Těsné vítězství 2:1 znamená, že lákavá varianta dvou českých týmů v Lize mistrů definitivně padá.
Zahraje si ji Slavia, Viktoria ne.
Přitom v úterý večer si opravdu hrábla a vyčíst se jí nedalo téměř nic.
Snaživci v modročervených dresech byli jako divocí psi: hladoví, nevypočitatelní, lační po kořisti.
Do posledních minut se rvali, i když už museli vnitřně tušit, že třígólovou ztrátu nedoženou.
Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko
Mrzí jediná věc: Proč to takhle nešlo před týdnem v Glasgow?
Tam to byla docela jiná Plzeň. Ustrašená až běda. Schytala tři góly, dopředu nic moc nepředvedla, zápasem se těžce protrápila a vypadalo to, že Rangers jsou úplně jinde.
Jenže odveta Viktorii sedla. Jako by bez tlaku a očekávání z hráčů všechno spadlo a s čistou hlavou ze sebe vymáčkli to nejlepší.
„Řekli jsme si, že nemáme co ztratit. Zvládli jsme to skvěle, ale škoda šancí,“ litoval záložník Amar Memič. „Jen dva góly? To je málo.“
Borec večera?
Právě Bosňan Memič, jednoznačně.
Když dvacet minut před koncem střídal, lil z něj pot a tribuny ho nadšeně vytleskaly. Aby ne: kmital podél pravé lajny tam a zpátky, centroval, střílel, před poločasem úžasně připravil gól naděje.
V běhu přebral dlouhý křížný pas od Spáčila, setřásl toporného obránce Jeftého, který se rozplácl na trávník, a naprosto v klidu poslal zpětnou přihrávku na volného Durosinmiho.
Gólman Butland se vztekal, zatímco nigerijský střelec čapl balon, pelášil zpátky na půlku a řval radostí. Stadion burácel a kdekdo v tu chvíli uvěřil: Ta Plzeň to snad fakt zvládne. Fanoušci se chytli okamžitě a spustili skandování: „My chceme postup!“
Mohlo to klapnout, kdyby ještě do poločasu Durosinmi lépe trefil hlavičku. Nebo kdyby Memičova křížná rána na začátku druhé půle neprosvištěla vedle vzdálenější tyče.
Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu, jak dál. Výhru s Rangers si budeme připomínat
Rozhodně i v závěru, kdy po vyrovnávací trefě Camerona Plzeň tlačila a měla dost šancí na to, aby se jí povedl zázrak. Vždyť celkem posbírala skoro třicet střel. Hodnota xG, která měří, kolik gólů mohla na základě šancí nastřílet, vystoupala na 3,3, což je ohromující číslo.
No jo, ale co s tím, když do sítě dotlačili domácí balon jen dvakrát?
Jakkoli to zní bláznivě, vážně měli na to, aby Rangers senzačně vyřadili. Jenže to by potřebovali proměnit aspoň polovinu tutových příležitostí – i to mohlo stačit. Jenže buď trefovali nepřesně, nebo je vychytal mrštný brankář Butland.
Věčná škoda, protože kdyby Plzeň skutečně smazala obří manko, byl by to originální zápis do historie a slušná šance v play off vybojovat navoněnou Ligu mistrů. Když nic jiného, úterní výkon aspoň může Viktorii nakopnout, protože úvod sezony jí úplně nevyšel.
Taky proto bylo jasné, že kouč Koubek musí sáhnout do sestavy. Do obrany se vrátil Dweh, v záloze dřel dlouhán Valenta a vpředu místo dvou útočníků zlobili rovnou tři: Vydra, Durosinmi a pod nimi Adu v roli, kterou zastával tahoun Šulc, než odešel za snem do Lyonu.
V úterý Plzeň zjistila, že i bez něj může fungovat.
A dokonce parádně!
Jistě, že jeho nápady, góly a energie budou chybět, ale jako tým je Viktoria může vykompenzovat snahou a dotěrným stylem, který nesedí žádnému soupeři. O úterních Rangers to platilo tuplem, protože vůbec nenavázali na svěží výkon z prvního zápasu.
V Česku byli najednou třetinoví, prohrávali souboje, nechávali se předskočit, dopředu ukázali málo, a když Plzeň otevřela hru a pouštěla je do protiútoků, většinu zadrbali. Zjevně uvěřili, že bude stačit údržba, což nakonec platilo.
Viktoria je rozhodně postrašila.
Ale na Ligu mistrů to bylo málo.