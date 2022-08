Společně to zvládneme, věří plzeňský Pernica. Citoval i Jirku Luňáka

„Čekal by nás těžký zápas, i kdyby Lukáš hrál. Je náš kapitán, takže určitě chybět bude. Ale v týmu máme další hráče, kterým věříme. A hlavně věříme, že to společně zvládneme,“ hlásil Pernica.

Viktoriáni potřebují v defenzivě znovu uspět. Bezbrankovou remízu v Baku minulý týden udrželi i díky fantastickému brankáři Staňkovi, jinak před sebou mohli mít daleko složitější úkol. „První utkání jsme si nastudovali, máme o soupeři hodně materiálu. Ale z čeho jsme se poučili nebo s čím na soupeře vyrukujeme, to si necháváme na úterý,“ pousmál se Pernica.

Karabach ukázal, že dopředu rozhodně umí. Ovšem v obranné fázi pár slabších momentů předvedl. Toho si je vědom i dvaatřicetiletý rodák z Boskovic. „Soupeř je hodně nepříjemný směrem dopředu. Musíme si dát pozor na jejich útočnou vazbu Wadji – Kady, kterou doplňují krajní záložníci. A jejich slabiny? Vzadu nejsou úplně pevní. Náznaky šancí jsme u nich měli. A věřím, že naší velkou zbraní budou opět standardní situace.“

Ty mohou být klíčem dnešní odvety, zatím platily na všechny soupeře Viktorie v předkolech. I v Baku z nich mohla udeřit. „Může to tak být. Víme, že standardní situace jsou naší velkou předností. Ale nedá se úplně říct, že bychom sázeli jen na ně,“ reagoval Pernica.

Viktoria vybudovala v Doosan Areně hodně odolnou pevnost, hráče dnes navíc poženou vyprodané ochozy. „Jak říká Jirka Luňák v Okresním přeboru, je to prostě domácí prostředí. Ti jejich kluci si to musí osahat. Když tady hrajete delší dobu, znáte každý roh. Jste na všechny detaily zvyklí. A jedenáct tisíc domácích fanoušků v zádech je samozřejmě další plus,“ citoval Pernica i oblíbený seriál.

Základní skupinu Ligy mistrů okusil jedinkrát, na podzim 2018 nastoupil v domácím utkání proti CSKA Moskva. „Na klubové úrovni je to nejvíc, co můžete dokázat. Chceme pro to udělat všechno. Teď je to něco jiného než před čtyřmi lety, kdy jsme postoupili do Ligy mistrů rovnou jako český mistr. Vybojovat si to od spodních předkol je daleko náročnější, ale bylo by to o to sladší,“ nadhodil stoper Viktorie.