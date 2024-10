PAOK? Plzeň čeká v Soluni opravdové peklo, ví z vlastní zkušenosti Vlček

„Po nevydařeném angažmá ve Standardu Lutych jsem odešel do Řecka v roce 2001 a zažil tam skvělé roky. Dařilo se celému týmu, hrály se evropské poháry, bylo to nejlepší období v historii klubu,“ ohlíží se jednapadesátiletý Vlček, vytáhlý zadák, který působil také v pražské Slavii či kyperském Ethnikos Achnas a v národním týmu sehrál osmnáct zápasů.

Ve čtvrtek bude sledovat, jak si Plzeň v Evropské lize poradí s dalším řeckým týmem, v 18. 45 našeho času nastoupí v Soluni proti místnímu PAOKu. Klubu vyhlášeném divokými fanoušky, kteří umí na Toumba Stadium s kapacitou téměř 29 tisíc míst vytvořit doslova pekelnou atmosféru. Navíc PAOK v předchozích duelech s Galatasaray ani rumunským FCSB nebodoval a o motivaci tak má rozhodně postaráno.

PAOK – Plzeň Čtvrtek 18.45 online

Je to už pěkná řádka let, co jste v Panioniosu působil, máte na co vzpomínat?

V Řecku se mi moc líbilo, byly to krásné čtyři roky. Vyhovoval mi i místní styl života. Zpočátku jsem měl sice trochu problém s tím, jak na všechno mají dost času a hodně věcí vlastně vůbec neřeší. Ale časem se přizpůsobíte a je vám všechno také jedno... (smích)

Klub sídlí v Aténách, vzhledem k podnebí zřejmě ideální místo k životu, je to tak?

No. Já bydlel na předměstí a často jsem jel na trénink i přes dvě hodiny, protože doprava ve městě je dost specifická. Vlastně ani nevím, jestli tam platila nějaká pravidla silničního provozu. (úsměv) Ale co se týká počasí, tak si člověk snadno zvykne na téměř každodenní sluneční paprsky, které příjemně hřejí. Trénovali jsme večer, kdy už nebylo takové horko, tak se to dalo zvládnout.

Petr Vlček (vpravo) v dresu řeckého Panioniosu v duelu Poháru UEFA z Newcastlem v roce 2004.

Navštěvujete i po letech Atény nebo Řecko obecně?

Nedostanu se tam často, protože tolik volna nemám. Ale moc rád se tam vracím, když je příležitost. S Řeckem jsem ve spojení i v Čechách, jelikož pomáhám řeckým studentům, kteří jezdí do Plzně studovat Lékařskou fakultu. Nechci zapomenout řeč a oni jsou rádi, že jim tu někdo v případě potíží pomůže, když jsou daleko od domova.

Česká stopa v PAOKu V klubu, který pod vedením trenéra a bývalého gólmana Razvana Lucesca získal letos mistrovský titul a během téměř stoleté historie nikdy nesestoupil z nejvyšší soutěže, působil v minulosti také někdejší plzeňský útočník Michael Krmenčík. Na aktuální soupisce řeckého týmu pak figuruje český brankář Jiří Pavlenka, který na jih Evropy zamířil po konci angažmá v německém Werderu Brémy

V týmu jste celou dobu působil společně s českým gólmanem Jaroslavem Drobným, jste spolu v kontaktu?

Pravidelně ne, ale zrovna nedávno jsme se viděli na semináři pro fotbalové trenéry. Myslím, že jsme si s Jardou působení v Řecku oba moc užili a rádi na něj dodnes vzpomínáme.

V té době jste byl na vrcholu kariéry, jednalo se o vaše nejvydařenější angažmá?

Řecko mi přirostlo k srdci. Po nepovedeném přestupu ze Slavie do Belgie v lednu 2000 to bylo pro mě vysvobození. V klubové historii jsme s Jardou zažili asi nejúspěšnější éru klubu. Oba jsme pravidelně hráli a byli oporami týmu. Malý klub s velkou historií hrál evropské poháry. To byla pro naše fanoušky parádní odměna.

Vybavíte si z tehdejší doby i souboje s PAOK, čtvrtečním soupeřem Viktorie?

Vždycky to byl nejsilnější tým ze Soluně. I díky fanouškům byly zápasy často hodně divoké. Na tribunách to vřelo a duely měly velký náboj.

Petr Vlček (vlevo) v dresu Plzně v souboji se slávistou Miroslavem Holeňáke.

Takže to, co se o Soluni a jejich horkokrevných fanoušcích traduje, můžete jen potvrdit?

PAOK byl vždycky hrdý klub s fanoušky, ze kterých šel až strach. Jestli se říká, že Řekové jsou horké hlavy, tak o příznivcích PAOKu to platí do puntíku. Během zápasu na hřiště létalo všechno možné. Dokázali udělat na stadionu hotové peklo a nebylo vůbec příjemné na jejich stadionu v Toumbě hrát.

81 utkání odehrál Vlček za řecký Panionios Atény, vstřelil v nich devět branek 18 zápasů sehrál v dresu národního týmu, byl i v nominaci na Euro 2000

Teprve počtvrté v historii vyhrál letos PAOK titul, co to pro klub znamená?

Vůbec si nedovedu představit, co se v Soluni muselo při oslavách dít. Už jen to, že titul získal klub ze Soluně a nebyl to nikdo z velké trojky, tedy Olympiakos, Panathinaikos nebo AEK, je velká věc. Fanoušci museli být v totální euforii několik dní. (smích)

Je pro PAOK nejprestižnějším soubojem v domácí lize duel s městským rivalem Arisem, kde hraje také plzeňský odchovanec Vladimír Darida?

Určitě bude městské derby patřit k top utkáním. Soluňské derby jsem na vlastní kůži nezažil, ale myslím, že ještě větší náboj mají duely s týmy z Atén.

Dá se PAOK přirovnat k nějakému klubu z naší ligy?

Přirovnal bych jej k Baníku Ostrava. Je to tradiční klub z velkého města s pestrou historií, kvalitními hráči a hodně ostrými fanoušky. Dovedete si představit, co by se dělo v Ostravě, kdyby teď Baník vyhrál ligu?!

Jaké šance má ve vzájemném souboji Viktoria, může v Řecku získat body?

Jako Plzeňák samozřejmě budu Viktorce fandit a věřím, že může nějaký ten bodík ze Soluně přivézt. Ale bude to mít strašně těžké, protože přijede do opravdového pekla. Co se týče šancí Plzně v celé skupině, tak věřím, že určitě ostudu neudělá. Je to tým, který umí hrát velké zápasy a v Evropské lize jim to svědčí. Je neuvěřitelné, kam se klub posunul od dob, kdy jsem za něj hrál já. Viktorka nastoupila na úžasnou cestu a nelze, než před jejími úspěchy smeknout klobouk.