenfica 4 4 0 0 13:3 12
2. BournemouthBournemouth 4 4 0 0 11:2 12
3. FerencvárosFerencváros 4 4 0 0 11:3 12
4. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 4 3 1 0 10:2 10
5. Juventus FCJuventus 4 3 1 0 11:4 10
6. Olympiakos PireusPireus 4 3 1 0 4:1 10
7. LeverkusenLeverkusen 4 3 0 1 8:1 9
8. Besiktas IstanbulBesiktas 4 2 1 1 11:8 7
9. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 4 2 1 1 5:4 7
10. Levski SofiaLevski 4 2 1 1 4:3 7
11. Sunderland AFCSunderland 4 2 1 1 4:4 7
12. NEC NijmegenNijmegen 4 2 1 1 8:9 7
13. Olympique LyonLyon 4 2 1 1 6:7 7
14. AZ AlkmaarAlkmaar 4 2 0 2 7:4 6
15. Anderlecht BruselAnderlecht 4 2 0 2 6:3 6
16. OFI Kréta FCOFI FC 4 2 0 2 5:4 6
17. Stade RennesRennes 4 1 3 0 4:3 6
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 4 2 0 2 6:7 6
19. SCU TorreenseTorreense 4 2 0 2 7:9 6
20. Real SociedadReal Sociedad 4 1 2 1 9:4 5
21. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 2 1 9:6 5
22. AC Sparta PrahaSparta 4 1 1 2 6:6 4
23. HoffenheimHoffenheim 4 1 1 2 6:6 4
24. Sturm GrazSturm Graz 4 1 1 2 3:6 4
25. NK CeljeCelje 4 1 1 2 5:9 4
26. Red Bull SalcburkRB Salcburk 4 1 1 2 3:8 4
27. Celta VigoCelta Vigo 4 1 0 3 4:6 3
28. AC MilánAC Milán 4 1 0 3 4:7 3
29. Jagiellonia BělostokBělostok 4 1 0 3 4:7 3
30. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 0 3 3:7 3
31. Olympique MarseilleMarseille 4 1 0 3 2:6 3
32. Celtic GlasgowCeltic 4 1 0 3 6:11 3
33. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 4 0 1 3 1:8 1
34. Lillestrom SKLillestrom 4 0 1 3 2:10 1
35. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 4 0 1 3 2:12 1
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 4 0 0 4 4:14 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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