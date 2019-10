Ševčík po porážce: Jsme zklamaní, na bod proti Dortmundu jsme měli

Český šampion ve druhém utkání Ligy mistrů na německého soka nestačil. Přesněji řečeno: nedokázal čelit jeho smrtícím brejkům.

„Věděli jsme o nich, věděli jsme, že nemůžeme ztratit balon před jejich vápnem, ale bohužel se nám to stalo,“ litoval Ševčík. „Když jsme se za nimi rozběhli, sotva jsme je stíhali.“

Do soutěžního utkání, vyjma pohárového pouťáku s Vyšehradem (8:0), naskočil uzdravený Ševčík po téměř šesti týdnech. Naposledy v Edenu odehrál v srpnu ligový duel proti Bohemians (4:0) a teď rovnou čelil Dortmundu.

Obstál.

Uprostřed zálohy ve spolupráci se Součkem a Stanciem se soupeři vyrovnali, v mnoha ohledech ho i předčili. A kdyby měl nevysoký blonďatý záložník přesnější mušku, klidně mohl po pauze srovnat.

Jenže ze dvou podobných střeleckých pozic za šestnáctkou nejdřív trefil jen gólmana Bürkiho a o chvíli později bránu těsně minul.

„Mrzí mě, že se to nepovedlo. Myslím, že na bod jsme si sáhnout mohli,“ cítil. „Na začátku na nás sice Dortmund vletěl, kdyby nám dal hned gól, zavánělo by to bůrem, ale my se jim herně naštěstí rychle vyrovnali.“

Zpravodajství Slavia vs. Dortmund 0:2

Slavia padla poprvé po čtyřiadvaceti zápasech, naposledy nestačila v závěru minulé sezoně v lize na Zlín (0:1). Tenkrát na Moravě prohrála čtyři dny po odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na Chelsea (3:4), v němž měl právě Ševčík významnou roli: na Stamford Bridge vstřelil dva góly.

„A kdybych měl teď zpětně soupeře srovnat, řekl bych, že Borussia byla silnější v ofenzivní fázi, ale zase jí chybělo něco vzadu. I proto jsme zklamaní, že jsme z šancí, které jsme si vytvořili, nedali gól.“