Plzeňská proměna: z královny Viktorie je šikovná švadlenka z podhradí

Už dávno to není tým odložených fotbalových frajerů, kteří při zápase dokázali soupeře vykostit bleskovými nájezdy a okamžitě po zápasech přepnuli na dlouhý mejdan. Na éru kapitána Horvátha, nepoddajného obránce Limberského, drzého křídla Petržely nebo střelce Bakoše se bude navždy jen s nostalgií vzpomínat.

Dnešní Viktoria není suverénní fotbalová královna, která by si dávala za cíl titul a Ligu mistrů, spíš je to švadlenka z podhradí, která je šikovná, poctivá, má charakter, ale musí se teprve vypracovat.

Otázkou je, na co vlastně má. Navzdory tomu, že se celé léto pere s lazaretem zraněných, vyhrála první tři ligová kola. Pokaždé 2:1.

S chasníky, kteří zastupují velšský klub The New Saints, se však v pohárové kvalifikaci tuze natrápila. Už na konci prvního duelu byla zralá na ručník, po trapných minelách prohrávala 0:4. Že povstala? Někdo tomu řekne náhoda a štěstí, někdo šikovnost a kvalita, jiný zase správná mentalita a bojovné srdce. A co když to bylo všechno dohromady?

„Vážíme si toho, že jsme postoupili, i když vím, že to bylo hodně upracované a vybojované,“ pravil trenér Michal Bílek po odvetě.



Plzeň je očividně v přerodu, který drhne. Všechna čest fanouškům, kteří ve čtvrtek večer neztratili trpělivost a mužstvo ve Štruncových sadech hnali bez ustání dopředu. Za výhrou 3:1. Do prodloužení. Za šťastným penaltovým rozuzlením.

Tolik symbolických okamžiků se objevilo v jediném utkání:



– obvykle rezervovaný a konzervativní kouč Bílek už po půlhodině dvakrát vystřídal,

– obr Chorý, vyhlášený hlavičkář, skóroval ramenem,

– kritizovaný brankář Hruška čapnul hned první pokutový kop,

– dlouho nervózní a zbrklí Plzeňáci neminuli ani jeden ze čtyř penaltových pokusů.

Západočeský klub si zvyká, že ustoupil z nejvyšších pozic. Na Slavii a Spartu nemá po finanční stránce ani papírovým srovnání kádrů, přesto nehodlá padnout do šedivého průměru, kde trčel celé století.

Co potřebuje? Akutně postoupit do nově vzniklé Konferenční ligy. Jde o peníze, o zkušenosti z velkých zápasů, o prestiž. Běloruský Brest je z cesty, draci z Walesu přestali kousat až po poslední penaltě.

České kluby v pohárech Liga mistrů

Marná naděje. Slavia i Sparta v týdnu dobojovaly. Evropská liga

Sparta má jistotu a těší se na tři soupeře, los je 27. srpna. Aby v osudí byla i Slavia, musí překonat Legii Varšava. Jinak spadne do „céčkové“ soutěže.



Konferenční liga

Nejprve skončilo Slovácko, které nezvládlo penalty s Plovdivem. Jablonec, který ve 3. předkole Evropské ligy nestačil na Celtic Glasgow (v součtu 2:7), vyzve Žilinu. Na Plzeň, kterou ve čtvrtek spasily pokutové kopy, čeká dvojzápas s CSKA Sofia.

Teď je na řadě dvojzápas s CSKA Sofia. Úspěch by do plzeňské pokladny přinesl přinejmenším 76 milionů korun. Ve srovnání s luxusními příjmy z Ligy mistrů pakatel, ale když dvakrát po sobě nemáte z pohárů ani vindru, je to velmi slušné lákadlo.



Ne, Plzeň určitě není vyladěná a tip ťop. Kdyby ve čtvrtek padla, což se klidně mohlo stát, mluvili bychom o jednom z největších pohárových trapasů české historie. Viktoria však klinickou smrt přežila a může stavět dál.

Na kom? Na skvělém levákovi Beauguelovi v útoku, na neúnavném středopolaři Buchovi, na splašeném mladíkovi Šulcovi, který pracuje jako divý a pak zahazuje šanci za šancí, na elegantním režiséru Čermákovi, na dříči Kalvachovi, až se uzdraví, na křídlech z Afriky.

Prostě nová jména a nová tvář. Jaká bude, zjistíme až časem.