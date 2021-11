Už žádný duch! Kapitán Ševčík ustál i závěr a tvrdí: Výhry 1:0 jsou cennější

Po cenném vítězství v Konferenční lize nad Maccabi Haifa (1:0) malého velkého šéfa ze střední řady slávistický trenér vyzdvihoval. A samotný Ševčík krátce před čtvrteční půlnocí na tiskovce povídal: „Jsem rád, že jsme to zvládli, protože to bylo hodně náročné utkání. Hlavně fyzicky.“



Slavia si v závěru sama zadělala na problémy, když tutovkou pohrdl nejprve Bah a po něm i Krmenčík. Kdyby proměnili, zápas by byl rozhodnutý a závěr klidný.

„Jenže nám se v poslední době druhý gól přidat nedaří. Pak je to hektika,“ kroutil hlavou sedmadvacetiletý reprezentant. Stejné to bylo před týdnem v lize proti Olomouci (1:0) a také v duelu s Plzní (2:0) bylo čekání na druhý gól dlouhé. Až do posledních vteřin.

„V posledních minutách jsme střídali fantastické okamžiky s hororovými. Možná jsme strhli GPS v naběhaných metrech nahoru dolů. Nervovali jsme se až do poslední vteřiny. Pro fanoušky to byl ale zajímavý zápas,“ hodnotil po Maccabi kouč Trpišovský, který má v posledních zápasech v Ševčíkovi velkou oporu.

Kliďase a poctivku i muže, jenž dokáže ostatní strhnout.

„V závěru nám hodně pomohl, i když ho bral zadní sval. Přiběhl za mnou a ptal se co s tím, já navrhoval, ať stáhne Krmiho a jde na hrot. Ale on zatnul zuby a i v bolestech závěr uhrál, řekl mi: já to dokulhám a odehraju uprostřed. A pak tam měl dvě nebo tři složitější situace, které musel řešit,“ popisoval trenér. „Ještě před dvěma lety by mě poslechl, šel by na hrot, což by pro tým nebylo ideální. Jsou to sice dílčí věci, ale mám z nich radost. Z Ševy je teď lídr.“

Slavia potřetí v řadě vyhrála s čistým kontem, což se jí přitom předtím nepodařilo od srpna.

„A možná jsou pro nás výhry jedna nula cennější, než když nám to tam padá,“ přemítal Ševčík. „Té nuly vzadu si všichni vážíme. V Konferenční lize nás čekají ještě dva zápasy, které chceme zvládnout.“

První krok k udržení nadějí na postup do jara však slávisté učinili právě proti Maccabi. V tabulce se posunuli na druhé místo.