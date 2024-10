V šatně třináct národností, překlad do tří jazyků. Bečka vzpomíná na Razgrad

Další domácí titul se bral jako povinnost, hlavním cílem byl postup do skupiny Ligy mistrů. První krok české trenérské trio, které doplňoval ještě kouč gólmanů Martin Ticháček, zvládlo. Ten druhý, probít se do Champions League, však nikoliv.

Plzeň – Razgrad Čtvrtek 21.00 online

Proto Bečkova bulharská mise trvala jen 297 dnů, v polovině října 2020 byl s Vrbou odvolán. „Od chvíle, kdy jsme v předkole Ligy mistrů vypadli s Midtjyllandem, jsme vnímali obrovský tlak. Čekalo se jen na to, kdy se nám nepovede další zápas. A nám se bohužel nepovedl hned první v Evropské lize doma proti Antverpám, po porážce 1:2 nás odvolali,“ vzpomíná čtyřiapadesátiletý Bečka, současný video analytik plzeňské Viktorie.

Ve čtvrtek v 21 hodin se s ní v Plzni postaví právě proti Razgradu ve druhém duelu Evropské ligy.

Zpětně, litujete toho angažmá?

Určitě ne, zůstaly mi hezké vzpomínky. V Bulharsku jsem prožil skoro rok života. Bohužel ho výrazně ovlivnil covid, minimálně tři měsíce se nehrálo, což vám při práci nepřidalo. Ale rozhodně nelituji.

S Ludogorcem jste získal titul. Dá se srovnat s tím, který jste už o osm let dříve po boku Stanislava Levého získal v Albánii se Skënderbeu?

Oba jsou pro mě speciální. V Albánii to byl můj první titul v životě, v Bulharsku už možná čtvrtý nebo pátý. Ale určitě jsem ho nebral jako nějakou samozřejmost. Každá země má svá specifika a liga je všude jiná. Obou titulu si hrozně vážím, i když podmínky byly odlišné.

Zdeněk Bečka (vlevo) se Stanislavem Levým, s nímž působil v Albánii.

Povídejte.

V Albánii to bylo... nechci říci chudší, ale takové víc na amatérské bázi. Co se týká Ludogorce, tam je vše na maximální úrovni. Výborné tréninkové centrum, lidé v klubu i kolem něj. Je to daleko víc profesionální.

Titulové oslavy se také dají v obou zemích srovnat?

No, myslím, že ty v Plzni se umí oslavit o hodně víc. (smích)

Zpátky k Razgradu. Jak na vás působil majitel Kiril Domušjev?

Já jsem se s ním za ten rok potkal jen dvakrát. Moc často do Razgradu nejezdil, vše řešil s generálním manažerem, se kterým jsme byli v každodenním kontaktu. Je to člověk velice bohatý, který když si něco usmyslí, většinou to také prosadí. O tom hovoří i to, že trenéři se v klubu hodně střídají. Pro něj je důležitá jediná meta, aby klub postoupil do Ligy mistrů. Když se to nepovede, většinou trenéři záhy končí.

Proč se do vysněné soutěže tehdy nepodařilo projít vám?

Ten tým je na bulharskou ligu samozřejmě nadstandardní. O tom není pochyb, čtrnáct titulů v řadě hovoří za všechno. Ale v evropské konkurenci už to taková síla není. To je mýlka majitele Domušjeva, který je přesvědčený, že disponuje konkurenceschopným klubem i na úrovni Ligy mistrů. Ale ono to tak není.

Bylo složité koučovat tým, kde 80 procent hráčů tvořili cizinci?

Hodně. Bylo tam třináct národností, mluvilo se třemi řečmi. Nejen anglicky, bulharský, překládalo se ještě do brazilské portugalštiny. Příprava a veškerá komunikace byla kvůli tomu trošku složitější.

Razgrad je navíc vcelku nevzhledné město, bylo složité najít místo, kde člověk od fotbalu relaxoval?

Je pravda, že město je malé, trochu ponuré. Ale zase tréninkové centrum je na špičkové úrovni. Tam jsme také trávili s klukama většinu času. A jinak? Byly tam dvě restaurace, do kterých jsme chodili, to bylo celé...

Chyběla vám rodina?

Bylo to složité. Těžké pro mě a především pro manželku, která zůstala doma se dvěma kluky. Kdyby nebyl covid, jezdili by za mnou častěji, takhle se tam dostali za celou dobu jen dvakrát. Což nebylo příjemné. Ale dali jsme se na takovou cestu, museli jsme vydržet.

Je v kádru Ludogorce ještě někdo, kdo tam za vás působil?

V kontaktu s nikým nejsem. Když jsem se díval na soupisku, jsou tam ještě asi tři čtyři hráči, kteří v klubu působili i za nás. Další z hráčů se pak posunul na post sportovního ředitele, ale vlastně nevím, jestli tam ještě funguje.

Minulý týden Ludogorec nestačil v Evropské lize doma na pražskou Slavii. Co vám ten zápas ukázal směrem ke čtvrtečnímu večeru v Plzni?

Že je k poražení. I my máme šanci Ludogorec zdolat a určitě ho chceme porazit. Jsme trochu jiné mužstvo, přesto věřím, že jsme schopni zápas doma zvládnout.

Budete před výkopem víc nervózní, nebo natěšený?

Určitě natěšený! Každý pohárový zápas je pro nás všechny svátkem. Těšíme se moc a věřím, že nás poženou i naši fanoušci. Ludogorec jich tolik nemá, i této výhody musíme využít.