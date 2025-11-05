Plzeň - Fenerbahce v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Autor:
  17:29
Po šokující výhře na hřišti AS Řím se fotbalisté Plzně poměří s dalším těžkým sokem. Ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy vyzvou doma turecký tým Fenerbahce. Kde můžete jejich souboj sledovat živě?

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Václava Jemelky v 8. minutě nastaveného času. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Fenerbahce živě?

Utkání 4. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Fenerbahce vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 6. listopadu od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Plzeň – Fenerbahce můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň udržela stoprocentní bilanci pod koučem Hyským a v nedělním ligovém utkání zvítězila na hřišti Teplic 2:1. Rozhodla až v nastavení gólem Jemelky.
  • Fenerbahce zvítězilo v nedělním souboji turecké ligy na hřišti Besiktase 3:2. Od 26. minuty však hrálo proti deseti.

Trenér Martin Hyský při své premiéře na lavičce Plzně

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

  • Plzeň na úvod soutěže remizovala na půdě Ferencvárose 1:1, ačkoliv hrála proti oslabenému soupeři a zápas kontrolovala. V dalším kole pak potěšila fanoušky domácí výhrou 3:0 nad Malmö. Naposledy šokovala fotbalovou Evropu triumfem 2:1 na hřišti AS Řím.
  • Fotbalisté Fenerbahce zahájili Evropskou ligu porážkou 1:3 na hřišti Dinama Záhřeb, potom doma zdolali Nice 2:1 a ve třetím kole slavili těsnou výhru 1:0 nad Stuttgartem.

Plzeň - Fenerbahce

Výkop: čtvrtek 6. listopadu, 21:00.
Rozhodčí: Lindhout - Honig, Balder - Higler (video, všichni Niz.).
Předpokládané sestavy:
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Markovič, Jemelka - Červ, Zeljkovič - Memič, Ladra, Souaré - Adu.
Fenerbahce: Ederson - Semedo, Škriniar, Oosterwolde, Brown - Yüksek, Álvarez - Nene, Asensio, Aktürkoglu - Nasírí.
Absence: Doski (disc. trest), Kopic (zranění + není na soupisce), Hejda (není na soupisce), Panoš, Spáčil, Višinský, Vydra (všichni nejistý start) - Kahveci (zranění), Tosun (rozhodnutí trenéra), Becao, Elmaz, Fall, Mercan, Mor, Yandas (všichni nejsou na soupisce).

Disciplinární ohrožení: Durosinmi, Jemelka - Aydin, Fred, Oosterwolde, Yüksek (všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

FENERBAHCE

  • Rok založení: 1907
  • Klubové barvy: žlutá a tmavě modrá (“Sarı Kanaryalar“)
  • Web: fenerbahce.org (oficiální stránka)
  • Stadion: Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Ülker Stadyumu), kapacita přibližně 47 000 diváků
  • Trenér: Domenico Tedesco (jmenován v září 2025)
  • Současné opory: Youssef En-Nesyri (útočník), Marco Asensio (útočně laděný záložník), Kerem Aktürkoğlu (záložník).

Kerem Akturkoglu elegantní střelou posílá Fenerbahce do vedení nad Nice.

  • Největší úspěchy:
    • Ligové tituly: 19× Süper Lig (od roku 1959)
    • Celkem národní mistrovství: 28× (včetně období před-Süper Lig)
    • Další domácí trofeje:
      • Turecký pohár (Türkiye Kupası):
      • Turecký superpohár (Süper Kupa):
    • Mezinárodní trofeje:
      • Balkans Cup: (1968)

Zajímavosti před zápasem Plzeň – Fenerbahce:

  • Plzeň a Fenerbahce se potkaly v roce 2013 v osmifinále Evropské ligy. Postoupil turecký tým. Po vítězství 1:0 v Plzni mu stačila domácí remíza 1:1 v odvetě.
  • Plzeň v pohárech ve 4 zápasech s tureckými týmy nevyhrála, v létě 2010 vypadla v kvalifikaci Evropské ligy s Besiktasem Istanbul
  • Plzeň 7 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a 5x za sebou zvítězila
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 6 zápasů a 4 duely po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň v pohárech hraje hlavní fázi počtvrté za sebou, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat
  • Fenerbahce v pohárech s českými soupeři ve 3 duelech po sobě neprohrálo, naposledy vloni v listopadu zvítězilo v Evropské lize v Praze nad Slavií 2:1
  • Fenerbahce prohrálo jediný z posledních 5 venkovních pohárových zápasů na české půdě
  • Fenerbahce prohrálo jediný z posledních 12 soutěžních zápasů a 7 utkání po sobě nenašlo přemožitele (z toho 6 vítězství)
  • Fenerbahce venku v pohárech zvítězilo v jediném z posledních 6 duelů a 3x po sobě tam prohrálo
  • Fenerbahce v minulé sezoně vypadlo stejně jako Plzeň v osmifinále Evropské ligy, jeho pohárovým maximem je semifinále stejné soutěže z roku 2013

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je mírným favoritem hostující Fenerbahce.

