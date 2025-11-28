Plzeň dál neporažená, Spartě pomohlo bodlo, body má i Sigma. A do jara ve třech?

Uhrát v Evropské lize bod s bundesligovým Freiburgem, to se jistě cení. Ale není to nakonec málo?
„Je třeba zůstat pokorný, ale všichni cítíme, že jsme si zasloužili víc,“ přikývl Hyský.
Smutnit není potřeba, i bezgólová remíza přibližuje Viktorii k postupu, protože v Evropě ještě neprohrála. Po pěti zápasech nastřádala devět bodů, dvakrát vyhrála, třikrát hrála nerozhodně.
|
Škoda našich šancí, ale Freiburgu jsme to udělali hodně těžké, řekl plzeňský Memič
A pozor, jaro začíná vypadat z českého pohledu mimořádně zajímavě i v Konferenční lize. Sparta si ve Varšavě proti Legii pomohla chvíli před poločasem zbraní z fotbalového dávnověku: Preciado v tísni práskl do balonu bodlem, čili špičkou kopačky, a rozsekl vyrovnaný zápas jediným gólem.
Sparťané tak mají sedm bodů, stejně jako Olomouc, která doma zaskočila dosud suverénní slovinské Celje 2:1 a už také může reálně propočítávat postupové varianty.
„Pokud jsme si nezajistili postup proti Celje, máme dva mečboly, což je výborná zpráva,“ těšil se Tomáš Janotka, trenér Sigmy.
Plzeň je každopádně i přes nabitou konkurenci v Evropské lize z českých týmů zatím nejblíž tomu, aby v pohárech vydržela do jara.
Nemělo by zapadnout, že Freiburg je v německých poměrech unikát. Neopírá se o nafouklý rozpočet, nekupuje hvězdy, pořádnou trofej ve sbírce nemá, na první pohled vlastně působí celkem šedivě a nezajímavě. Jenže zdání klame.
Tým s mytickým gryfem ve znaku, to je klidná síla.
Místo velkých jmen sází na jednotu a soudržnost, poctivým fotbalem umí zápasy znechutit kdekomu a jeho takticky precizní styl není snadné přechytračit.
Rozhodně není náhoda, že od konce srpna prohrál jen dva zápasy: před měsícem v Leverkusenu a o víkendu s Bayernem Mnichov, kde schytal šestku. To berte jako ojedinělý úlet, vždyť v Evropské lize tým kouče Schustera porazil Basilej, Utrecht i Nice a remizoval s Boloňou. Jeden z favoritů na celkové vítězství? Proč ne!
Proto má čtvrteční bod pro Viktorii váhu. A ještě víc si může cenit toho, že bundesligového soupeře v mnohém předčila.
Dlouho ho nepustila do šance, až dvacet minut před koncem se musel blýsknout brankář Wiegele, který dostal přednost před Jedličkou. Když na něj pálil z tutové pozice útočník Mazambi, švihl rukou a prudkou ránu s pomocí tyče vytlačil na roh.
Plzeň také úplně vymazala tvořivého italského záložníka Grifa: možná nejznámější persona Freiburgu střídala po hodině, aniž by vymyslela aspoň náznak kloudné akce.
Viktoria jich předvedla dost, ale dotáhla jedinou: sedm minut před koncem poločasu trkl balon hlavou do sítě Durosinmi, jenže se hned dalo tušit, že v nepřehledné tlačenici před brankou došlo minimálně k jednomu přestupku. Ofsajd? Faul? Ruka? Dánský sudí Krogh si vybral druhou možnost. Ani se nešel poradit k videu a rovnou sám ukázal, že gól platit nebude.
|
Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat
Plzeň tenhle moment nenalomil, spíš vzpružil. Před přestávkou se tlačila do dalších šancí, ve druhé půli mohl rozhodnout znovu Durosinmi, ale zblízka zakončoval placírkou, místo aby balon prudce narval do poloodkryté branky.
Hyského Plzeň není zdaleka dokonalá, ještě ji brzdí výkyvy, jako pět gólů od Slavie nebo naposledy divoká remíza 3:3 s Jabloncem, ale rozhodně baví a má šťávu.
Poskládala dravý tým, který se s ničím moc nemaže, a když cítí příležitost, valí dopředu, což doma i v Evropě zaručuje pokaždé zajímavou podívanou.
I tentokrát hodně zaujali pracanti na krajích hřiště: ve formě je Bosňan Memič, jehož forma posledních týdnů vystřelila do reprezentace, stejně jako irácký čertík Doski, ještě před pár lety amatér, který si musel v Německu přivydělávat na stavbách jako zedník. Francouzský šikula Souaré zase pohotově pálil zpoza vápna i předtím z úhlu po zemi.
Efektivita tentokrát Plzeň potrápila, ale stejně je zase o kus blíž cíli.