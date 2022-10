Reparát po devíti letech? Plzeň je opatrná: Kéž by měl Bayern zlý den

Mnichov (Od našeho zpravodaje) - Říct, že šlo o zápas na jednu bránu, to by byl ještě eufemismus. Na střely 35:1. Držení míče? 76 procent ku 24. A góly? 5:0 pro domácí Bayern. Hosté z Plzně se před devíti lety v Mnichově nevytáhli, při přetěžké zkoušce v Lize mistrů jim nevyšlo vůbec nic. Co v úterý? Bude lépe?