Plzeň – FenerbahceVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy3,093,632,33
4. kolo

FC Utrecht vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 4.66
  • 4.03
  • 1.73
Sturm Graz vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 4.80
  • 4.11
  • 1.69
Red Bull Salcburk vs. Go Ahead Eagles //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 1.68
  • 4.20
  • 4.77
OGC Nice vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 2.66
  • 3.37
  • 2.68
FC Midtjylland vs. Celtic Glasgow //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 2.09
  • 3.76
  • 3.34
Malmö FF vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 2.77
  • 3.34
  • 2.59
Dinamo Záhřeb vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 2.64
  • 3.40
  • 2.68
Crvena Zvezda Bělehrad vs. Lille //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 3.03
  • 3.68
  • 2.25
FC Basilej vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 1.55
  • 4.34
  • 5.85
Boloňa vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
6.11. 21:00
  • 1.36
  • 5.26
  • 8.21
Kompletní los
3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 3 3 0 0 8:2 9
2. SC BragaBraga 3 3 0 0 5:0 9
3. Olympique LyonLyon 3 3 0 0 5:0 9
4. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 2 1 0 7:3 7
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 2 1 0 6:2 7
6. FreiburgFreiburg 3 2 1 0 5:2 7
7. FerencvárosFerencváros 3 2 1 0 5:3 7
8. Brann BergenBrann 3 2 0 1 5:2 6
9. Celta VigoCelta Vigo 3 2 0 1 6:4 6
10. Aston VillaAston Villa 3 2 0 1 4:2 6
11. LilleLille 3 2 0 1 6:5 6
12. Go Ahead EaglesGA Eagles 3 2 0 1 4:3 6
13. Young Boys BernYoung Boys 3 2 0 1 6:6 6
14. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 2 0 1 4:4 6
15. FC PortoPorto 3 2 0 1 3:3 6
16. Real BetisBetis 3 1 2 0 4:2 5
17. NottinghamNottingham 3 1 1 1 6:5 4
18. BoloňaBoloňa 3 1 1 1 3:3 4
19. KRC GenkGenk 3 1 1 1 1:1 4
20. PAOK SoluňPAOK 3 1 1 1 5:6 4
21. Celtic GlasgowCeltic 3 1 1 1 3:4 4
22. Panathinaikos AtényPanathinaikos 3 1 0 2 6:6 3
23. AS ŘímAS Řím 3 1 0 2 3:4 3
24. FC BasilejBasilej 3 1 0 2 3:4 3
25. Feyenoord RotterdamFeyenoord 3 1 0 2 3:4 3
26. Ludogorec RazgradLudogorec 3 1 0 2 4:6 3
27. Sturm GrazSturm Graz 3 1 0 2 3:5 3
28. FCSBFCSB 3 1 0 2 2:4 3
29. StuttgartStuttgart 3 1 0 2 2:4 3
30. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 3 0 1 2 2:5 1
31. Malmö FFMalmö 3 0 1 2 2:6 1
32. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 3 0 1 2 1:6 1
33. OGC NiceNice 3 0 0 3 3:6 0
34. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 0 0 3 2:6 0
35. FC UtrechtUtrecht 3 0 0 3 0:4 0
36. Glasgow RangersRangers 3 0 0 3 1:6 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

S fotbalovým Libercem vybojoval Josef Lexa řadu úspěšných bitev, ale ten největší zápas vyhrál až o víkendu. Byl to zápas o život řidiče autobusu, který k Nise přivezl hráčky Teplic. Lexa jej coby...

5. listopadu 2025  13:06

Víkendové zápasy první a druhé ligy uctí válečné veterány, dorazí i armádní stroje

Na 11. listopad připadá ve světě den válečných veteránů, a tak se jim Ligová fotbalová asociace (LFA) rozhodla o víkendu stejně jako před rokem vzdát hold. Akce se uskuteční na všech stadionech, na...

5. listopadu 2025  12:56

