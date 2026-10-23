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Hrošovský se po další prohře zlobil: Laciné chyby, takové góly nemůžeme dostávat

Petr Pánek
  8:50
Kapitán Plzně Hrošovský odehrává míč před hráči Levski Sofia.

Kapitán Plzně Hrošovský odehrává míč před hráči Levski Sofia. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Pomezní arbitr signalizuje volný přímý kop pro Plzeň.
Plzeňský obránce Dweh se snaží získat míč.
Trenér Plzně Radoslav Kováč během utkání s Levski Sofia.
Plzeňský Ladra bojuje o míč s hostujícím Dimitrovem.
11 fotografií
Neuspěli ani ve třetím utkání skupinové fáze Evropské ligy. Po domácí porážce s bulharským Levski Sofia (1:2) zůstávají fotbalisté Plzně bez bodového zisku a jejich naděje na postup do vyřazovací části se výrazně ztenčily. Západočechy znovu srazily vlastní chyby, po nichž soupeř dvakrát skóroval.

Kapitán Patrik Hrošovský, který po hodině hry přepustil místo ve středu zálohy Stefanu Pirgićovi, neskrýval po utkání rozčarování. „Oba góly jsme soupeři usnadnili a naopak naše nadějné příležitosti nevyužili,“ přiznal zkušený matador.

Co rozhodlo o třetí porážce v Evropské lize?
Měli jsme pár možností, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Pak přišly chyby, kterými jsme to Levski ulehčili, přitom neměli ani nějaké velké šance. Navíc jsme inkasovali v nejhorších možných chvílích. První gól těsně před přestávkou a druhý krátce poté, co jsme vyrovnali na 1:1. Mysleli jsme si, že momentum bude na naší straně, ale vzápětí jsme bohužel dostali na 1:2.

Plzeň - Levski Sofia 1:2, domácí i potřetí v Evropské lize bez bodu. Rozhodli Brazilci

Snažil jste se mužstvo po prvním gólu povzbudit?
V kabině jsme hecovali celý tým i Tobiáše Pališčáka. Věřili jsme, že zápas můžeme otočit, a do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme vyrovnat. To se nám podařilo, bohužel jsme ale vzápětí inkasovali podruhé a potom už si nevytvořili prakticky nic.

Co se stalo při druhé inkasované brance?
Po našem vyrovnání jsme se měli dostat do zápasu, jenže to se nepovedlo a přišel druhý gól. V té situaci bylo snad deset hráčů pod míčem, soupeř nás přesto jednou kolmicí vyřadil ze hry a skóroval. Byli jsme přitom dobře zformovaní. Takové branky prostě nemůžeme dostávat.

Dají se najít ve hře nějaká pozitiva?
Pořád můžeme hledat nějaké pozitivní věci, ale výsledek je takový, že jsme prohráli. Musíme vyhrávat zápasy a sbírat body. Měli jsme určité příležitosti, ale nedokázali je využít. A když k tomu přidáme laciné chyby vzadu, nemůžeme být úspěšní.

Plzeňský obránce Dweh se snaží získat míč.

Chybělo v útočné fázi více kvality?
Za stavu 0:0 jsme šli sami na branku, ale nedokázali zakončit. Potom měl šanci Memič, jenže brankář ho dobře vychytal. Neměli jsme úplně vyložené příležitosti, ale kdybychom dali první gól, mohl zápas vypadat jinak.

Opakovaně vás srážejí vlastní chyby, jak se jich vyvarovat?
Musíme se z nich poučit. Co se týká prvního gólu, Tobi (Pališčák) je mladý hráč a podobné zápasy potřebuje, aby sbíral zkušenosti. Takové věci se stávají i lepším hráčům. Musíme ho povzbudit a věřím, že na další utkání bude dobře připravený. Zároveň ale i my musíme lépe využívat naše příležitosti.

Pomezní arbitr signalizuje volný přímý kop pro Plzeň.

V závěru jste měli na hřišti více útočníků. Proč nepřišel větší tlak?
Musíme hrát rychleji a dostávat míče do pokutového území. Když máme v závěru na hřišti dva nebo tři útočníky, potřebujeme tam posílat centry, získávat rohové kopy a standardní situace. Jenže jsme si nedokázali vytvořit pořádný tlak. Musíme se v tom zlepšit.

Jak vnímáte postupové šance po třech porážkách?
Bude to těžké. Čekají nás silnější soupeři, ale možná se nám proti nim bude hrát lépe. Těžko říct. S Levski jsme to chtěli zlomit, hráli jsme doma proti soupeři, který byl podle mě hratelný. Ukázal určitou kvalitu, ale měli jsme na to, abychom zápas vyhráli. Teď se musíme soustředit hlavně na ligu, protože tam se potřebujeme dostat v tabulce výš.

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4. kolo

AC Sparta Praha vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 5.52
  • 4.58
  • 1.50
Real Sociedad vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.20
  • 3.33
  • 3.20
Lillestrom SK vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.50
  • 3.24
  • 2.80
Crystal Palace vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.95
  • 3.50
  • 3.77
AC Milán vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.40
  • 4.79
  • 7.06
Stade Rennes vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.10
  • 3.40
  • 3.38
NEC Nijmegen vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.21
Levski Sofia vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.20
  • 3.40
  • 3.14
Anderlecht Brusel vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.00
  • 3.50
  • 3.58
Celtic Glasgow vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 3.07
  • 3.50
  • 2.20
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Benfica LisabonBenfica 3 3 0 0 10:2 9
2. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
3. BournemouthBournemouth 3 3 0 0 8:1 9
4. FerencvárosFerencváros 3 3 0 0 9:3 9
5. Olympiakos PireusPireus 3 3 0 0 4:1 9
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
8. Besiktas IstanbulBesiktas 3 2 1 0 9:5 7
9. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
10. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
11. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 2 0 1 5:4 6
12. Olympique LyonLyon 3 2 0 1 5:6 6
13. Stade RennesRennes 3 1 2 0 4:3 5
14. Real SociedadReal Sociedad 3 1 1 1 8:3 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 1 1 8:5 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 5:3 4
17. Levski SofiaLevski 3 1 1 1 3:3 4
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
19. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
20. NEC NijmegenNijmegen 3 1 1 1 5:8 4
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 1 1 1 3:6 4
22. Anderlecht BruselAnderlecht 3 1 0 2 4:3 3
23. HoffenheimHoffenheim 3 1 0 2 5:5 3
24. AC MilánAC Milán 3 1 0 2 4:5 3
25. Celta VigoCelta Vigo 3 1 0 2 3:4 3
26. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
27. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 0 2 4:6 3
28. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
29. NK CeljeCelje 3 0 1 2 2:7 1
30. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
31. Lillestrom SKLillestrom 3 0 1 2 2:9 1
32. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
33. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 0 3 2:7 0
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. Celtic GlasgowCeltic 3 0 0 3 3:9 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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