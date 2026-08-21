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Tři rány plzeňské. Ustojí to Hyský? Viktoria ukázala Evropě ligovou formu

David Čermák
  9:00
Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje pokyny Dávidu Krčíkovi v utkání...

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje pokyny Dávidu Krčíkovi v utkání závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad. | foto: Profimedia.cz

Mirko Ivanič, kapitán Crvene zvezdy, se raduje z druhé branky v duelu...
Plzeňský gólman Florian Wiegela čelí šanci Marka Arnautovice z Crveny zvezdy...
Plzeňský útočník Prince Adu se probíbí obranou Crveny zvezdy během duelu...
Fanoušci Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy proti Plzni.
5 fotografií
Je to trochu jiná Marakana než ta slavná brazilská. Oprýskaná, šedivá, s atletickou dráhou, která na první pohled kazí dojem. Ale své kouzlo má. Nemusí být ani vyprodáno, ale když se divocí fanoušci, kteří si říkají Delije, chytí, dokážou usmažit kdejakého soupeře. Ve čtvrtek se to na stadionu Crvené zvezdy Bělehrad povedlo na jedničku. Plzeň, která se třepe na účast v Evropské lize, si zavařila.

Nebo se zavařila?

Skoro celý zápas byla mimo, v zásadních chvílích nestíhala. Důležité souboje prohrála. Nejnebezpečnější náběhy nezachytila. Nejdůležitější prostory nevykryla. A prohrála 0:3, což je velký problém.

Crvena zvezda - Plzeň 3:0, silné rozpaky, hosté mohli dostat víc branek

Přitom jinak to nebyl pro Česko úplně marný pohárový večer, aspoň s přihlédnutím k postupovým šancím. Oba týmy, které se rvou o Konferenční ligu, před domácími odvetami žijí: Jablonec se skotskými Rangers prohrál těsně 0:1 a Hradec Králové v závěru dvěma góly nažhaveného náhradníka Umara senzačně obral Panathinaikos. Díky remíze 2:2 je postup blíž, zato Plzeň na něj pomalu může zapomenout. Zvlášť, když uvážíte, jak na tom v posledních týdnech je.

O víkendu sice poprvé v sezoně vyhrála, ale to byla proti mátožnému Zlínu povinnost. Předtím? Na startu porážka v Liberci, pak remíza s brněnským nováčkem a bláznivá přestřelka v Teplicích, která skončila 5:5, i když hosté po deseti minutách vedli 3:0.

Mirko Ivanič, kapitán Crvene zvezdy, se raduje z druhé branky v duelu kvalifikace Evropské ligy proti Plzni.
Plzeňský gólman Florian Wiegela čelí šanci Marka Arnautovice z Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy.
Plzeňský útočník Prince Adu se probíbí obranou Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy.
Fanoušci Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy proti Plzni.
5 fotografií

Dost to vypovídá o rozpoložení, v jakém se Viktoria nachází. Poznáte, že v kádru je potenciál, ale ten zůstává v úvodu sezony až na výjimky zahrabaný hluboko pod dekou. Viktoria hledá sama sebe a kouč Martin Hyský, který v Bělehradě podupával u postranní čáry v bílém triku a tmavých kraťasech, věděl, že osudové okamžiky vůbec nezvládla.

Ne že by se snad mělo všechno hodit na záložníka Prebsla, ale je fér říct, že u dvou inkasovaných gólů nese největší vinu. Deset minut před pauzou stačilo, aby na vteřinu zaváhal a nechal si pláchnout nabíhajícího kapitána Ivaniče, který si fikaně nasprintoval na přihrávku od šikovného záložníka Elšnika.

Měl by po utkání v Bělehradu skončit trenér Hyský?

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Na začátku druhého poločasu se opakovalo totéž: Elšnik zleva famózně nacentroval do vápna, Ivanič se od Prebsla trhl a zblízka napral míč za gólmana Wiegeleho.

Když dvacet minut před koncem střídal, burácející Marakana mu aplaudovala. A kdyby spoluhráči nechrtili, klidně mohl mít hattrick, protože prostoru na zakončení měl během zápasu dost a dost.

Crvenou zvezdu to moc mrzet nemuselo, protože třetího gólu se dočkala i tak: tentokrát v souboji lehce zaspal Spáčil, ve vápně musel stáhnout nabíhajícího Enema a penaltu suverénně proměnil Katai.

Špatný, hlesl kapitán Plzně. Věřím, že je ještě o co hrát, motivuje kouč Hyský

A tak Plzeň řeší průšvih. Tři inkasované góly, nejistota ve všech ohledech a celkově mizerný druhý poločas, to není vůbec dobrá vizitka. Je otázka, co nehezký výsledek napoví o budoucnosti trenéra Hyského, který je už tak od začátku ročníku pod palbou. Vzhledem k tomu, že víkendový zápas s Hradcem má odložený, čeká Viktorii další utkání až za týden, takže času na řešení krize má boss Adolf Šádek celkem dost. Protože na předsezonní tiskovce vyhlásil útok na titul, spokojený zatím nemůže být ani náhodou.

Bude to znamenat Hyského rychlý konec?

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