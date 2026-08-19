Komplikace pro Plzeň. Cesta do Bělehradu se odkládá kvůli problému s letadlem

Západočeši měli do Bělehradu odcestovat z Prahy v 11:00, ale zastavily je komplikace. Boeing španělsko-maltské charterové společnost Air Horizont postihly technické problémy a výprava Viktorie je i více než tři hodiny po plánovaném termínu odletu stále v Česku.
Plzeňský tým má v Bělehradě od 19:00 absolvovat na stadionu Rajka Mitiče tradiční předzápasový trénink, ještě o hodinu dříve je naplánovaná tisková konference trenéra Martina Hyského a jednoho hráče. Už nyní je prakticky jisté, že program bude posunutý a pozměněný.
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„Čekáme na letišti na další pokyny. Snažíme se najít alternativní řešení a děláme maximum, aby tým co nejdříve odletěl do dějiště utkání,“ sdělil ČTK mluvčí západočeského klubu Hanzlík.
Není vyloučeno, že mužstvo do Bělehradu dopraví menší náhradní letadlo. Teprve poté by odcestovala zbylá část západočeské výpravy – vedení klubu, partneři, hosté a novináři. Zápas má ve čtvrtek výkop ve 20:00.
Plzeňští se dopoledne na ruzyňském letišti potkali s jabloneckým týmem, který ve stejnou dobu cestoval k úvodním duelu 4. předkola Konferenční ligy do Glasgow proti Rangers. Severočeši odletěli podle plánu krátce po jedenácté hodině.