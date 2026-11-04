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Plzeň je v Lilleströmu favorit, myslí si Fillo. V Norsku ho překvapila obliba fotbalu

Petr Pánek
  15:15
Martin Fillo při předzápasovém programu k 15. výročí prvního titulu Plzně.

Martin Fillo při předzápasovém programu k 15. výročí prvního titulu Plzně. | foto: Profimedia.cz

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V norském Stavangeru strávil tři roky. Poznal tamní fotbal i život a do země svého prvního zahraničního angažmá, na nějž se vydal z Plzně, se rád vrací. Dnes čtyřicetiletý Martin Fillo působí jako trenér v plzeňské mládežnické akademii u dorosteneckých kategorií U18 a U19 a zároveň má na starosti spolupráci s novými partnerskými kluby.

„Je pro mě čest být v organizaci Viktorky, kde jsem odmalička a zažil jsem s ní prakticky všechno. Teď můžu a chci předávat svoje zkušenosti mladým hráčům, což mě hrozně baví. V akademii je skvělá atmosféra, znám spoustu lidí kolem klubu a mám radost, že tady můžu pracovat,“ těší bývalého záložníka a trojnásobného českého reprezentanta.

Čtvrteční vystoupení Plzně na hřišti norského Lilleströmu (18.45) bude sledovat se zvláštním zájmem. Přestože upozorňuje na nepříjemné podmínky, které český tým čekají, týmu věří. „V mých očích je Plzeň favoritem, může ji nakopnout i vysoká výhra na Baníku. V Norsku navíc potřebuje zabodovat, pokud chce pomýšlet na postup,“ připomíná plzeňský patriot Fillo.

Jak vzpomínáte na své angažmá ve Vikingu Stavanger?
Nádherně. Bylo mi necelých dvaadvacet, když jsem odešel. Neuměl jsem jazyk, začátky byly těžké, ale ty tři roky byly úžasné. S manželkou na ně dodnes moc rádi vzpomínáme. Byla to pro mě obrovská životní výzva, protože jsem přicházel jako nejdražší posila v historii klubu. A věřím, že jsem ji zvládl.

Martin Fillo zakončuje v roce 2008 akci Vikingu Stavanger

Co vás tehdy na norském fotbale nejvíce překvapilo?
Především to, jak moc tam lidé fotbalem žijí. Myslel jsem si, že se v Norsku všichni věnují hlavně lyžování, ale fotbal tam byl jednoznačně sportem číslo jedna. Překvapilo mě také množství cizinců v jednotlivých týmech. Dnes se to změnilo a kluby jako Viking nebo Bodo sázejí mnohem více na domácí hráče.

Čím si vysvětlujete vzestup norských klubů v evropských soutěžích?
Myslím, že se vydaly správnou cestou. Třeba Viking prošel složitým obdobím, v roce 2017 dokonce sestoupil. Když jsem působil v Norsku, byl to spíše podprůměrný klub. Dnes dokáže potrápit i evropské velkokluby, což ukázal nedávno proti Bayernu. Je vidět, že systematická práce přináší výsledky.

Pamatujete si z norské ligy soupeře Viktorie?
Lilleström byl klub, který se pohyboval spíše ve středu tabulky. Hrál na umělé trávě a na jeho stadionu to bývalo nepříjemné. Osobně jsem ale tehdy více vnímal Rosenborg, Brann Bergen nebo Viking, které patřily mezi největší norské kluby.

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Může právě umělý trávník hrát do karet domácímu týmu?
Osobně jsem na umělé trávě nikdy nehrál rád. Dneska už jsou mladší hráči na tento povrch možná více zvyklí, ale pro hostující týmy je to vždy velká nevýhoda. Na severu Evropy je její využívání pochopitelné, protože kvůli počasí a extrémním teplotám by se na přírodní trávě několik měsíců nedalo hrát. Domácí jsou na ten povrch zvyklí a dokážou toho využít, což je vidět při zápasech norských klubů v pohárech.

Přesto považujete Plzeň za favorita?
V mých očích ano. Samozřejmě to nebude jednoduché, ale Viktorka má kvalitu na to, aby tam uspěla. Hlavně už potřebuje zabodovat. Pokud chce pomýšlet na postup, je to pro ni klíčový zápas. V Evropské lize už moc hratelnějších soupeřů nenajdete.

Martin Fillo při předzápasovém programu k 15. výročí prvního titulu Plzně.
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7 fotografií

Jak hodnotíte dosavadní výkony Viktorie pod novým realizačním štábem?
Věřím, že si všechno postupně sedne a mužstvo začne být úspěšné. Trenéři určitě vědí, co chtějí zlepšit, ale nepůjde to ze dne na den. Možná bude potřeba kádr také vhodně doplnit. Důležité je, aby se tým dostal na vítěznou vlnu.

Často jste působil jako televizní expert. Dokážete být vůči svému klubu kritický?
Právě s tím jsem měl trochu problém. Jsem Plzeňák, ve Viktorii jsem vyrůstal a mám k ní silný vztah. Vím, jak hráči tvrdě trénují a že nikdo nechce prohrávat. Jsem spíš pozitivní člověk, který se snaží najít něco dobrého i po porážce. Pamatuji si, jaký fotbal se v Plzni hrál dříve a jaký se hraje dnes. Vážím si toho, že mužstvo pravidelně nastupuje v evropských pohárech.

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V čem jsou dnešní mladí fotbalisté jiní než vaše generace?
Myslím, že toho s míčem umějí víc než my. Na druhou stranu jsme možná byli větší bojovníci a víc jsme fotbal prožívali. Když jsme byli mladí, hráli jsme ho prakticky všichni. Dnes mají děti spoustu jiných možností. Ale v akademii je hodně šikovných kluků a věřím, že se jich v budoucnu prosadí co nejvíc do prvního mužstva.

Prožíváte zápasy na trenérské lavičce stejně jako dříve, kdy jste byl na hřišti jako hráč?
Úplně stejně. Když vyhrajeme, je to pro mě nejkrásnější pocit na světě. A když prohrajeme, mám pocit, že je konec světa. V tomhle se pro mě v nové roli vůbec nic nezměnilo.

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