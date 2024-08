Divočina jako v přípravě to nebude, věří před pohárem plzeňský stoper Hranáč

Ve čtvrteks od 20 hodin se stejné týmy na stadionu v Košicích, kde ukrajinský klub našel zázemí, utkají znovu v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy. „Neřekl bych, že to bude podobná divočina jako před půl rokem. Podle mě to bude úplně jiné, protože to bude zápas evropských pohárů,“ mínil Hranáč před včerejším odletem na Slovensko.

Čtyřiadvacetiletý reprezentační stoper ví, že pro Viktorii jde o klíčový souboj směrem k evropskému podzimu. Pokud přes Kryvbas přejde, má jistou účast minimálně v Konferenční lize, kde v minulé sezoně předvedla parádní jízdu. A o Evropskou ligu by si zahrála se skotskými Hearts.

Kryvbas – Plzeň Čtvrek 20.00 online

Naopak v případě vyřazení by Plzeň ve čtvtém předkole Konferenční ligy narazila na španělský Betis Sevilla. „Bude lepší, když to zvládneme teď, než se pak prát s Betisem. Soustředíme se na dva nadcházející zápasy, které jsou pro nás důležité. Asi vůbec ty nejdůležitější, postup pro nás znamená jistotu pohárů,“ mínil Hranáč.

Viktoria odcestovala do Košic bez nemocné gólmanské jedničky Jedličky, trest za červenou kartu si odpykává Cadu a chybě budou i dlouhodobě zranění Hejda, Kabongo, Valenta či Durosinmi.

„Myslím, že co se týče fanoušků, bude to vyrovnané. Určitě je lepší, že se hraje na Slovensku, než kdybychom hráli na Ukrajině. Místní lidé by nám asi mohli přát. Když jsem půl roku působil na Slovensku, místní byli vůči českým lidem hodní a přívětiví,“ uvažoval Hranáč, který v roce 2021 hostoval v Liptovském Mikuláši.

Plzeňský obránce věří, že pro tým je výhodou také to, že odvetu proti Kryvbasu odehraje příští čtvrtek na domácím stadionu. „Ještě je ale nikdo moc neprověřil, mají za sebou jedno ligové kolo a podle toho nejde moc soudit. Uvidíme až při zápase, každopádně všichni jejich hráči jsou nebezpeční. Pozor si musíme dát třeba na jejich hrotového útočníka. My si věříme a doufám, že postoupíme,“ prohlásil Hranáč, který do sezony naskočil prakticky rovnou po mistrovství Evropy. „Cítím se dobře,“ zdůraznil.