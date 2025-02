Štamprli a hurá na Lazio! Plzeň dělá ze šutrů zlato, bát se nebude ani v osmifinále

A pozor, v páté minutě nastavení znovu on! Než by si Šulc zadkem vyčuraně odclonil soupeře a zavezl balon do kouta, kde by se snažil získat čas, běží rovnou k brance.

„To je náš Pavlík, chce dát vždycky gól. Úžasný hráč. Přírodní úkaz s vysokou kapacitou organismu,“ tleskal trenér Miroslav Koubek, když se nádherný čtvrteční večer překlopil v hodnocení.

To je prostě celá jeho Viktoria.

Dře do úmoru.

Nespekuluje.

Sází na obětavost.

Místo ladnosti primárně využívá účelnost. Žádné kombinační prostocviky od brankáře, nýbrž obvykle vysokánský nákop do dálky a souboj o míč, při kterém to nebude smrdět malérem. Hlavně být důslední a co nejméně riskovat.

Díky tomu všemu zůstává Plzeň v Evropské lize. Jako jediný český zástupce v pohárech. Sparta i Slavia, daleko bohatší a slavnější značky, můžou v aktuální sezoně závidět.

O postup mezi nejlepších osm se Plzeň střetne s Laziem Řím.

Co to vlastně dokázala?

Udělala další díru do fotbalového světa. Dokonce ještě větší než před rokem, kdy se prokousala do čtvrtfinále Konferenční ligy, kde ovšem nebývají tak nároční soupeři jako ve vyšší kategorii.

Plzeňský záložník Lukáš Červ bojuje o míč s útočníkem Ferencvárose Kristofferem Zachariassenem.

Vždyť mužstvo na podzim potkalo třeba Real Sociedad ze San Sebastianu, Frankfurt, Athletic Bilbao, Anderlecht nebo Manchester United – a nikdy se neocitlo ve vedlejší roli. „Účast v osmifinále je pro nás úspěch z říše snů,“ řekl kouč Koubek.

Dá se úspěch změřit?

Ale jistě, minimálně podle počtu bodů do pohárového koeficientu a podle bonusů. Jen za postup přes Ferencváros získala Viktoria 44 milionů korun. V sezoně vydělala dohromady už téměř 380 milionů a zhruba dalších 60 milionů bude ve hře během osmifinále.

Může Plzeň zvládnout ještě víc?

Proč by ne? Pokud Koubkovi loajální válečníci precizně obrátili nepříznivý vývoj proti maďarským mistrům z Ferencvárose, nemusí se bát ani dál. I když je pravda, že Lazio je tedy sakra výzva.

V Evropské lize bylo na podzim ze všech nejlepší, v italské lize se drží na dohled první trojice. Nemá sice bůhvíjaké kanonýry (Argentinec Castellanos se trefil 12krát v sezoně), ale pod trenérem Baronim je tým sveřepý a nepoddajný. Velmi často vítězí o jediný gól, pročež chválí svého brankáře Provedela. V pohárech však dostává přednost Řek Mandas. Viktoria sestavou zdaleka tolik nerotuje. Nechce a ani si to vlastně nemůže dovolit. Přesto září.

„Myslím, že o Plzni už můžeme říct, že je prostě evropská,“ pravil Pavel Šulc, jehož si klub hýčká jako hlavní klenot. Pokud by v létě přestupoval, což se jeví pravděpodobně, cenovka jistě nespadne pod čtvrt miliardy.

Ale jsou tu další borci, které se sluší sledovat, protože jsou extra zajímaví pro evropský trh. Nigerijský ramenáč Durosinmi se impozantně vrátil po 15měsíčním kurýrování kolenních vazů. Přišel sice o výstavní transfer do Frankfurtu, nicméně do stejného módu se klidně může brzy vrátit, pokud bude tak užitečný a produktivní jako ve čtvrtek.

Pak je tu srbský stoper Markovič, liberijský pracant Dweh nebo spolehlivý všudybyl Červ. Velmi dobře se jeví bosenské torpédo Memič, lednová posila. Všechno ročníky 2000 a mladší.

Bláznivé tempo. Teď Slavia

Vůbec je potřeba ocenit, jak současná Plzeň nakupuje, doplňuje a zároveň omlazuje. Přivádí a zlepšuje hráče, o které mezi českou šlechtou nebývá zájem. V nadsázce lze říct, že mění obyčejné šutry ve zlato. Díky tomu se drží mezi tuzemskou elitou a svým dotěrným stylem dál straší Evropu.

Když se na jaře 2011, během svých stých narozenin, poprvé stala českým šampionem a postoupila do Ligy mistrů, mluvilo se o rychlokvašce, která jistě brzy vyšumí. A ono ne! Navzdory tomu, že občas zavrávorá a ještě nedávno měla finanční trable, jde příkladem všem klubům z regionů. Teď už je to zavedená firma, kterou koupila rakousko-švýcarská podnikatelská skupina. Jen na mediální výstupy je pořád skoupá. Drží se ve svém bunkru, kde je jí nejlépe.

Plzeňští hráči slaví gól Pavla Šulce (31) v utkání proti Ferencvárosi.

„Teď si dáme štamprličku a pak budeme přemýšlet, co dál,“ pravil trenér Koubek. Co tedy dál? V šíleném tempu hned v neděli šlágr se Slavií, kterou se Viktoria pokusí vykolejit na cestě za titulem. Pak pohár se Zlínem, liga v Boleslavi a za necelé dva týdny už první souboj s Laziem.