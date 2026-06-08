Platini a jeho trestní oznámení. Podal je na Infantina i bývalé činovníky FIFA

Platini tvrdí, že jeho někdejší podřízený prostřednictvím křivých obvinění usiloval o jeho vyřazení z boje o post předsedy FIFA. Ze stejných důvodů legenda francouzského fotbalu žaluje také bývalé činovníky FIFA Marka Villigera a Domenika Scalu.
Platini kandidaturu do čela FIFA oznámil v roce 2015, ale kvůli obvinění z korupce dostal spolu s tehdejším šéfem FIFA Seppem Blatterem zákaz působení ve fotbale. Soud je loni zprostil obvinění.
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Infantino ještě končit nehodlá. Chystá se usilovat o znovuzvolení do čela FIFA
Ve volbách do čela FIFA v roce 2016 nakonec uspěl Infantino a bez protikandidáta byl znovuzvolen v letech 2019 a 2023. V dubnu oznámil, že v příštím roce se bude o předsednictví ucházet znovu.