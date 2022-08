„Nechci se chlubit, pěkné to bylo, ale žít jsem z toho mohl nanejvýš do pondělí. Fotbal je příliš proměnlivý, než abych se opájel jedním gólem,“ poví dříč, který vás zavede do zákulisí čtvrtečního soupeře Slavie v Konferenční lize. Tři roky kopal za Raków Čenstochová.

Pan Papszun chtěl všechno mít dokonalé, takže se fotbal měnil v dril. Petr Schwarz o trenérovi Čenstochové