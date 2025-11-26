Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Freiburg živě?
Utkání 5. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Freiburg vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Zápas Plzeň – Freiburg můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň v nedělním ligovém utkání remizovala 3:3 na hřišti Jablonce.
- Freiburg na stadionu Bayernu Mnichov schytal debakl 2:6.
Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?
- Plzeň na úvod soutěže remizovala na půdě Ferencvárose 1:1, ačkoliv hrála proti oslabenému soupeři a zápas kontrolovala. V dalším kole pak potěšila fanoušky domácí výhrou 3:0 nad Malmö. Ve 3. kole šokovala fotbalovou Evropu triumfem 2:1 na hřišti AS Řím a v minulém utkání doma remizovala 0:0 s Fenerbahce.
- Fotbalisté Freiburgu zahájili Evropskou ligu domácí výhrou 2:1 nad Basilejí, ve 2. kole remizovali 1:1 v Boloni, poté doma přehráli Utrecht 2:0 a naposledy zvítězili 3:1 na hřišti Nice.
Plzeň - Freiburg
Výkop: čtvrtek 27. listopadu, 18:45.
Předpokládané sestavy:
Absence: Paluska (zranění), Panoš (rekonvalescence), Kopic (zranění + není na soupisce), Hejda (není na soupisce) - Irié (nemoc), Kyereh (rekonvalescence).
Disciplinární ohrožení: Durosinmi, Jemelka - Lienhart (všichni 2 ŽK).
VIZITKA SOUPEŘE
SC FREIBURG
Úspěchy
Zajímavosti před zápasem Plzeň – Freiburg:
- Plzeň a Freiburg se v evropských pohárech ještě nestřetly.
- Plzeň prohrála jediný z posledních 10 soutěžních zápasů, 3x za sebou ale nezvítězila
- Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 7 zápasů a 5 duelů po sobě drží neporazitelnost
- Plzeň má s 2 inkasovanými góly spolu s dalšími 3 týmy nejlepší obranu soutěže
- Plzeň v pohárech v dosavadních 9 zápasech s německými týmy nevyhrála, naposledy vloni v září v Evropské lize remizovala ve Frankfurtu 3:3
- Freiburg vyhrál jen poslední z dosavadních 4 pohárových duelů s českými soupeři, v listopadu 2013 zvítězil v Evropské lize v Liberci 2:1
- Freiburg ve 2 zápasech na české půdě neprohrál, v roce 1995 v Poháru
- Freiburg prohrál jen minulý z posledních 5 soutěžních duelů
- Freiburg prohrál jediný z posledních 8 zápasů v pohárech
- Freiburg vyhrál jen minulý z posledních 5 venkovních pohárových duelů
- Freiburg hraje poháry po roční odmlce, jeho maximem jsou osmifinále Evropské ligy ze sezon 2022/23 a 2023/24
- ve Freiburgu v minulosti působili Češi Pavel Krmaš a bývalí plzeňští hráči Václav Pilař a Vladimír Darida
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je mírným favoritem hostující Freiburg.
|Plzeň – Freiburg
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,23
|3,39
|2,27