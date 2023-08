Potřebujeme dát gól co nejrychleji, přeje si plzeňský útočník Chorý

„Tyhle zápasy nemůžete vůbec podcenit. Říkal jsem to už před Dritou. Sice to nejsou tak známí soupeři, ale kvalitu mají,“ hlásil na tiskové konferenci osmadvacetiletý Chorý. Tým ze středomořského ostrova už navíc v předkolech vyřadil dva soupeře - Glentoran ze Severního Irska a trochu překvapivě i lucemburské Dudelange po výsledcích 2:0 doma a 1:2 v odvetě.

Plzeň - Gzira úvodní duel 3. předkola Konferenční ligy ve čtvrtek od 19:00 ONLINE

Přesto, může vám Gzira sedět víc než kosovská Drita? V kádru má hráče z Itálie či Španělska, kteří nemusí být tak silní v osobních soubojích.

To bych neřekl. Hlavně vzadu mají urostlé hráče, stopery z Brazílie. Jsou to velcí chasníci, kteří do toho jdou pěkně zostra. Ve středu hřiště mají zase hráče šikovné s balonem. Nesmíme nic podcenit, nachystat se co nejlépe a myslet na cíl, který jsme si společně vytyčili. Věřím, že když budeme táhnout za jeden provaz, dokážeme to.

V posledních zápasech odpadali hráči kvůli zranění, je složité zvládat náročný program?

Není to jednoduché, ale každý v týmu chce hrát evropské poháry. Raději hrajeme, než jen trénujeme. V rámci možností jsme na tom zdravotně dobře, až na bolístky, které nejdou rychle vyléčit. Věřím, že jsme připravení podat stoprocentní výkon a postoupit.

Plzeň - Gzira na O 2 TV Sport Úvodní utkání 3. předkola Konferenční ligy mezi Plzní a Gzirou odvysílá stanice O 2 TV Sport v přímém přenosu. Studio moderátora Davida Sobiška s experty Jakubem Podaným s Markem Suchým startuje od 18:15.

Chtěli byste rozhodnout už v domácím zápase, vytvořit si dostatečný náskok?

Věřím, že z předchozích zápasů jsme se ponaučili a jsme připravení podat takový výkon, abychom dokázali postoupit. Ale nebude to jednoduché. Je na nás, jak k tomu přistoupíme a jak se v dané situaci zachováme.

Bude to zřejmě znovu o dobývání zabezpečené obrany. Znáte recept, jak se přes maltského soupeře dostat?

Budu se opakovat, poučili jsme se z předchozích zápasů. S Dritou, ale i v lize s Hradcem nebo v Teplicích. Všechny si byly podobné. Jaký je recept? Dávat centry z hloubky, průnikové přihrávky, rychle otáčet hru, co nejvíc se dostávat do vápna, abychom soupeři zatopili. Bude důležité, aby se hra nekouskovala, abychom je trošku zavařili. A potřebovali bychom co nejrychleji vstřelili gól. Čím dříve přijde, tím lépe pro nás. Pokud se to povede, pomůže to každému hráči na hřišti, chytnou se i fanoušci.

V neděli proti Baníku jste byl v základní sestavě nejstarším hráčem týmu. Kapitán Lukáš Hejda není zdravotně zcela fit, cítíte se případně na to navléci i kapitánskou pásku?

To bylo hlavně kvůli tomu, že si Hejdís potřeboval trošku odpočinout. Tenhle tým je složený z tolika zkušených a kvalitních hráčů, že bych se za kapitána určitě nepovažoval. Ale je pravda, že v přípravě jsem byl po Hejdísovi a Lukáši Kalvachovi na řadě, takže pokud bych na hřišti zůstal jen já, pásku bych si vzal. Ale nebudeme se bavit o pásce, důležité je to, co nás čeká a nemine. To je čtvrteční zápas a především náš cíl, kterým je postup.