Hrošovský se po další prohře zlobil: Laciné chyby, takové góly nemůžeme dostávat

Kapitán Patrik Hrošovský, který po hodině hry přepustil místo ve středu zálohy Stefanu Pirgićovi, neskrýval po utkání rozčarování. „Oba góly jsme soupeři usnadnili a naopak naše nadějné příležitosti nevyužili,“ přiznal zkušený matador.
Co rozhodlo o třetí porážce v Evropské lize?
Měli jsme pár možností, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Pak přišly chyby, kterými jsme to Levski ulehčili, přitom neměli ani nějaké velké šance. Navíc jsme inkasovali v nejhorších možných chvílích. První gól těsně před přestávkou a druhý krátce poté, co jsme vyrovnali na 1:1. Mysleli jsme si, že momentum bude na naší straně, ale vzápětí jsme bohužel dostali na 1:2.
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Snažil jste se mužstvo po prvním gólu povzbudit?
V kabině jsme hecovali celý tým i Tobiáše Pališčáka. Věřili jsme, že zápas můžeme otočit, a do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme vyrovnat. To se nám podařilo, bohužel jsme ale vzápětí inkasovali podruhé a potom už si nevytvořili prakticky nic.
Co se stalo při druhé inkasované brance?
Po našem vyrovnání jsme se měli dostat do zápasu, jenže to se nepovedlo a přišel druhý gól. V té situaci bylo snad deset hráčů pod míčem, soupeř nás přesto jednou kolmicí vyřadil ze hry a skóroval. Byli jsme přitom dobře zformovaní. Takové branky prostě nemůžeme dostávat.
Dají se najít ve hře nějaká pozitiva?
Pořád můžeme hledat nějaké pozitivní věci, ale výsledek je takový, že jsme prohráli. Musíme vyhrávat zápasy a sbírat body. Měli jsme určité příležitosti, ale nedokázali je využít. A když k tomu přidáme laciné chyby vzadu, nemůžeme být úspěšní.
Chybělo v útočné fázi více kvality?
Za stavu 0:0 jsme šli sami na branku, ale nedokázali zakončit. Potom měl šanci Memič, jenže brankář ho dobře vychytal. Neměli jsme úplně vyložené příležitosti, ale kdybychom dali první gól, mohl zápas vypadat jinak.
Opakovaně vás srážejí vlastní chyby, jak se jich vyvarovat?
Musíme se z nich poučit. Co se týká prvního gólu, Tobi (Pališčák) je mladý hráč a podobné zápasy potřebuje, aby sbíral zkušenosti. Takové věci se stávají i lepším hráčům. Musíme ho povzbudit a věřím, že na další utkání bude dobře připravený. Zároveň ale i my musíme lépe využívat naše příležitosti.
V závěru jste měli na hřišti více útočníků. Proč nepřišel větší tlak?
Musíme hrát rychleji a dostávat míče do pokutového území. Když máme v závěru na hřišti dva nebo tři útočníky, potřebujeme tam posílat centry, získávat rohové kopy a standardní situace. Jenže jsme si nedokázali vytvořit pořádný tlak. Musíme se v tom zlepšit.
Jak vnímáte postupové šance po třech porážkách?
Bude to těžké. Čekají nás silnější soupeři, ale možná se nám proti nim bude hrát lépe. Těžko říct. S Levski jsme to chtěli zlomit, hráli jsme doma proti soupeři, který byl podle mě hratelný. Ukázal určitou kvalitu, ale měli jsme na to, abychom zápas vyhráli. Teď se musíme soustředit hlavně na ligu, protože tam se potřebujeme dostat v tabulce výš.