My jsme Barcelonští, přicházíme z české země. Nevšední příběh před Ligou mistrů

Touží poznat Barcelonu se vším všudy. Vidět tak aspoň jeden zápas na obrovitánském stadionu Camp Nou. Projít si klubové muzeum. Rozbít prasátko a koupit si ve fanshopu originální dres. A kdyby pár drobných zbylo, určitě si nechat na záda nažehlit desítku a jmenovku Messi. „To hlavně kvůli němu se Barcelona stala vášní mého života,“ říká Pavel Misař přesně po jedenácti letech.

Plzeň jde v Lize mistrů znovu proti Barceloně a on zase kráčí proti proudu. S nadšením a bez rozpaků. Náleží mezi culés, jak si skalní příznivci Barcelony říkají. Ve středu večer zůstane Misař u televize, na listopadovou odvetu do Plzně se chystá. Mezitím vyrazí do Barcelony na dovolenou a stráví tam celý říjen: „Rád bych déle, ale taky musím pracovat.“

Vyučil se projektantem. Stavební obor mohl studovat i na brněnské univerzitě, jenže po úspěšných přijímačkách nepřišel k zápisu. Věřil, že se uživí rukama, a stal se z něj natěrač a malíř pokojů. Ani s fotbalem velkou kariéru neudělal, hrál na okresu, zato s Barcelonou srostl navěky. Od letoška je prezidentem českého fanklubu, který byl tehdy na podzim 2011 schválen jako oficiální. Nese název Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues, což se sluší přeložit. První slovíčko v katalánštině znamená fanklub, poslední tři zase dvouocasý lev. Barcelonistu si jistě doplníte.

Fanklub má zhruba 260 členů a většina (ne-li všichni) jsou stejní fanatici. Při zápasech Barcelony se bez ohledu na důležitost utkání oblékají do modročervené. Internet se jim zpravidla načítá přes klubové stránky. Z fleku by vám řekli, kdo z týmu je zraněný nebo z formy. „Mužstvo se rozjelo, a pokud se ještě trochu sehraje, znovu bude patřit k nejlepším na světě. Máme Lewandowského a trenér Xavi přesně ví, co dělá,“ říká Misař.

Sám si postupně plní dětské sny. Jako samouk se pustil do španělštiny, katalánštinu by rád dohonil pak. Klubové muzeum zná skoro nazpaměť, o svých návštěvách na Camp Nou zvládne vyprávět hodiny. „Nejvíc mě uchvátil zápas, ve kterém padl světový rekord,“ nedopoví a chvíli čeká, jestli se chytíte. Letos na jaře vidělo semifinále ženské Ligy mistrů 91 648 lidí, Barcelona vypráskala Wolfsburg 5:1. „Byl jsem i na finále v Turíně. Bohužel jsme s Lyonem prohráli 1:3.“ Nemusíme připomínat, že když říká my, myslí tím Barcelona.

Jakmile dorazí na Camp Nou, vždycky zamíří na tribunu Gol Nord, kde sídlí kotel, skupina Grada d’Animació s bubny a vlajkami. Vášniví Katalánci s erbem FCB vytetovaným v srdci. Ačkoli atmosféra při zápasech bývá spíš vlažná a nicneříkající, prezident českého fanklubu všechno dovysvětlí: „V kotli to vře, zpívá se, křičí. Vždycky odcházím a sotva chraptím. Ale chápu, že na horní ochozy to nemá šanci dojít. Stadion je veliký, otevřený a náš řev se ztrácí. Snad se to zlepší, až budou střechy. Rekonstrukce se chystá.“

Myšák, jak mu říkají kamarádi, patří mezi socios. To znamená, že je členem klubu a může se každé čtyři roky přímo (buď osobně, nebo on-line) podílet na volbě prezidenta FC Barcelona. Takových lidí je přes 140 tisíc po celém světě. Mimochodem, v Česku najdete i člověka, který je ještě na vyšší úrovni (socios compromisarios). Jedná se zhruba o pět tisíc náhodně vybraných socios, kteří můžou po dobu dvou let ovlivňovat pravidla klubu nebo nahlížet do finančních knih. „Třeba jednou,“ zasní se malíř pokojů z vísky Slopné.

Pavel Misař s prezidentem klubu Joanem Laportou

Ale zpátky do reality, protože od losu Ligy mistrů mu nepřestal pípat telefon se žádostmi o lístky. Můžou si je pořídit členové fanklubu, ti nejdéle sloužící mají přednostní právo. Co další výhody pro členy? Patnáct procent sleva na vstupenky, slevy na prohlídku stadionu nebo ve fanshopu, minus 2 000 korun na zájezd do Barcelony, během nějž se najíte v restauraci Chalito, kterou vlastní bývalý klubový šutér Luis Suárez.

Registrovaných fanklubů má mimochodem Barcelona přes 1 200. Ten český teď žije soubojem proti Plzni. Chcete znát jeho motto? Zní: „Som Barcelonistes, som de Txèquia.“

Něco jako: My jsme Barcelonští, přicházíme z české země.