Strasti Plzně: nastoupila bez pamětníků a Liga mistrů je fuč. Co dál?

Ještě to dokonce chvíli trvat může, byť v nouzovém režimu. Pár vytrvalců stále v kádru zůstává a naděje na další podzim v pohárech přece existuje.

Pokud Plzeň zvládne dvě následující předkola v Evropské lize, znovu si připíše krásnou kapitolu do své klubové kroniky.

Úterní výplach 0:4 v Pireu však napověděl, že ve Viktorii nastává nová éra.

Éra, která nebude tak romantická a nonšalantní jako dřív.

Mohykáni, kteří tu éru tvořili, prostě zestárli.

A laťka, kterou po sobě nechali, je opravdu hodně vysoko.

Bylo symbolické, že k nejtěžší plzeňské porážce v evropských kvalifikacích došlo bez jediného pamětníka. Krajní obránce Limberský (ročník 1983), největší z plzeňských patriotů, zůstal v Pireu mezi náhradníky. To samé brankář Kozáčik (1983). Obvyklý kapitán Hubník (1984) do Řecka ani neletěl, protože ho trápí bolavá noha.

Plzeň ztratila své srdce.

Nechala se vykolejit.

Podlehla brilantním technikům i úžasné atmosféře vyprodaného stadionu.

Ne že by výběr, který v úterý večer zvolil trenér Vrba, neměl zkušenosti, ale rozhodně to nebyla ta vášnivá parta z nedávné minulosti.

Pokud si vzpomenete, v jaké sestavě Viktoria nastoupila v září 2011 do své premiéry v Lize mistrů, pak v Pireu nezbyl na hřišti vůbec nikdo.

Zlatou plzeňskou kapitolu by to skutečně chtělo uzavřít. Ne však zapomenout, spíš se nechat inspirovat.

Trenér Pavel Vrba říká, že „tak silný a vyrovnaný kádr v Plzni možná ještě nebyl“. To je pravda, jenže ten kádr se zároveň musí učit, jak se chovat na mezinárodní scéně.

Třeba proti tak silnému soupeři, jakým byl ve 2. předkole Ligy mistrů Olympiakos Pireus. V zápase, kdy nutně potřebovala skórovat, Plzeň jedinkrát nevystřelila na branku. Zato inkasovala třikrát po rohovém kopu. Nic ve zlém, ale to se nesmí stávat ani na amatérské úrovni.

„Musíme se probudit ze snu a žít realitou. Tou je česká liga, a pokud možno postup do Evropské ligy,“ pravil trenér Vrba, než se smutné letadlo odlepilo z Řecka.

Náročná a ambiciózní Viktoria přišla o Ligu mistrů a svým způsobem taky o iluze. Dost možná pochopila, že postupná omlazovací fáze, do které se pustila, nebude probíhat bezbolestně. A nikdo nedokáže zaručit, že bude zcela úspěšná.

V tuzemské společnosti by měla Plzeň nadále zůstat mezi elitou, jména na soupisce má špičková. Miliony, které nutně potřebuje do svého rozpočtu, se však dají získat z pohárových odměn. Takže: pokud se mužstvo dokáže procpat do základní skupiny Evropské ligy, výrazně se zvýší naděje, že nablýskaná éra bude pokračovat.

Kdyby se to nepovedlo, Viktoria se dostane do kleští. Protože „ten silný a vyrovnaný kádr, který v Plzni možná ještě nebyl“, by měl před sebou jen zápasy v české lize a přehlíženém národním poháru. Nabitá plzeňská soupiska je zkonstruovaná tak, aby hrála v Evropě. Z toho plyne, že Plzeň musí zabrat a nekazit. S variantou, že by se poháry nehrály, se v klubu nepočítá.

Srpen rozhodne!

Třetí předkolo proti Royalu Antverpy, nejstaršímu klubu Belgie. Soupeř svým jménem nestraší, na titul čeká přes šedesát let a v novém tisíciletí dvakrát sestoupil.

Potenciální soupeř pro závěrečné předkolo bude známý po pondělním losování. Každopádně úkol zůstává jasný už teď: kvůli vlastnímu klidu to Plzeň musí zvládnout.

