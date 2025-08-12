Plzeň čeká nemožná mise. Proti Rangers se pokusí o zázrak, co musí udělat?

Jan Palička
  7:37
Hymnu Ligy mistrů si neposlechnou a nálada bude přinejmenším zpočátku vlažná, přesto se musí donutit k nadpozemskému výkonu. Ve hře pořád zůstává jejich sen a přes půl miliardy do kasy. Jak vypadají vyhlídky fotbalistů Plzně? Mizerně. Nicotně. Titěrně. Ve třetím předkole nejslavnější pohárové soutěže budou doma proti Glasgow Rangers dohánět ztrátu 0:3.
Trenér Plzně Miroslav Koubek během zápasu proti Rangers

Trenér Plzně Miroslav Koubek během zápasu proti Rangers | foto: Reuters

Oliver Antman z Rangers uniká plzeňskému Karlu Spáčilovi.
Trenér Plzně Miroslav Koubek před zápasem proti Glasgow Rangers
Djeidi Gassama z Rangers se raduje z prvního gólu proti Plzni
Djeidi Gassama z Rangers střílí první gól proti Plzni
20 fotografií

„Neskládáme zbraně,“ velí trenér Miroslav Koubek. Bylo jasné, že tu větu vyřkne, protože jinak se ani v takovém rozpoložení reagovat nedá. Do odvety nejdete prohrát. Nechcete se nechat vyřadit. I když víte, že šance jsou skoro nulové.

„Vsadil bych si spíš na to, že se Plzni zázračný obrat nepodaří, ale nereálné to není. Znám to z vlastní zkušenosti. Bohužel v opačném gardu,“ oklepe se někdejší ligová stálice Miroslav Holeňák (404 zápasů).

Před šestnácti lety hrával za Liberec, který nehorázně zmršil svoji šanci zahrát si v Evropské lize. Vyhrál kontumačně 3:0 v Bukurešti nad Rapidem a už se viděl, jak svítí v základní skupině a do pokladny letí 100 milionů. Stačilo nezkazit odvetu. „Pan Karl, tehdejší majitel, pak vstoupil do kabiny a dal najevo, co si o nás myslí. Nekřičel a mluvil bez sprostých slov, což nikdy nedělal, přesto jsme okamžitě věděli, jací jsme hlupáci. Průšvih. Pro mě to byl jeden z nejhorších okamžiků kariéry,“ zastydí se Holeňák.

Liberec doma vybouchl 0:3, celkové skóre se srovnalo a penaltový rozstřel vyzněl 9:8 pro soupeře.

Obrat? Musíme podat až heroický výkon, míní Koubek před odvetou s Rangers

Může taky Plzeň prožít zmrtvýchvstání jako Rapid Bukurešť?

Co je k tomu potřeba?

Hlavně by Rangers museli dnešní zápas podcenit, což je zásadní předpoklad, abychom se mohli bavit o sportovním zázraku. Jakmile 55násobný mistr Skotska nepokazí mentální přípravu, můžete scénář o šokujícím obratu rovnou zmuchlat. Ale co když? „Hlava dělá divy. I když si stokrát zopakujete, že nesmíte nic podcenit, stejně se vám do mozku drobně vkrádá myšlenka: Vždyť už je to hotové,“ vykládá Holeňák.

Hotové to není, byť na postup Rangers je nizoučký kurz 1,08 ku jedné, což značí, že sázkové kanceláře žádnou zápletku neočekávají.

Stát se může, když...

– Plzeňští hráči neztratí naději. Zárukou budiž trenérský profesor Miroslav Koubek. Je přísný, zásadový, nekompromisní. Ve třiasedmdesáti letech má možná poslední šanci, jak Ligu mistrů ochutnat.

– Viktoria chytí vítr. Čili nejlépe v prvním poločase vstřelí gól a na tribunách se spustí virvál, který by navýšil plzeňskou motivaci.

– Soupeř zpanikaří, což se může stát. Pokud se tedy potvrdí klišé, že ostrovní týmy při zápasech na kontinentu nebývají úplně ready.

Plzeňský Rafiu Durosinmi (vlevo) se snaží ubránit Johna Souttara z Rangers

Každopádně platí, že pravděpodobnost na postup Plzně je miniaturní. Od poloviny padesátých let, kdy se evropské poháry začaly hrát, se občas senzační otočka povedla, v novém tisíciletí výjimečně. Ale když už, stálo to za to. Vybavíte si, jak Barcelona před osmi lety obrátila ztracené osmifinále Ligy mistrů s Paříží? Venku 0:4, doma 6:1, tři góly od 88. minuty. Blázinec!

Chcete čerstvější příklad? Nejspíš jen fajnšmekři zachytili thriller z prvního předkola Konferenční ligy, které se hrálo před necelým měsícem. NSÍ Runavík, trpaslík z Faerských ostrovů, doma suverénně přejel favorizované HJK Helsinky 4:0 a dost možná už vymýšlel, jak oslaví historický úspěch. Jo, kdepak! V odvetě Finové ve čtvrté nastavené minutě skóre dotáhli a v prodloužení rozhodli.

Mimochodem, manko 0:3 se dá smazat i za jediný poločas, což se stalo kupříkladu v kultovním finále Ligy mistrů 2005, kdy Liverpool načapal AC Milán. I Holeňák, současný trenérský asistent v Liberci, si na jeden blázinec vzpomene: srpen 1998, hrával za Drnovice, 4:4 proti Spartě. MF DNES tu přestřelku vyhlásila za nejkrásnější zápas dvaceti let samostatné ligy. Nadupaná Sparta s kanonýry Sieglem a Lokvencem vedla 3:0. O přestávce 4:1. Přesto nevyhrála. „Protože si myslela, že je hotovo. My chytili lauf a dohnali je,“ usměje se Holeňák.

Těžko kalkulovat s tím, že by odpadli také Rangers, ale zkusit se to musí. Bez tlaku a s čistou hlavou to třeba může jít lépe, než kdyby se od Plzně něco extra čekalo.

A nevyjde-li Liga mistrů a její načančané kulisy, základní skupinu v Evropské lize má Viktoria jistou.

Už to je přece velký úspěch.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
3. předkolo

Kompletní los

Zklamání po skalpu mistra, Evropská liga bez Crystal Palace. Odvolání nic nezměnilo

Anglický fotbalový klub Crystal Palace neuspěl u sportovní arbitráže s odvoláním proti přeřazení z Evropské do Konferenční ligy kvůli majetkovým vazbám na Lyon. CAS to uvedl na svém webu. Dva kluby...

11. srpna 2025  13:10

Co ukázala repríza finále? Sparta body sbírá, ale pořád má na čem pracovat

Není to tak dlouho, co se zabořila oběma nohama do bahnitého dna. Malovala si, jak zbabranou sezonu aspoň částečně zachrání a vyhraje domácí pohár, jenže byla bez šance. Neschopná cokoli vymyslet,...

11. srpna 2025  11:01

