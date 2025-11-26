Plzeň - Freiburg v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

  15:32
Fotbalisté Plzně si zatím vedou v Evropské lize skvěle. Na kontě mají dvě výhry a dvě remízy. V 5. kole doma vyzvou v soutěži rovněž neporažený Freiburg. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace najdete v přehledném textu.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Freiburg živě?

Utkání 5. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Freiburg vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Plzeň – Freiburg můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Sledujte zápasy Plzně a Olomouce v Evropě. Díky členství v iDNES Premium zdarma

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

  • Plzeň na úvod soutěže remizovala na půdě Ferencvárose 1:1, ačkoliv hrála proti oslabenému soupeři a zápas kontrolovala. V dalším kole pak potěšila fanoušky domácí výhrou 3:0 nad Malmö. Ve 3. kole šokovala fotbalovou Evropu triumfem 2:1 na hřišti AS Řím a v minulém utkání doma remizovala 0:0 s Fenerbahce.
  • Fotbalisté Freiburgu zahájili Evropskou ligu domácí výhrou 2:1 nad Basilejí, ve 2. kole remizovali 1:1 v Boloni, poté doma přehráli Utrecht 2:0 a naposledy zvítězili 3:1 na hřišti Nice.

Plzeň - Freiburg

Výkop: čtvrtek 27. listopadu, 18:45.
Rozhodčí: Krogh - Rasmussen, Bramsen (všichni Dán.) - Dieperink (video, Niz.).

Předpokládané sestavy:
Plzeň: Jedlička - Memič, Dweh, Jemelka, Doski - Červ, Spáčil - Souaré, Ladra, Adu - Durosinmi.
Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Lienhart, Makengo - Eggestein, Manzambi - Beste, Suzuki, Grifo - Adamu.

Absence: Paluska (zranění), Panoš (rekonvalescence), Kopic (zranění + není na soupisce), Hejda (není na soupisce) - Irié (nemoc), Kyereh (rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Durosinmi, Jemelka - Lienhart (všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

SC FREIBURG

  • Rok založení: 30. května 1904
  • Klubové barvy: červená a bílá
  • Web: scfreiburg.com
  • Stadion: Europa-Park Stadion, kapacita ~ 34 700 diváků
  • Trenér: Julian Schuster

Johan Manzambi slaví branku Freiburgu.

Úspěchy

  • Čtyři tituly v 2. Bundeslize: 1992/93, ‚2002/03, ‚2008/09 a 2015/16
  • Domácí poháry:
    • SC Freiburg byl finalistou DFB-Pokal (německého poháru) v ročníku 2021/22 (prohrál s Lipskem po penaltách).
  • Evropské soutěže:
    • Klub se několikrát účastnil Evropské ligy. V sezóně 2022/23 si zahrál osmifinále.
  • Historické umístění v Bundeslize:
    • Jeden z nejlepších ligových výsledků byl 3. místo v Bundeslize v sezóně 1994–95 pod trenérem Volkerem Finkem.
    • Volker Finke je klíčová postava – vedl klub dlouhá léta (16 let), prožil s Freiburgem tři postupy a tři sestupy, a dovedl tým poprvé do Evropy.

Zajímavosti před zápasem Plzeň – Freiburg:

  • Plzeň a Freiburg se v evropských pohárech ještě nestřetly.
  • Plzeň prohrála jediný z posledních 10 soutěžních zápasů, 3x za sebou ale nezvítězila
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 7 zápasů a 5 duelů po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň má s 2 inkasovanými góly spolu s dalšími 3 týmy nejlepší obranu soutěže
  • Plzeň v pohárech v dosavadních 9 zápasech s německými týmy nevyhrála, naposledy vloni v září v Evropské lize remizovala ve Frankfurtu 3:3
  • Freiburg vyhrál jen poslední z dosavadních 4 pohárových duelů s českými soupeři, v listopadu 2013 zvítězil v Evropské lize v Liberci 2:1
  • Freiburg ve 2 zápasech na české půdě neprohrál, v roce 1995 v Poháru
  • Freiburg prohrál jen minulý z posledních 5 soutěžních duelů
  • Freiburg prohrál jediný z posledních 8 zápasů v pohárech
  • Freiburg vyhrál jen minulý z posledních 5 venkovních pohárových duelů
  • Freiburg hraje poháry po roční odmlce, jeho maximem jsou osmifinále Evropské ligy ze sezon 2022/23 a 2023/24
  • ve Freiburgu v minulosti působili Češi Pavel Krmaš a bývalí plzeňští hráči Václav Pilař a Vladimír Darida

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je mírným favoritem hostující Freiburg.

Plzeň – FreiburgVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy3,233,392,27
