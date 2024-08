Koubek: Vymažte si z hlavy výsledek z Košic. Doma chceme víc, než jen ho hájit

Co bude nejdůležitější pro úspěch?

Já hráčům neustále zdůrazňuji, že ten zápas v Košicích nebyl. Budeme si samozřejmě pamatovat způsoby soupeře, ale výsledek musíme z hlavy vymazat. Chtít něco hájit by byla největší chyba. Musíme hrát aktivně a chtít vyhrát.

Plzeň – Kryvbas Čtvrtek 19.00 online

Přesto jste si přivezli z Košic vítězství 2:1.

Já si myslím, že ve fotbale vedení o jeden gól nic neznamená. Může to hrát nějaké procenta, ale větší impakt budou mít určitě diváci. Hrajeme doma, ale tady také bude určitě spousta ukrajinských fanoušků. Opakuji znova, vedení o jednu branku nic neznamená. Kryvbas také nejdříve vedl a my jsme poté otočili. Musíme být neustále ve střehu a ten náskok jedné branky už se ani nepočítá jako dříve. Je to poločas a my vedeme jedna - nula.

Co vaše marodka trenére. Jak je na tom Jedlička, Souaré a Cadu?

Nic vám neodhalím, když řeknu, že Souaré určitě ne. Jedlička se vrací po nemoci a v pondělí už trénovat. Trénují už i Paluska s Valentou, kteří musí dohnat mnoho herní praxe. Tyhle všechny faktory nás určitě těší, zdravotní stavy hráčů se lepší a tohle se nedá hodnotit jinak než s úsměvem. Samozřejmě dlouhodobě je mimo Kabongo, Durosinmi a Sýkora.

A Cadu?

Ten si jen odskočil k radostné události domů do Brazílie. Nebojte, brzo bude zpět v plném nasazení.

Pohráváte si s myšlenkou jménem Panoš?

Sestavu se jen tak nedozvíte. Máme několik variant a tohle je jedna z nich, ale nemůžu být konkrétní.

Jaký máte dojem z týmu?

Už v přípravě se mi to líbilo, myslím hlavně mladší hráče. Vždycky je jednoduché hrát s ostřílenými borci, které už máte ozkoušené, ale ti tentokrát byli na Euro. Panoš, Slončík a další. Všechny chceme zabudovat do týmu a zatím se to daří. Hlavní je, že se chytá Vašulín jakožto nástupce Chorého. VAR mu sice v utkání proti Karviné neuznal branku, ale dnes je to o centimetrech., o tom jsem vám už řekl své. Proti Kryvbasu byl však klíčový v druhém poločasu.

Naťukl jste druhý poločas, co jste si však zval z toho prvního, který nebyl zas tak povedený.

My jsme si vzali to, že hrajeme s těžkým soupeřem, který se těžko překonává. Musíte hledat cesty, bohužel první poločas z naší strany nevyšel, ale v druhém jsme našli světlo na konci tunelu.

Program začíná být náročný? Máte speciálně uzpůsobenou přípravu?

Karviná byla v neděli, dneska je středa. Tak tradičně v pondělí toho moc neuděláte. Pro nás je klíčové, že až na tři jména, nikdo neodehrál celé dvě utkání. Šířka kádru i vývoje utkání nám umožnili ušetřit síly, ale zároveň jsme nemuseli podstatně rotovat.. Tohle je atribut, který se nám hodí.

Lehce odskočíme k Hranáčovi. Na veřejnost vyplavaly informace o nabídce ze strany Turínu. Celé spekulace nakonec potvrdil i jeho agent. Adolf Šádek však před sezonou říkal, že jeho odchod však není na pořadu dne. Jak to ale vidíte vy? Pokud budete mít jistou účast v evropských pohárech, je zde šance, že by jste o Robina přišel?

Za klub řeknu, že jsme žádnou oficiální nabídku neobdrželi. Ale pokud budu mluvit za sebe, tak z našeho sportovního hlediska by to bylo velké oslabení pro klub.